Снежная Камчатка

Легкий тур для размеренного отдыха и наслаждения зимней Камчаткой - без суеты

5
3 отзыва
Легкий тур для размеренного отдыха и наслаждения зимней Камчаткой — без суеты и физических испытаний. В маршруте два действующих вулкана, берег океана, горячие источники и катания на снегоходах.
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Снежная Камчатка
Ближайшие даты:
23
янв
30
янв
06
фев
13
фев
20
фев
27
фев
06
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Тихий океан
Тихий океан
Увидим незабываемое зрелище – берег Тихого океана, закованный льдом
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Узнаем много нового и интересного об этом далеком городе
Восхождение
Восхождение
При желании преодолеем не сложный, но захватывающий подъем на гору Верблюд
Термальные источники
Термальные источники
Побываем на одних из самых известных лечебных термах на Камчатке – Малкинских источниках
Далньевосточные деликатесы
Далньевосточные деликатесы
Обязательно отправимся на рыбный рынок за деликатесами и камчатскими подарками
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Покатаемся по белоснежным просторам на снегоходах и осмотрим вулканы с близкого расстояния

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер на базу отдыха

Встречаемся в аэропорту, знакомимся и отправляемся на базу отдыха "Лагуна".

После перелета нужно набраться сил и акклиматизироваться.

База находится в 40 минутах езды, в курортном поселке Паратунка.

Сразу после размещения вы сможете отдохнуть в термальном бассейне: на территории базы для гостей всегда открыт аква-центр под открытым небом с водой из Паратунских горячих
источников.

Встреча, трансфер на базу отдыхаВстреча, трансфер на базу отдыхаВстреча, трансфер на базу отдыха
2 день
Поездка на снегоходах к берегу Тихого океана

Утром выезжаем из Паратунки и отправляемся на Маячный мыс, известный старейшим дальневосточным маяком.

Сначала будем двигаться на автомобилях, а затем пересядем на снегоходы и нарты — на них проедем 12 км в одну сторону.

По пути осмотрим Авачинскую бухту и остановимся на обзорной площадке с видом на выступающие из воды скалы Три Брата. 

В конце маршрута мы окажемся на вершине 200-метрового Маячного мыса.

Впереди будет бесконечный Тихий океан, а по сторонам — скалы восточного побережья.

На мысу вы увидите старинный полосатый маяк: он был построен в 1897 году и работает до сих пор.

После небольшой экскурсии мы вновь сядем на снегоходы и спустимся к берегу Авачинской бухты — здесь накроем стол с закусками из лосося и икры, сладостями и горячим чаем.

Отдохнув, отправимся обратно к гостинице по знакомому маршруту.

Поездка на снегоходах к берегу Тихого океанаПоездка на снегоходах к берегу Тихого океанаПоездка на снегоходах к берегу Тихого океана
3 день
Свободное время

Этот день можно посвятить самостоятельному изучению Камчатки, расслабляющему отдыху или зимним забавам.

На территории базы "Лагуна" есть каток, тюбинговая горка, новая сауна с парилкой и купелью.

Вечером можно приготовить ужин на мангале и посидеть у костра.

Свободное времяСвободное времяСвободное время
4 день
Снегоходная экскурсия к &quot;домашним&quot; вулканам. Опциональный подъем на гору Верблюд

Группу ближайших к Петропавловску вулканов называют "домашними", их будет видно еще из аэропорта.

Мы осмотрим два самых высоких из них: действующие Корякский (3 456 м) и Авачинский (2 741 м).

Для этого отправимся на снегоходах на Авачинский перевал, который находится между вулканами, длина пути — 55 км.

Здесь мы покатаемся по белоснежным просторам и осмотрим исполины с близкого расстояния.

Во время одного из древних извержений на перевале выросла небольшая двухвершинная гора — Верблюд.

Ее высота — всего 200 метров, но с них открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск и оба соседних вулкана.

При желании на гору можно будет подняться: зимой это гораздо легче сделать, чем летом, потому что часть пути преодолевают снегоходы и пешком остается пройти всего около 100 метров.

В завершение экскурсии мы накроем стол с горячим чаем и закусками, немного передохнем и вернемся в Паратунку.

Снегоходная экскурсия к &quot;домашним&quot; вулканам. Опциональный подъем на гору ВерблюдСнегоходная экскурсия к &quot;домашним&quot; вулканам. Опциональный подъем на гору ВерблюдСнегоходная экскурсия к &quot;домашним&quot; вулканам. Опциональный подъем на гору Верблюд
5 день
Поездка на Малкинские горячие источники

Малкинские источники — это одна из самых известных лечебных терм на Камчатке.

В них купался сам Чарльз Кларк — мореплаватель и помощник капитана Кука.

В начале XIX века здесь работала больница, а сейчас — санаторий и база отдыха.

Вода Малкинских источников собирается в несколько мелких озер, но в морозы она успевает остыть, поэтому зимой гости купаются в специально построенном открытом бассейне.

Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, на Малки лучше приезжать на целый день: отогреваться в горячей минеральной воде, окунаться в ледяную речку, гулять по окрестностям и любоваться белым пейзажем.

Поездка на автомобиле до источников займет пару часов.

Поездка на Малкинские горячие источникиПоездка на Малкинские горячие источникиПоездка на Малкинские горячие источники
6 день
Петропавловск-Камчатский с посещением рыбного рынка и музея Вулканариум

В этот день вы узнаете поближе столицу Камчатки — Петропавловск.

Мы проведем экскурсию по центру города-порта, расскажем о его героической истории, покажем
наши главные достопримечательности.

В интерактивном музее "Вулканариум" вы пощупаете образцы застывшей лавы, рассмотрите их под микроскопом, а сотрудники продемонстрируют на макетах, какими бывают вулканы, как проходит процесс извержения, как устроены лавовые пещеры.

За панорамными видами мы заедем на Петровскую сопку — это холм высотой 250 метров в самом центре города.

С него открывается вид на морской порт, Авачинскую бухту и конус Вилючинского вулкана.

В завершение экскурсии отправимся на рыбный рынок за деликатесами и в сувенирную лавку за камчатскими подарками.

Петропавловск-Камчатский с посещением рыбного рынка и музея ВулканариумПетропавловск-Камчатский с посещением рыбного рынка и музея ВулканариумПетропавловск-Камчатский с посещением рыбного рынка и музея Вулканариум
7 день
Отъезд

Завтрак и выезд из гостиницы.

Мы организуем для вас трансфер в аэропорт и попрощаемся.

Но будем надеяться на скорую встречу!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в гостиничном комплексе "Лагуна" с бассейном в двухместных номерах с удобствами.

Доплата за одноместное размещение 16 800 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гидов
  • Все экскурсии на маршруте
  • Проживание в двухместных номерах на базе отдыха «Лагуна»
  • Посещение аквацентра на базе отдыха
  • Все завтраки («шведский стол»)
  • Перекусы на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины, их можно заказать в ресторане на базе отдыха)
  • Страховка (обязательна)
  • Обед в кафе на Малкинских источниках
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая верхняя одежда (непромокаемые брюки и куртка);
  • термобелье;
  • шерстяной свитер с воротом;
  • удобная зимняя обувь;
  • перчатки;
  • теплая непродуваемая шапка;
  • шерстяные носки;
  • солнцезащитные очки;
  • средство от обветривания кожи.

В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.

Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Страховка в данном туре обязательна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
В туре понравилось чередование горных и водных маршрутов. Забирали нас вовремя, транспорт в соответствии с маршрутом (за исключением экскурсии на вулкан, где мы застряли)
В
17 июня 2022
С точки зрения организации тура все было отлично!
И
6 мая 2022
Все организовано очень хорошо. Встреча в аэропорту, все экскурсии четко и по времени.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

🧒Можно с детьмиПетропавловск-Камчатский🏡ВыездныеТермальные источники🧳Экскурсионные туры❄️На снегоходах7-дневные туры

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ