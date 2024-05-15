Туры к вулкану из Петропавловска-Камчатского

Найдено 35 туров в категории «Вулканы» в Петропавловске-Камчатском, цены от 27 600 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулкан Толбачик. По следам извержения
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км)»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400 за человека
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите самый большой кратер из действующих вулканов этого края, осмотрите мощный 80-метровый водопад в овраге Опасный и побываете на фумарольном поле»
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600 за человека
Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Непродолжительная, но насыщенная программа для тех, кто хочет посвятить свое путешествие на Камчатку вулканам»
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км)»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Вы посетите Дачные термальные источники, отправитесь на джипах к Авачинскому вулкану, порыбачите на морской прогулке и погуляете по черному пляжу Тихого океана»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Тур по Камчатке к вулкану Толбачик и Ключевской группе вулканов в природный парк «Вулканы Камчатки» (вулканы Ушковский, Камень, Ключевской, Безымянный, Большая Удина, Острый и Плоский Толбачик) — еще один активный тур из нашей копилки»
30 июля в 10:00
от 88 000 за человека
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а также вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках»
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Заглянем в кратеры двух действующих вулканов»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Предлагаем вам отправиться в комфортный тур по Ключевскому парку и Южной группе вулканов»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие вдали от городской суеты по Ключевскому парку и Южной группе вулканов»
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить одном из лучших спа-отелей Камчатки «Голубая лагуна», где каждый день будет доступ к термальному бассейну, и совершать пешие прогулки и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Поход по Камчатке: вулканы и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас вместе с нами открыть тайны вулканов Камчатки»
10 авг в 10:00
74 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м»
13 июля в 10:00
74 000 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Открытие вулканов Камчатки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открытие вулканов Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Путешествие на Камчатку - это возможность окунуться в мир древних вулканов и бурлящих гейзеров, которые сотворила природа»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 169 700 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий»
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000 за человека
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь их более 300»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вулкан Хангар – место удивительной красоты»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000 за человека
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
63 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом экскурсионном туре по Камчатке, мы совершим несколько подъёмов в кратеры самых красивых вулканов на юге полуострова»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
13%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«На вулканах еще лежит снег, которого так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня»
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Камчатка весной. Вулканы и океан
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
«Предлагаем отправиться к вулканам, где Вы увидите активность действующего кратера, насладитесь белоснежными горными пейзажами в лучах весеннего камчатского солнца»
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000 за человека
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Вы когда-нибудь поднимались к жерлу действующего вулкана, ощущая жар горячей земли и созерцая панорамы величественного Тихого океана»
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы пригласили в команду вулканолога, который расскажет о вулканах Горелый и Мутновский, покажет детали, объяснит почему озеро в кратере Горелого голубого цвета, а стены кратера Мутновского рыжевато-красных оттенков»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000 за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов»
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000 за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов»
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
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    вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить.

    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
    читать дальше

    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
    читать дальше

    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулканы»

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