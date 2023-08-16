1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивный тур «Океан эмоций»: Живописные пейзажи и морские обитатели
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Камчатки, вдыхая чистейший воздух и любуясь первозданной красотой
Начало: Вокзальная площадь, 1, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за человека
Групповая
20 часов
Осенняя рыбалка на Камчатке: эксклюзивное приключение
Погрузитесь в мир осенней рыбалки на Камчатке, где каждый заброс удочки приносит не только улов, но и незабываемые впечатления
Начало: Петропавловск-Камчатский
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на "Марс" на Камчатке: каньон "Опасный" и вулкан Мутновский
Приглашаем в уникальное путешествие по Камчатке, где вас ждут вулканы, каньоны и горячие источники
Начало: Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей16 августа 2023Отличная экскурсия, успели все, повезло с погодой. Нерпы, касатка, пикник на берегу. Всем рекомендую.
- ООльга19 июля 2023Умопомрачительное приключение которое советую всем! начну с того что у ребят отличная обратная связь,сразу после бронирования подтвердили экскурсию,на любой вопрос
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Петропавловске-Камчатском из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Петропавловска-Камчатского по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август