1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивный тур «Океан эмоций»: Живописные пейзажи и морские обитатели
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Камчатки, вдыхая чистейший воздух и любуясь первозданной красотой
Начало: Вокзальная площадь, 1, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия к маяку Петропавловский с посещением скал Три брата
Откройте красоту Камчатки: маяк Петропавловский, знаменитые скалы и живописные бухты ждут вас
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
20 часов
Осенняя рыбалка на Камчатке: эксклюзивное приключение
Погрузитесь в мир осенней рыбалки на Камчатке, где каждый заброс удочки приносит не только улов, но и незабываемые впечатления
Начало: Петропавловск-Камчатский
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на "Марс" на Камчатке: каньон "Опасный" и вулкан Мутновский
Приглашаем в уникальное путешествие по Камчатке, где вас ждут вулканы, каньоны и горячие источники
Начало: Адрес по запросу в г. Петропавловск-Камчатский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей16 августа 2023Отличная экскурсия, успели все, повезло с погодой. Нерпы, касатка, пикник на берегу. Всем рекомендую.
- ООльга19 июля 2023Умопомрачительное приключение которое советую всем! начну с того что у ребят отличная обратная связь,сразу после бронирования подтвердили экскурсию,на любой вопрос
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
- ННаталия9 июня 2022На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
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