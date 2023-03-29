Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков

Экскурсионный тур «Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков» на 8 дней

5
3 отзыва
Описание
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Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
Вулканы Камчатки: активный тур без рюкзаков
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Что вас ожидает:

Пляж с чёрным песком
Пляж с чёрным песком
Отправимся на пляж с вулканическим чёрным песком, искупаемся в Тихом океане и сварим уху
Действующий вулкан и кратеры
Действующий вулкан и кратеры
Совершим восхождение на действующий вулкан Горелый и заглянем в два кратера
Малая долина гейзеров
Малая долина гейзеров
Понаблюдаем фонтаны горячей воды и пара, искупаемся в источниках с голубой глиной
Быт коренных народов
Быт коренных народов
Увидим яранги с традиционным убранством, посмотрим концерт аборигенов и выучим национальный танец
Вулканариум и фото с вулканами
Вулканариум и фото с вулканами
Запустим облака, посмотрим, как образуется лавовый поток и сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов

Описание

На тур действуют скидки и акция «Ранее бронирование». Подробную информацию смотрите в разделе «Проживание».

Самые горячие места Камчатки, ночёвки в палатках, переезд на автомобилях повышенной проходимости, быт аборигенов, гейзеры — в этом туре есть всё, чтобы прочувствовать атмосферу этого края.

Вы подниметесь на вершины вулканов, даже действующих, сварите уху на пляже с вулканическим песком, искупаетесь в горячих источниках и станцуете танец коренного народов. А ещё, конечно, сделаете впечатляющие кадры на фоне камчатских вулканов и побываете на местном рынке, где можно купить сувениры и морепродукты.

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж

В 12:00 по местному времени встречаемся в хостеле, оставляем вещи и отправляемся на знаменитый пляж с черным вулканическим песком. Называется он Халактырский.

Здесь мы сварим уху, познакомимся, а самые смелые участники смогут искупаться в бодрящих волнах Тихого океана. Даже летом температура воды достигает едва ли 10 градусов. Затем отправляемся назад в Петропавловск-Камчатский.

Если погода позволит и останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.

К вечеру возвращаемся в хостел, ужинаем в кафе (не входит в стоимость) и отправляемся спать. Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, ведь завтра нас ждёт ранний выезд.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
2 день

Вулкан Горелый

Первые дни будут особенно насыщенными: встаем пораньше, завтракаем и на машине повышенной проходимости отправляемся к южной группе вулканов. Примерно за 4-5 часов мы проедем 110 км (точное время зависит от состояния дорог).

Первый в нашей программе – действующий вулкан Горелый высотой 1829 м.

Добираемся на место, устраиваем перекус и отправляемся на восхождение. Подъём несложный, нам предстоит набрать ~700-750 м по высоте, и пройти по 4,5 км туда и обратно.

В хорошую погоду мы не только заглянем в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидим Вилючинский вулкан. После восхождения нас ждет обратная дорога в лагерь и обед.

После обеда, если останется время и силы посетим лавовые пещеры. Вечером поделимся впечатлениями за ужином, узнаем план на следующий день и отправимся спать.

Ночевка в палатках.

Вулкан ГорелыйВулкан Горелый
3 день

Вулкан Мутновский

Сегодня нас тоже ждет ранний подъем и еще один активный вулкан — Мутновский. (расстояние ~ 4 км в одну сторону, набор высоты 450 м). Состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив.

Пройдём по краю вулкана. На всем протяжении маршрута откроются невероятные виды на кратер вулкана, а в конце подъема увидим фумарольные поля.

На обратном пути дойдём до водопада в каньоне Опасный. Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50-60. Остальная мощь воды ныряет в не таящий годами ледник.

Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно! После этого перекусываем и отправляемся на стоянку. Ужинаем и отправляемся спать.

Ночевка в палатках.

Вулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан Мутновский
4 день

Малая долина гейзеров

Сегодня мы посетим Малую долину гейзеров. К знаменитой Долине гейзеров это место не имеет отношения, однако виды здесь тоже очень впечатляющие.

Горячие источники являются активным фумарольным полем, газы которого подогревают холодную воду горного ручья, и в результате можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара. Кроме того, здесь есть горячие источники с голубой глиной, где можно будет искупаться.

Обедаем и переезжаем в поселок Паратунка. По пути заедем на водопад на ручье Спокойный.

Остановимся на базе отдыха. Ура! Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.

Малая долина гейзеровМалая долина гейзеров
5 день

Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану

Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и отправляемся в этнодеревню. Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.

Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца.

Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.

После обеда мы отправимся на машинах к подножью Авачинского вулкана. Дорога займет около 2 часов (70 км).

По приезде располагаемся в домиках (по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице), ужинаем и наслаждаемся видами дремлющего гиганта под первыми звездами на антрацитовом камчатском небе.

Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану
6 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Сегодняшний день будет особенным, ведь нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан. Пройдем радиально 15 км, а перепад высот от места старта до вершины будет больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м. Высоты, конечно, не те, но на Камчатке из-за сложного климата «горняшка» приходит раньше, чем на Кавказе.

Мы идем налегке, любуемся потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, делаем небольшие паузы для отдыха и селфи. При хорошей погоде у нас есть все шансы попасть на вершину. Здесь все дымит, кипит и пышет жаром, вокруг – буйство красок.

Охристый, кирпичный и серо-черный цвета вулканических пород мешаются с желто-зелеными оттенками серных отложений, а вдалеке видны белоснежные снега и ледники.

Прямо на вершине мы перекусываем и начинаем спуск вниз. Добравшись до лагеря, делимся впечатлениями, собираем вещи и за 1,5 часа (50 км) возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.

Ночуем в хостеле (ужин в кафе в стоимость не входит).

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день

Морская прогулка и Вулканариум

После восхождения на вулкан мы снова вернемся к океану и совершим морскую прогулку по Авачинской бухте. Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.

В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.

Возвращаемся в город и идем в Вулканариум. На экскурсии мы обобщим все знания о вулканах, узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.

Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А так же сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.

Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле. В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

Морская прогулка и Вулканариум
8 день

Прощание с Камчаткой и покупка подарков

Встаем рано, оперативно собираемся и идем на рынок. Выбор на рынке очень большой, и мы рекомендуем заранее прикинуть, сколько рыбы, икры, магнитиков и других местных сувениров вы собираетесь купить. Платить на рынке можно наличными или картой, икру и рыбу вам упакуют для самолета.

Все подарки закуплены, и пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок. Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи.

До свидания, чудесный край света! (ВНИМАНИЕ: трансфер в аэропорт в стоимость тура не включен).

Проживание

В туре предусмотрено размещение в палатках (2 ночи), хостелах (3 ночи), базе отдыха (1 ночь), в домиках на 10 человек (1 ночь).

Цена тура по акции зависит от дат тура:

  • 20.08–27.08 — 80 000 руб.;
  • 10.09–17.09 — 79 000 руб. (цена действует для 5 первых туристов);

Стоимость тура без акции — 83 000 руб.

Также до 31.08.2023 на тур действует акция «Ранее бронирование» на сезон 2024: цена по акции — 83 000 руб., цена без акции — 86 000 руб.

Скидки:

  • скидка для тех, кто идет с нами в длинный поход НЕ первый раз — 1500 рублей;
  • скидка для групп от 4 человек (не суммируется с другими скидками) — 3000 рублей;
  • скидка для доноров — 1000 руб.;
  • скидка за каждое палаткоместо для тех, кто берет свою палатку, подходящую под условия похода (уточнить подходит ли ваша палатка можно у консультанта) — 500 рублей.

Разные группы останавливаются в разных хостелах и базах отдыха.

Одноместное и двухместное размещение рассчитывается по запросу. Гостиницы разные (для кого-то подходит двухместное размещение в хостеле, где останавливается группа, а для кого-то нужно бронировать отдельную гостиницу по выбору клиента). Как правило, цена выше примерно на 10 000 рублей.

Варианты проживания

Хостел на Авачинском вулкане

3 ночи

Хостелы у разных групп разные.

База отдыха на Авачинском вулкане

1 ночь

Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.

Домик на Авачинском вулкане

1 ночь

Размещение по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) — по запросу
  • Двух/трёхразовое питание на маршруте
  • Перекусы на маршруте
  • Проживание на маршруте (хостелы, база отдыха, домики на Авачинском вулкане). Размещение по 4-10 человек (в зависимости от места)
  • Все переезды на маршруте
  • Фальшфейры, спусковое устройство (для защиты от медведей)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
  • Услуги инструкторов
  • Услуги повара
  • Страховка от несчастного случая
  • Доставка авиапочтой общественного снаряжения и модулей с едой
Что не входит
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт: 1000-1500 рублей
  • Питание в кафе
  • Любые личные расходы (сувениры, икра, рыба)
  • Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • носки или термоноски;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховый жилет.

Рекомендуемое снаряжение:

  • пуховик (теплая куртка);
  • термос (1 л);
  • часы наручные;
  • фотоаппарат;
  • телефон;
  • платье.

Личное снаряжение:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1 л);
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • свисток.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость.

Какой транспорт в туре?

Транспорт для трансфера на вулканы — автомобили повышенной проходимости (вахтовки) на 23-24 места.

Для перемещений по городу — микроавтобусы, как правило, марки Mercedes.

Какие билеты лучше брать?

Туда: можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска). Можно прилетать раньше на 1-2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15:00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 12.00, поэтому прилет должен быть не позже 20.08.2023 в 10:30 или не позже 10.09.2023 в 10.30.

Обратно: на обратную дорогу нам подходят любые билеты с 27.08.2023 или с 17.09.2023. Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу и познакомиться с жизнью камчадалов или съездить на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро. Вылет не раньше 27.08.2023 или не раньше 17.09.2023.

С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?

Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.

С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 12 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.

Возможно ли одноместное или двухместное размещение?

Одноместное/двухместное размещение возможно, но не везде (на Авачинском кордоне ТОЛЬКО 10-местные домики).

Одноместное и двухместное размещение рассчитывается по запросу. Гостиницы разные (для кого-то подходит двухместное размещение в хостеле, где останавливается группа, а для кого-то нужно бронировать отдельную гостиницу по выбору клиента). Как правило, цена выше примерно на 10 000 рублей.

Есть ли скидки?

Да, есть следующие скидки:

  • скидка для тех, кто идет с нами в длинный поход НЕ первый раз — 1500 рублей;
  • скидка для групп от 4-х человек (не суммируется с другими скидками) — 3000 рублей;
  • скидка для доноров — 1000 руб.
  • скидка за каждое палаткоместо для тех, кто берет свою палатку, подходящую под условия похода (уточнить подходит ли ваша палатка можно у консультанта) — 500 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
29 мар 2023
Многе в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным я себя не ощущал, да и в целом не сильно ожидал кулинарных изысков: не в гастротур ехал. По перекусам – сладкого многовато, как по мне. Это калории, конечно, но лучше было бы перемежать быстрые углеводы батончиков и шоколадок чем-то ещё (зерновые батончики, сухофрукты, орехи – имели место, но в следовых количествах). Вместе с тем не могу не отметить стремления сделать основную еду не безвкусным источником калорий на день, а добавить что-то для оригинальности: орехи, сухофрукты, оливки, сухарики, бекон, много чего. Не могли оставить равнодушным, конечно, десерт от Любы с местным колоритом с кедровыми орешками, котлеты «походные» (приготовленные, не полуфабрикаты), ну и конечно же вышеупомянутый борщ! Эти, казалось бы, мелочи, делают атмосферу похода!

По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.

Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.

Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…

Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.
В
12 мар 2023
Это уже не первый наш тур с Большой страной, а за последний год это вообще теперь мой любимый туроператор по России!
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!

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