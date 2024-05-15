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скидка
8%
Авторский тур
4 дня
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км)»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите самый большой кратер из действующих вулканов этого края, осмотрите мощный 80-метровый водопад в овраге Опасный и побываете на фумарольном поле»
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Непродолжительная, но насыщенная программа для тех, кто хочет посвятить свое путешествие на Камчатку вулканам»
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км)»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Вы посетите Дачные термальные источники, отправитесь на джипах к Авачинскому вулкану, порыбачите на морской прогулке и погуляете по черному пляжу Тихого океана»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Тур по Камчатке к вулкану Толбачик и Ключевской группе вулканов в природный парк «Вулканы Камчатки» (вулканы Ушковский, Камень, Ключевской, Безымянный, Большая Удина, Острый и Плоский Толбачик) — еще один активный тур из нашей копилки»
30 июля в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а также вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках»
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Заглянем в кратеры двух действующих вулканов»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Предлагаем вам отправиться в комфортный тур по Ключевскому парку и Южной группе вулканов»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие вдали от городской суеты по Ключевскому парку и Южной группе вулканов»
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить одном из лучших спа-отелей Камчатки «Голубая лагуна», где каждый день будет доступ к термальному бассейну, и совершать пешие прогулки и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас вместе с нами открыть тайны вулканов Камчатки»
10 авг в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м»
13 июля в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие вулканов Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Путешествие на Камчатку - это возможность окунуться в мир древних вулканов и бурлящих гейзеров, которые сотворила природа»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 169 700₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий»
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь их более 300»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вулкан Хангар – место удивительной красоты»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом экскурсионном туре по Камчатке, мы совершим несколько подъёмов в кратеры самых красивых вулканов на юге полуострова»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«На вулканах еще лежит снег, которого так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня»
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
«Предлагаем отправиться к вулканам, где Вы увидите активность действующего кратера, насладитесь белоснежными горными пейзажами в лучах весеннего камчатского солнца»
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Вы когда-нибудь поднимались к жерлу действующего вулкана, ощущая жар горячей земли и созерцая панорамы величественного Тихого океана»
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы пригласили в команду вулканолога, который расскажет о вулканах Горелый и Мутновский, покажет детали, объяснит почему озеро в кратере Горелого голубого цвета, а стены кратера Мутновского рыжевато-красных оттенков»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов»
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов»
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ЕЕвгений12 мая 2024Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулканы»
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