2 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.

11:30 Прибытие к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2 323 м, подъем примерно до 2 000 м, около 2 часов).

Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.

С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.

В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.

Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Вечерний отдых у костра: по вечерам мы будем разводить костер, варить аутентичный камчатский чай, общаться, делиться впечатлениями и интересными историями.

Завтрак - включен, при отеле, обед - включен, на экскурсии, ужин - включен, при отеле (шведский стол).

Ночлег: Spa-отель «Спутник» 4*.

Продолжительность программы: ориентировочно с 08:00 до 18:00.