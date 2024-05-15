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8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Джип-тур на Дачные термальные источники, этно-программа в корякском стойбище «Эйвет», «Черный пляж» на берегу Тихого океана и морская прогулка в бухту «Русская»»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите лавовые пещеры, Мертвый лес, понежитесь в Малкинских горячих источниках и отправитесь в 2-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка на горячих источниках, купание»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«10:30–13:00 Треккинг на Дачные термальные источники/»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники)»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
5 авг в 10:00
151 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«А еще вы вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках»
10 авг в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«На маршруте будут активные и потухшие вулканы, горячие источники, вы отправитесь на морскую прогулку, познакомитесь с жизнью камчадалов в этнодеревне и посетите Вулканариум»
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников»
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа включает в себя две посадки – «жемчужину Камчатки» Долину гейзеров и Налычевские горячие источники»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно отдохнуть от городской суеты»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После экскурсии вы посетите Тимоновские горячие источники, давно известные своими лечебными свойствами»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Купание в Ходуткинских горячих источниках»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут вулканы, термальные источники, Тихий океан, сивучи, ласковые собаки и встречи с аборигенами»
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На обратном пути заезжаем на дикие горячие источники, где можно погреться и искупаться»
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ощутите дыхание ветра катаясь по диким вершинам, насладитесь местной кухней, расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле бани и восстановите силы в диких термальных источниках»
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем отдыхать четыре дня на горячих источниках Мутновки, после прогулок по вулканам и альпийским лугам, нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ММилена22 января 2024Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ННадежда20 января 2024В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ААлександра25 декабря 2023Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Термальные источники»
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