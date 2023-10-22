Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"

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Предлагаем вам отправиться в невероятное приключение на Камчатке.

Наш маршрут включает поход к каньону «Опасный», расположенному в Мутновской долине, у подножия вулкана Мутновский. Но это далеко не всё!
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Ближайшие даты:
22
окт
23
окт
24
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25
окт
26
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Что вас ожидает:

  • Мы увидим более 10 вулканов, в том числе активных
  • Красивейшие водопады
  • Лавовые пещеры
  • Вулканический пепел
  • Вулканическую активность и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Одно из самых желанных и необычных мест на Земле.
  • Предлагаю отправится вам в одно из самых желанных и необычных мест на Земле. Мы отправимся к каньону «Опасный», который располагается в Мутновской долине у подножья Мутновского вулкана.
  • По вашему желанию поднимемся на вершину вулкана Мутновского, увидим как дышит вулкан, ощутим мощь нашей планеты. После прогулки вас ждёт вкуснейший обед. Так же в программе вас ждёт красивейший водопад, фотоплощадка на Вилючинском перевале откуда вы увидите сразу 7 вулканов. В завершении релакс в горячих источниках.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё необходимое снаряжение
  • Сопровождение опытным гидом
  • Медицинская помощь
  • Защита от животных
  • Подготовленный внедорожник
  • Вкуснейший обед
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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