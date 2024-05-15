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то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила. Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.