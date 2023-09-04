Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Этот тур предлагает не просто путешествие, а погружение в мир природной красоты и походной романтики.
Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый с опытными гидами - это безопасное приключение, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания. Забудьте о суете мегаполиса и позвольте себе насладиться моментом наедине с природой
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Описание
Непродолжительная, но насыщенная программа для тех, кто хочет посвятить свое путешествие на Камчатку вулканам. Вместе с опытными гидами вы сможете безопасно подняться на вершины вулканов Мутновский и Горелый, насладиться потрясающими видами и почувствовать уникальную атмосферу этих мест. Здесь вы сможете оставить позади суету мегаполиса и окунуться в мир походной романтики!
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку - знакомство с гидом и группой
Прибытие на Камчатку. Знакомство с турлидером, группой.
Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в отель.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером ужин в отеле.
Встреча группы с турлидером: знакомство, обсуждение деталей тура. Турлидер – это опытный гид и руководитель группы. Сопровождает вас на протяжении всего маршрута, от первого дня до дня вылета, решает все текущие организационные моменты. По всем вопросам в течение тура вы можете обращаться к нему.
Ужин - включен, при отеле (шведский стол). Ночлег: Spa-отель «Спутник» 4*.
Восхождение на вулкан Мутновский
Завтрак.
Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.
11:30 Прибытие к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2 323 м, подъем примерно до 2 000 м, около 2 часов).
Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.
С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.
В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.
Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Вечерний отдых у костра: по вечерам мы будем разводить костер, варить аутентичный камчатский чай, общаться, делиться впечатлениями и интересными историями.
Завтрак - включен, при отеле, обед - включен, на экскурсии, ужин - включен, при отеле (шведский стол).
Ночлег: Spa-отель «Спутник» 4*.
Продолжительность программы: ориентировочно с 08:00 до 18:00.
Восхождение на вулкан Горелый
Завтрак.
Выезд к вулкану Горелый на машине повышенной проходимости КАМАЗ.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1 829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
Посещение и осмотр пещер в районе вулкана Горелый.
На обратном пути – обед в глэмпинге на Вилючинском перевале с потрясающим видом на вулканы Южно-Камчатской группы.
Возвращение в SPA-отель. Отдых, ужин в отеле.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
Завтрак - включен, при отеле, обед - включен, на экскурсии, ужин - включен, при отеле (шведский стол).
Ночлег: Spa-отель «Спутник» 4*.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Завтрак.
Свободное время.
Вечером ужин в отеле.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов).
Экскурсия с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Вертолетные экскурсии - в составе сборной группы до 24 человек.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты.
Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Завтрак - включен, при отеле, обед - включен, на экскурсии, ужин - включен, при отеле (шведский стол).
Ночлег: Spa-отель «Спутник» 4*.
Переезд в район Ключевской группы вулканов
Завтрак.
Выселение из отеля с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).
8:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.
18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Ужин.
Баня.
Завтрак - включен, в отеле, обед - за свой счет, в кафе, ужин - включен, походная кухня.
Ночлег: Гостевой дом (п. Козыревск).
Время в программе дня указано ориентировочно.
Северный прорыв извержения 1975 г. - кратер «Звезда» - лавовые пещеры
Завтрак.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).
У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Ужин.
Отдых у костра.
Завтрак - включен, походная кухня, обед - включен, походная кухня, ужин - включен, походная кухня.
Ночлег: Палатка.
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м) - Новое трещинное извержение 2012 г. - «Мертвый лес»
Завтрак.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012 – 2013 г. г.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин.
Завтрак - включен, походная кухня, обед - включен, походная кухня, ужин - включен, походная кухня.
Ночлег: Палатка.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский
Завтрак.
Сбор лагеря.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Возвращение вечером.
Размещение в отеле.
Отдых, свободный вечер в городе.
Завтрак - включен, походная кухня, обед - за свой счет, в кафе, ужин - за свой счет, в кафе.
Ночлег: Отель 3* (г. Петропавловск-Камчатский).
Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут следования (последовательность дней) по групповым турам с сохранением экскурсионной программы.
Вылет
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Завтрак - включен, при отеле.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
|Тариф
|Стоимость
|Включено в стоимость
|Без проживания
|110 500
|Ночлег в п. Козыревск
|С проживанием
|161 000
|Групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт, проживание в Паратунке, проживание в Петропавловске-Камчатском, ночлег в п. Козыревск
Скидка 10% при бронировании тура до 30.04.2024. Цены в таблице указаны без скидки.
При выборе тарифа с проживанием предусмотрено размещение:
- 5 ночей в отеле;
- 1 ночь в гостевом доме;
- 2 ночи в палатках.
Доплата за одноместное размещение: 28 800 руб.
Первые 4 ночи мы проведем в комфортном SPA-отеле в термальной зоне Паратунка, утопающем в камчатском лесу. И уже с первого дня сможем погрузиться в атмосферу тишины и отдыха вдали от шумного города.
Далее на маршруте мы оставим цивилизацию еще дальше – у нас будет 1 перевалочный ночлег в гостевых домиках по пути к Ключевской группе вулканов и 2 ночлега в палаточном лагере под вулканами, наедине с дикой природой.
Заключительная ночь по туру будет предоставлена в городском отеле 3* в Петропавловске-Камчатском – возможность воспользоваться инфраструктурой города.
Варианты проживания
Spa-отель «Спутник» 4
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостевой дом в п. Козыревск
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека.
Одноместное размещение не предусмотрено.
Палаточный лагерь
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере.
Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Отель 3* в Петропавловске-Камчатском
Отель 3* г. Петропавловск-Камчатский (2-vестное размещение, завтрак; 1-местное размещение с доплатой).
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев» 3* (в одном из корпусов: Арсеньев, Грин, Лофт), при отсутствии мест может быть отель «Гейзер» 3* и др.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в SPA-отеле Спутник 4* в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак-ужин 1-местное размещение с доплатой) при выборе тарифа с проживанием
- Проживание в отеле 3* г. Петропавловск-Камчатский (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой) при выборе тарифа с проживанием
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
- Услуги гидов - проводников
- Услуги повара
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт при выборе тарифа с проживанием
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты, гермо-баулы и пр.) За доп. плату можно взять снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Питание во время нахождения в гостинице (см. Программу)
- Опциональные экскурсии в свободный день (стоимость экскурсий в разделе «Важно знать»)
- Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо взять с собой:
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) – ЕСТЬ В АРЕНДУ;
- вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки – ЕСТЬ В АРЕНДУ;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила поведения для участников тура?
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Как будет организован трансфер?
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 1000 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 5500 руб. за машину до 3 чел., 8000 руб. за машину до 6 чел.
Какое будет размещение на маршруте?
Стандартное размещение по программе: Двухместные номера с удобствами, завтрак.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Гейзер» 3*, при отсутствии мест может быть предоставлен другой отель уровня 3*
В п. Паратунка – SPA-отель «Спутник-Камчатка» 3*.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках по 2 человека. Одноместного размещения нет!
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Какие будут восхождения в туре?
- Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;
- Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
- Вулкан Плоский Толбачик (3140 м, подъем до 2000 м) –Ключевская группа вулканов.
Какие будут условия проживания в палаточном лагере?
В лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки.
Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется.
Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте.
Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Какое питание будет в палаточном лагере?
Походная кухня:
В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания.
Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы.
Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня.
Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Какой маршрут в туре?
SPA-отель (п. Паратунка) → вулкан Мутновский, возвращение в отель → вулкан Горелый, возвращение в отель → свободный день (опционально: Долина Гейзеров / Курильское озеро) → вулкан Толбачик → п. Малки → Петропавловск-Камчатский.
Какое снаряжение можно взять в аренду?
Снаряжение, которое можно взять в аренду:
Мы заботимся о комфорте и тепле наших гостей, поэтому предлагаем качественные и наиболее подходящие для местных условий спальники и треккинговые палки в аренду:
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus – анатомической формы, с температурой комфорта от -5 до 1, температурой экстрим до -24. Только со спальником с такими характеристиками вам будет комфортно во время ночлега на высоте в камчатских условиях.
Стоимость аренды спальника на тур – 4000 руб. за шт. (выдается на активную часть маршрута на 5 дней). Если берете спальник в аренду, необходимо взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 2000 руб. за пару (выдаются на активную часть маршрута на 8 дней).
Какие дополнительные экскурсии проводятся в свободный день?
В свободный день предлагаются вертолетные экскурсии (за доп. плату).
Экскурсия
Цена за взрослого, руб.
Цена за ребенка до 12 лет, руб.
Период выполнения экскурсии
Долина гейзеров – Налычево
63 000
42 000
с 01.05.2024 по 30.06.2024
Долина гейзеров – Узон – Налычево
70 000
45 000
с 01.07.2024 по 30.09.2024
Курильское озеро – Ксудач – Ходутка
70 000
45 000
с 15.07.2024 по 30.09.2023
В рамках сборных групповых туров, гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее, желательно, при бронировании основного тура.
Если вертолетная экскурсия имеет для гостей приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ну и конечно же всю поездку сделали гиды! Большое спасибо за знакомство с Камчаткой Павлу, Денису, водителю Игорю и повару (кормила на убой). Парни болеют за свой край, разносторонние, приятно общаться. Пришлось отказаться от восхождения на Мутновский из-за погоды, вместо этого гиды этот день максимально заменили другими красотами. Если и повторить тур, то несомненно с этой командой гидов.