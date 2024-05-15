Туры на горячие термальные источники в Петропавловске-Камчатском

Найдено 24 тура в категории «Термальные источники» в Петропавловске-Камчатском, цены от 47 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Джип-тур на Дачные термальные источники, этно-программа в корякском стойбище «Эйвет», «Черный пляж» на берегу Тихого океана и морская прогулка в бухту «Русская»»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите лавовые пещеры, Мертвый лес, понежитесь в Малкинских горячих источниках и отправитесь в 2-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка на горячих источниках, купание»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«10:30–13:00 Треккинг на Дачные термальные источники/»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники)»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000 за человека
Очень активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
5 авг в 10:00
151 000 за человека
Поход по Камчатке: вулканы и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«А еще вы вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках»
10 авг в 10:00
74 000 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«На маршруте будут активные и потухшие вулканы, горячие источники, вы отправитесь на морскую прогулку, познакомитесь с жизнью камчадалов в этнодеревне и посетите Вулканариум»
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников»
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа включает в себя две посадки – «жемчужину Камчатки» Долину гейзеров и Налычевские горячие источники»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно отдохнуть от городской суеты»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После экскурсии вы посетите Тимоновские горячие источники, давно известные своими лечебными свойствами»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000 за человека
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
63 000 за человека
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Купание в Ходуткинских горячих источниках»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
13%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000 за человека
Камчатская зима
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут вулканы, термальные источники, Тихий океан, сивучи, ласковые собаки и встречи с аборигенами»
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500 за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться»
31 дек в 10:00
69 000 за человека
Ски-тур. Камчатка
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ощутите дыхание ветра катаясь по диким вершинам, насладитесь местной кухней, расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле бани и восстановите силы в диких термальных источниках»
от 200 000 за человека
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем отдыхать четыре дня на горячих источниках Мутновки, после прогулок по вулканам и альпийским лугам, нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • М
    Милена
    22 января 2024
    Камчатская зима
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и
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    виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️

    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Н
    Надежда
    20 января 2024
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
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    то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила. Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.

  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • А
    Александра
    25 декабря 2023
    Камчатская зима
    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами
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    в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.

    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Термальные источники»

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  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
  4. Камчатка: главное путешествие в жизни
  5. Вода и пламя на просторах Камчатки
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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