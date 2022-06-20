Легкий тур для размеренного отдыха и наслаждения зимней Камчаткой — без суеты и физических испытаний. В маршруте два действующих вулкана, берег океана, горячие источники и катания на снегоходах.

Покатаемся по белоснежным просторам на снегоходах и осмотрим вулканы с близкого расстояния

Обязательно отправимся на рыбный рынок за деликатесами и камчатскими подарками

Побываем на одних из самых известных лечебных термах на Камчатке – Малкинских источниках

При желании преодолеем не сложный, но захватывающий подъем на гору Верблюд

Узнаем много нового и интересного об этом далеком городе

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер на базу отдыха

Встречаемся в аэропорту, знакомимся и отправляемся на базу отдыха "Лагуна". После перелета нужно набраться сил и акклиматизироваться. База находится в 40 минутах езды, в курортном поселке Паратунка. Сразу после размещения вы сможете отдохнуть в термальном бассейне: на территории базы для гостей всегда открыт аква-центр под открытым небом с водой из Паратунских горячих

источников.

2 день Поездка на снегоходах к берегу Тихого океана

Утром выезжаем из Паратунки и отправляемся на Маячный мыс, известный старейшим дальневосточным маяком. Сначала будем двигаться на автомобилях, а затем пересядем на снегоходы и нарты — на них проедем 12 км в одну сторону. По пути осмотрим Авачинскую бухту и остановимся на обзорной площадке с видом на выступающие из воды скалы Три Брата. В конце маршрута мы окажемся на вершине 200-метрового Маячного мыса. Впереди будет бесконечный Тихий океан, а по сторонам — скалы восточного побережья. На мысу вы увидите старинный полосатый маяк: он был построен в 1897 году и работает до сих пор. После небольшой экскурсии мы вновь сядем на снегоходы и спустимся к берегу Авачинской бухты — здесь накроем стол с закусками из лосося и икры, сладостями и горячим чаем. Отдохнув, отправимся обратно к гостинице по знакомому маршруту.

3 день Свободное время

Этот день можно посвятить самостоятельному изучению Камчатки, расслабляющему отдыху или зимним забавам. На территории базы "Лагуна" есть каток, тюбинговая горка, новая сауна с парилкой и купелью. Вечером можно приготовить ужин на мангале и посидеть у костра.

4 день Снегоходная экскурсия к "домашним" вулканам. Опциональный подъем на гору Верблюд

Группу ближайших к Петропавловску вулканов называют "домашними", их будет видно еще из аэропорта. Мы осмотрим два самых высоких из них: действующие Корякский (3 456 м) и Авачинский (2 741 м). Для этого отправимся на снегоходах на Авачинский перевал, который находится между вулканами, длина пути — 55 км. Здесь мы покатаемся по белоснежным просторам и осмотрим исполины с близкого расстояния. Во время одного из древних извержений на перевале выросла небольшая двухвершинная гора — Верблюд. Ее высота — всего 200 метров, но с них открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск и оба соседних вулкана. При желании на гору можно будет подняться: зимой это гораздо легче сделать, чем летом, потому что часть пути преодолевают снегоходы и пешком остается пройти всего около 100 метров. В завершение экскурсии мы накроем стол с горячим чаем и закусками, немного передохнем и вернемся в Паратунку.

5 день Поездка на Малкинские горячие источники

Малкинские источники — это одна из самых известных лечебных терм на Камчатке. В них купался сам Чарльз Кларк — мореплаватель и помощник капитана Кука. В начале XIX века здесь работала больница, а сейчас — санаторий и база отдыха. Вода Малкинских источников собирается в несколько мелких озер, но в морозы она успевает остыть, поэтому зимой гости купаются в специально построенном открытом бассейне. Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, на Малки лучше приезжать на целый день: отогреваться в горячей минеральной воде, окунаться в ледяную речку, гулять по окрестностям и любоваться белым пейзажем. Поездка на автомобиле до источников займет пару часов.

6 день Петропавловск-Камчатский с посещением рыбного рынка и музея Вулканариум

В этот день вы узнаете поближе столицу Камчатки — Петропавловск. Мы проведем экскурсию по центру города-порта, расскажем о его героической истории, покажем

наши главные достопримечательности. В интерактивном музее "Вулканариум" вы пощупаете образцы застывшей лавы, рассмотрите их под микроскопом, а сотрудники продемонстрируют на макетах, какими бывают вулканы, как проходит процесс извержения, как устроены лавовые пещеры. За панорамными видами мы заедем на Петровскую сопку — это холм высотой 250 метров в самом центре города. С него открывается вид на морской порт, Авачинскую бухту и конус Вилючинского вулкана. В завершение экскурсии отправимся на рыбный рынок за деликатесами и в сувенирную лавку за камчатскими подарками.

7 день Отъезд