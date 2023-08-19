Экскурсии к вулкану из Петропавловска-Камчатского

Найдено 7 экскурсий в категории «Вулканы» в Петропавловске-Камчатском, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
«Отъехав всего на несколько десятков километров от города, Вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского»
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский»»
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан»
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000 за всё до 4 чел.
«На краю земли» - Халактырский пляж
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на "Марс" или дорога на "другую планету"
Групповая
12 часов
Путешествие на "Марс" на Камчатке: каньон "Опасный" и вулкан Мутновский
Приглашаем в уникальное путешествие по Камчатке, где вас ждут вулканы, каньоны и горячие источники
Начало: Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
«Мы отправимся к каньону «Опасный», который располагается в Мутновской долине у подножья Мутновского вулкана»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

  • С
    Светлана Баева
    3 сентября 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
  • С
    Сергей
    19 августа 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
  • Е
    Елизавета
    6 августа 2022
    Камчатка: поход вокруг Толбачика
    Спасибо организатору, всем довольна

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулканы»

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  1. «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
  2. Вулкан Мутновский «Дачные источники»
  3. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  4. Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
  5. Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Вулканы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 17 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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