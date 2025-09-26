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А Альбина Мы первый раз на Камчатке, просто огромное спасибо гиду Диане за интереснейшую экскурсию!!! С первой минуты и до расставания она нам рассказывала про свой край, про свой город Петропавловск-Камчатский! Невероятная экскурсия, осталось приятное послевкусие!Всем,кто полетит сюда однозначно рекомендую гида Диану!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Валентин - лучший гид по Камчатке! Он с такой любовью и вдохновением рассказывает о крае, что его хочется слушать бесконечно. Маршруты продуманы идеально, а его фото и видео помогают сохранить каждое мгновение путешествия. Благодаря ему Камчатка открывается не только глазами, но и сердцем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсия по Петропавловску с Валентином была отличной: интересный рассказ с юмором, прекрасные виды на город и вулканы. Он сделал чудесные фотографии и даже помог с выбором деликатесов на рыбном рынке. Самые лучшие рекомендации этому гиду. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Ангелина Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не просто работа, а часть жизни. Экскурсия была очень позновательная, кроме того, я себя чувствовала не только туристом, но и гостем, меня накормили местными деликатесами, напоили восхитительным чаем с травами. Огромное спасибо! Обязательно буду вас рекомендовать своим друзьям Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Экскурсия очень интересная! Мы познакомились с историей Камчатки и самого города! Увидели город и вулканы со смотровых площадок!!! Это удивительный город! Спасибо огромное экскурсоводу Диане!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет