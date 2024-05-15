С Сергей Знакомство с Камчаткой за 5 дней Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.

Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан читать дальше вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить. Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский

Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.

М Марина Поход по Камчатке: вулканы и океан Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

Ю Юсупова Вулканы Камчатки. Осенний драйв Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

А Александр Вулканы Камчатки. Осенний драйв Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.

А Андрей Знакомство с Камчаткой за 5 дней Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

А Алла Поход по Камчатке: вулканы и океан Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Д Дмитрий Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан читать дальше - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону. Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий