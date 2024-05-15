С Сергей Знакомство с Камчаткой за 5 дней Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.

Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан читать дальше вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить. Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский

Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.

М Марина Поход по Камчатке: вулканы и океан Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

Н Надежда Знакомство с настоящей Камчаткой Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

К Кирилл Знакомство с настоящей Камчаткой Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))

С Светлана Знакомство с настоящей Камчаткой Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.

Ю Юсупова Камчатская зима Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.

Ю Юсупова Вулканы Камчатки. Осенний драйв Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.