Откройте для себя Петропавловск-Камчатский — исторический порт, основанный Берингом.
Мы поднимемся на сопку Мишенную, чтобы увидеть панорамы бухты, вулканов и океана, узнаем о знаменитых мореплавателях у городских памятников, посетим величественный Троицкий собор и живописную Никольскую сопку. Завершим экскурсию на рыбном рынке, где можно попробовать свежайшие дары моря.
Мы поднимемся на сопку Мишенную, чтобы увидеть панорамы бухты, вулканов и океана, узнаем о знаменитых мореплавателях у городских памятников, посетим величественный Троицкий собор и живописную Никольскую сопку. Завершим экскурсию на рыбном рынке, где можно попробовать свежайшие дары моря.
Описание экскурсииПрограмма: Трансфер с Вашего отеля экскурсионное обслуживание, посещение центрального рынка на КП, трансфер в Ваш отель. Что вас ждет: Мы поднимемся на смотровые площадки сопки Мишеной и Петровской, прогуляемся по центральной площади и Никольской сопке, заедем в сувенирный магазин и на рынок за свежими морепродуктами. Наполненные знаниями для Вас Камчатка откроется в новом свете, что будет вдохновлять на других захватывающих туристических маршрутах по Камчатке.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки сопки Мишеной и Петровской
- Центральную площадь
- Никольскую сопку
- Сувенирный магазин
- Рынок со свежими морепродуктами
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от Вашего отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы первый раз на Камчатке, просто огромное спасибо гиду Диане за интереснейшую экскурсию!!! С первой минуты и до расставания она нам рассказывала про свой край, про свой город Петропавловск-Камчатский! Невероятная экскурсия, осталось приятное послевкусие!Всем,кто полетит сюда однозначно рекомендую гида Диану!!!
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А
Валентин - лучший гид по Камчатке! Он с такой любовью и вдохновением рассказывает о крае, что его хочется слушать бесконечно. Маршруты продуманы идеально, а его фото и видео помогают сохранить каждое мгновение путешествия. Благодаря ему Камчатка открывается не только глазами, но и сердцем.
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М
Экскурсия по Петропавловску с Валентином была отличной: интересный рассказ с юмором, прекрасные виды на город и вулканы. Он сделал чудесные фотографии и даже помог с выбором деликатесов на рыбном рынке. Самые лучшие рекомендации этому гиду.
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А
Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не просто работа, а часть жизни. Экскурсия была очень позновательная, кроме того, я себя чувствовала не только туристом, но и гостем, меня накормили местными деликатесами, напоили восхитительным чаем с травами. Огромное спасибо! Обязательно буду вас рекомендовать своим друзьям
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С
Экскурсия очень интересная! Мы познакомились с историей Камчатки и самого города! Увидели город и вулканы со смотровых площадок!!! Это удивительный город! Спасибо огромное экскурсоводу Диане!!!
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А
Экскурсия очень понравилась!
Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация.
Остались очень довольными.
Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация.
Остались очень довольными.
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