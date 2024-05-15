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скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А на обратном пути перед нами откроется живописный вид первозданной природы, где для полной картины не хватает только огромных динозавров»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Этот 2-дневный маршрут, с возвращением в город на ночлег, познакомит вас с основными локациями Южно-Камчатского природного парка — «домашними» вулканами Мутновский и Горелый»
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный»
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Для наших гостей есть все условия комфортного путешествия, где можно забыть о бытовых хлопотах, и насладиться отдыхом на фоне уникальных видов дикой природы, восполняясь энергией на долгое время»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Тур по Камчатке к вулкану Толбачик и Ключевской группе вулканов в природный парк «Вулканы Камчатки» (вулканы Ушковский, Камень, Ключевской, Безымянный, Большая Удина, Острый и Плоский Толбачик) — еще один активный тур из нашей копилки»
30 июля в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«По пути нас ждет вкусный пикник на природе»
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья падает 80-метровый водопад»
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«14:30–16:00 Прогулка к водопаду на ручье Спокойном»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«14:30 Переезд на водопад на ручье Спокойном»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 96 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды»
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Главная суть нашего сплава это релакс и единение с неповторимой камчатской природой, хотя те, кто взял в руки спининг, наверняка будут думать о другом»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки»
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Треккинг в Налычевскую долину
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Путь маршрута пролегает по красивейшему природному парку Налычево и является одним из самых популярных походов по Камчатке»
14 июля в 10:00
26 авг в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В начале осени к уникальной природе добавляется буйство красок: зелёный сменяется желтым, перекрашивается в красный, а мягкий ковер лесотундры ещё хранит тепло солнечных лучей»
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Сквозь часовые пояса со всех уголков планеты на Камчатку летят туристы, чтобы увидеть «горячую» землю и десятки вулканов, почувствовать мощь ледяного океана, погреться в термальных источниках и прикоснуться к дикой природе»
2 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Первая ночь на природе, бездонное звездное небо с четко различимым Млечным путем (в ясную погоду), разговоры у костра…»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Весь путь проходит в окружении дикой природы»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«Продолжаем исследовать дикую природу в глубинах Камчатки»
11 июля в 10:00
265 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Поразительно красивая и богатая природа полуострова подарит вам незабываемые впечатления от поездки»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад»
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад»
5 авг в 10:00
151 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы»
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем окунуться в дикую атмосферу камчатской природы, но без тяжелых рюкзаков и проживания в палатке»
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США, и водопад высотой почти с 30-этажный дом, который низвергается на дно каньона»
10 авг в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«18:00 После возвращения на базу по желанию отправляемся на водопад Спокойный»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вачкажец - это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы»
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной»
13 июля в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Если вам хочется увидеть вулканы и погреться в горячих источниках, узнать как живут камчадалы и искупаться в Тихом океане, а времени не очень много — это путешествие именно для вас»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения»
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие вулканов Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Путешествие на Камчатку - это возможность окунуться в мир древних вулканов и бурлящих гейзеров, которые сотворила природа»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 169 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Откройте для себя всю красоту и мощь природы Камчатки вместе с нами»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера»
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Массив вулкана Ксудач объявлен памятником природы ландшафтно-геологического характера»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Доказано: природные ванны лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожные и многие другие»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Эта гора – памятник природы, который словно сложен из каменных дров»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ЕЕвгений12 мая 2024Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Природа и пейзажи»
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