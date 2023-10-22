Предлагаем вам отправиться в невероятное приключение на Камчатке.
Наш маршрут включает поход к каньону «Опасный», расположенному в Мутновской долине, у подножия вулкана Мутновский. Но это далеко не всё!
Наш маршрут включает поход к каньону «Опасный», расположенному в Мутновской долине, у подножия вулкана Мутновский. Но это далеко не всё!
Ближайшие даты:
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мы увидим более 10 вулканов, в том числе активных
- Красивейшие водопады
- Лавовые пещеры
- Вулканический пепел
- Вулканическую активность и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одно из самых желанных и необычных мест на Земле.
- Предлагаю отправится вам в одно из самых желанных и необычных мест на Земле. Мы отправимся к каньону «Опасный», который располагается в Мутновской долине у подножья Мутновского вулкана.
- По вашему желанию поднимемся на вершину вулкана Мутновского, увидим как дышит вулкан, ощутим мощь нашей планеты. После прогулки вас ждёт вкуснейший обед. Так же в программе вас ждёт красивейший водопад, фотоплощадка на Вилючинском перевале откуда вы увидите сразу 7 вулканов. В завершении релакс в горячих источниках.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Всё необходимое снаряжение
- Сопровождение опытным гидом
- Медицинская помощь
- Защита от животных
- Подготовленный внедорожник
- Вкуснейший обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
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