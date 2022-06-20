Встречаемся в аэропорту, знакомимся и отправляемся на базу отдыха "Лагуна".
После перелета нужно набраться сил и акклиматизироваться.
База находится в 40 минутах езды, в курортном поселке Паратунка.
Сразу после размещения вы сможете отдохнуть в термальном бассейне: на территории базы для гостей всегда открыт аква-центр под открытым небом с водой из Паратунских горячих
источников.
Утром выезжаем из Паратунки и отправляемся на Маячный мыс, известный старейшим дальневосточным маяком.
Сначала будем двигаться на автомобилях, а затем пересядем на снегоходы и нарты — на них проедем 12 км в одну сторону.
По пути осмотрим Авачинскую бухту и остановимся на обзорной площадке с видом на выступающие из воды скалы Три Брата.
В конце маршрута мы окажемся на вершине 200-метрового Маячного мыса.
Впереди будет бесконечный Тихий океан, а по сторонам — скалы восточного побережья.
На мысу вы увидите старинный полосатый маяк: он был построен в 1897 году и работает до сих пор.
После небольшой экскурсии мы вновь сядем на снегоходы и спустимся к берегу Авачинской бухты — здесь накроем стол с закусками из лосося и икры, сладостями и горячим чаем.
Отдохнув, отправимся обратно к гостинице по знакомому маршруту.
Этот день можно посвятить самостоятельному изучению Камчатки, расслабляющему отдыху или зимним забавам.
На территории базы "Лагуна" есть каток, тюбинговая горка, новая сауна с парилкой и купелью.
Вечером можно приготовить ужин на мангале и посидеть у костра.
Группу ближайших к Петропавловску вулканов называют "домашними", их будет видно еще из аэропорта.
Мы осмотрим два самых высоких из них: действующие Корякский (3 456 м) и Авачинский (2 741 м).
Для этого отправимся на снегоходах на Авачинский перевал, который находится между вулканами, длина пути — 55 км.
Здесь мы покатаемся по белоснежным просторам и осмотрим исполины с близкого расстояния.
Во время одного из древних извержений на перевале выросла небольшая двухвершинная гора — Верблюд.
Ее высота — всего 200 метров, но с них открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск и оба соседних вулкана.
При желании на гору можно будет подняться: зимой это гораздо легче сделать, чем летом, потому что часть пути преодолевают снегоходы и пешком остается пройти всего около 100 метров.
В завершение экскурсии мы накроем стол с горячим чаем и закусками, немного передохнем и вернемся в Паратунку.
Малкинские источники — это одна из самых известных лечебных терм на Камчатке.
В них купался сам Чарльз Кларк — мореплаватель и помощник капитана Кука.
В начале XIX века здесь работала больница, а сейчас — санаторий и база отдыха.
Вода Малкинских источников собирается в несколько мелких озер, но в морозы она успевает остыть, поэтому зимой гости купаются в специально построенном открытом бассейне.
Чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться, на Малки лучше приезжать на целый день: отогреваться в горячей минеральной воде, окунаться в ледяную речку, гулять по окрестностям и любоваться белым пейзажем.
Поездка на автомобиле до источников займет пару часов.
В этот день вы узнаете поближе столицу Камчатки — Петропавловск.
Мы проведем экскурсию по центру города-порта, расскажем о его героической истории, покажем
наши главные достопримечательности.
В интерактивном музее "Вулканариум" вы пощупаете образцы застывшей лавы, рассмотрите их под микроскопом, а сотрудники продемонстрируют на макетах, какими бывают вулканы, как проходит процесс извержения, как устроены лавовые пещеры.
За панорамными видами мы заедем на Петровскую сопку — это холм высотой 250 метров в самом центре города.
С него открывается вид на морской порт, Авачинскую бухту и конус Вилючинского вулкана.
В завершение экскурсии отправимся на рыбный рынок за деликатесами и в сувенирную лавку за камчатскими подарками.
Завтрак и выезд из гостиницы.
Мы организуем для вас трансфер в аэропорт и попрощаемся.
Но будем надеяться на скорую встречу!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в гостиничном комплексе "Лагуна" с бассейном в двухместных номерах с удобствами.
Доплата за одноместное размещение 16 800 рублей.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Страховка в данном туре обязательна.