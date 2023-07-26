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Программа тура по дням
Встреча в аэропорту
Гости прибывают в аэропорт Петропавловска-Камчатского, где их уже ждет с табличкой наш гид.
Он везет туристов в гостиницу.
Смена часовых поясов, непривычный климат требуют хотя бы суточной акклиматизации, поэтому в день приезда никаких мероприятий не проводится.
Гости отдыхают, купаются в бассейне с термальной водой, ужинают, постепенно адаптируясь к дальневосточным реалиям.
Поездка к вулкану Горелый
Начало содержательной части тура посвящено восхождению к кратерам вулкана Горелый.
Эта сопка находится не так далеко от Петропавловска-Камчатского и является популярным туристическим объектом.
Вместе с вулканами Вилючинский, Мутновский и Асача, Горелый образует единый впечатляющий массив.
Восхождение на вулкан проходит по маршруту, неоднократно пройденному разными людьми.
Он не сложен и доступен даже детям. Впечатления остаются надолго.
Горелый живет своей вулканической жизнью, и его различные проявления доступны для обзора.
Туристы ощутят в воздухе запах серы, увидят воочию вырывающиеся из кратеров клубы пара и дыма.
На вершине начинается самая захватывающая часть программы — обзор кратеров.
Вы увидите кислотное озеро кратера «Активный», фумаролы — выходы сернистого газа, самый большой и красивый кратер «Голубое озеро» и другие кратеры интересных форм.
Темп восхождения удобен для всех, так что даже люди, не особо подготовленные физически, в состоянии добраться до нужной высоты и полюбоваться открывающимися видами.
К вечеру группа возвращается в отель.
Спокойный сплав с рыбалкой по реке Быстрая
Этот день посвящен водному путешествию.
Протекающая по Камчатке река Большая имеет приток — речку Быструю, протяженность которой 270 метров.
Она славится своим интересным рельефом и привлекает любителей рафтинга.
Профессионалы выбирают наиболее сложные и бурные участки, но нашим гостям мы предлагаем спокойный сплав, сопряженный с рыбалкой.
Оснащение мы полностью берем на себя.
Туристы, предварительно пройдя инструктаж и облачившись в спасательные жилеты, садятся в надувные рафты, за веслами — наши опытные инструктора-гиды.
Они направляют лодки по водной глади на небольшой скорости, чтобы путешественники могли спокойно полюбоваться открывающимся великолепным пейзажем, заметить животных, успеть все сфотографировать.
Бассейн Быстрой знаменит как место нереста лососевых.
Миллионы ценных рыб заходят сюда каждый сезон, чтобы оставить после себя потомство.
Начало маршрута — поселок Малки, конец — лиман реки Большая.
Весь путь проходит в окружении дикой природы.
Этот участок прекрасно подходит для рыбалки, так что туристы, вооружившись удочками, могут поймать отличную рыбу.
Все лето здесь много гольца, в июне и июле хорошо ловится чавыча, но особенно богат на улов август — на крючок идут микижа, форель, хариус, кижуч.
Дальневосточная рыбалка никого не оставляет равнодушным.
Во время водного путешествия следует помнить, что любая техническая аппаратура боится влаги, поэтому лучше обзавестись мини-гермомешками, в которых будет храниться фотоаппарат или видеокамера.
После плодотворно проведенного дня туристы возвращаются в отель.
Восхождение на вулкан Авачинский / гору Верблюд
Этот день посвящен Авачинскому вулкану.
Туристы совершают восхождение на его вершину.
Маршрут сложнее, чем на подъем на Горелый, и занимает больше времени, поэтому надо хорошо подготовиться.
После раннего подъема и завтрака в семь утра группа выезжает в направлении Авачинской сопки.
Она возникла более десятка тысяч лет назад в результате мощнейшего извержения, который разнес вершину старого вулкана, находившегося тут ранее.
Огромная котловина, образовавшаяся на месте взорвавшейся вершины (кальдера) стала основанием нового конуса, который и стал Авачинским вулканом.
Восхождение на его вершину не требует профессиональных навыков и специального альпинистского снаряжения.
Для туристов подобран самый щадящий маршрут, но и он непростой.
Тем не менее, гид выбирает наиболее оптимальные пути и ту скорость, которая подойдет всем участникам похода, включая пожилых людей.
Поднимаясь все выше, туристы видят поразительную панораму, в том числе вид на береговую линию Тихого океана, на Петропавловск-Камчатский.
Но главное — все ближе становятся вершины соседних гор.
Добравшись до цели (на это уходит 5–6 часов), туристы обозревают кратер вулкана.
Такое зрелище невозможно забыть за всю свою жизнь.
Ради этого стоит преодолеть склоны Авачи.
Деятельность вулкана предстает во всей красе.
В центре кратера находится застывшая лава, создающая фантастические очертания.
На склонах дымят фумаролы.
После отдыха и перекуса путешественники начинают спуск.
Он проходит легче, чем подъем, но надо иметь в виду, что мелкий шлак, по которому приходится идти, может забиться в обувь и натирать ноги.
Поэтому надо быть обутым правильно, иметь высокие гетры.
После спуска туристы садятся в машины и едут на ночевку на базу отдыха.
В июне восхождение на Авачинский вулкан может заменяться на треккинг у подножия с подъемом на гору Верблюд.
В турах с датами 08–14 сентября, 15–21 сентября, 22–28 сентября восхождение на Авачинский вулкан заменяется на треккинг у подножия с подъемом на гору Верблюд.
Морская прогулка
Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы.
Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря.
Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту.
С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды.
Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове — их шумная резиденция.
Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих.
Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена.
Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен.
Переименовали ее в 1952 году.
Ее особенность — в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей.
Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники.
В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база.
Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки.
Находясь тут, люди воистину испытывают катарсис.
Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде — еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой.
А когда эти гиганты начинают кувыркаться, подобное зрелище невозможно забыть.
В бухте прекрасная рыбалка.
Мы оснащаем туристов необходимыми снастями, и они сами ловят рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха возвращаются в Петропавловск-Камчатский.
Дополнительная вертолетная экскурсии (по желанию)
По желанию в этот день могут быть организованы экскурсии за доп. плату:
- Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров, вулкан Узон и горячие источники Налычево.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, вулкан Ксудач и Ходуткинские источники.
Групповой трансфер в аэропорт
Групповой трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в курортной зоне Паратунка в гостиничном комплексе «Лагуна» в модульных домиках.
Доплата за 1-местное размещение — по запросу.
Варианты проживания
База отдыха «Лагуна»
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе
- Завтраки в гостинице
- Обеды на экскурсиях
- Проживание
- Экскурсии по программе в группе
- Аренда группового снаряжения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в гостинице (заказываются по меню)
- Дополнительная вертолетная экскурсия в день 6
- Посещение бассейна
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем вам взять следующий список вещей на экскурсии на любую погоду:
- непромокаемые и непродуваемые куртку со штанами;
- высокие непромокаемые треккинговые ботинки (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура);
- перчатки и теплую шапку;
- сменную обувь, например кроссовки;
- термобелье;
- головной убор, очки и крем защищающие от солнца;
- небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах;
- фонарик;
- личную аптечку.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до +5°C… -5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной.
Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
При оформлении страховки необходимо выбрать «Занятие спортом и активный отдых» и добавить в окошко «Любительский спорт и активный отдых» следующие опции:
- «горный треккинг»/«треккинг»;
- «экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п.»;
- «рафтинг».
Остальные опции по желанию.
Страховую сумму можно выбрать любую.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур продуман отлично:
Первый день - акклиматизация.
Второй день - легкое восхождение на вулкан Горелый (все попробовали свои силы и кто-то сразу отказался от идеи восхождения на второй вулкан).
День третий - отдых на сплаве по реке.
День четвертый - сложное восхождение на вулкан Авачинский.
День пятый - отдых на морской прогулке.
День шестой - свободный, который каждый потратил на то, что интересно именно ему.
День седьмой - отъезд.
Теперь подробнее (вот про еду и туалеты буду писать подробно, так как для многих это актуально):
Тур 16-22 июля.
16 июля -
Всех встретила Ольга в аэропорту. Прямо по центру. С табличкой. Не увидеть ее было невозможно. Я прилетела раньше и должна была подъехать в аэропорт для встречи с группой. Ольга заранее отправила всю необходимую информацию и не раз перезвонила.
Встретили прилетающих и поехали заселяться. По дороге нас завезли к памятнику с мишками "Там, где начинается Россия". Все пофоткались.
Приехали в Паратунку.
Отель Лагуна с термальными бассейнами. На территории СПА-комплекс и аква-центр. Кто устал от детей - можно спокойно отдохнуть в большом термальном бассейне и сауне в СПА-комплексе. Для проживающих цена 700 руб. за 2 часа. Кто хочет джакузи с термальной водой или поплавать в большом бассейне, а так же провести время с детьми - 400 руб. в аквацентре.
Прекрасные разнообразные завтраки (на любой вкус! в огромном количестве! и очень вкусно!!!) в ресторане Мишка.
Полотенца меняют ежедневно, убираются тоже. Для тех, у кого "не убирали" или "не меняли полотенца" - есть табличка "уберите мой номер", а так же объявление, что полотенце достаточно оставить на полу.
Из небольших минусов - слышимость в домиках оставляет желать лучшего.
Прекраснейшая территория на берегу большого озера. Мангалы, костровые зоны. Из развлечений - прокат спортивного инвентаря, САПы, катамараны и вейк-бординг (как мне сказали - пока это единственное место на Камчатки с вейком! для меня это стало отдельным приятным бонусом!). Все за разумные деньги.
2 ресторана - Мишка и Лось-Лосось. Кто желал - по прилету сходил на ужины.
Заселение очень быстрое. Все вопросы решаются очень оперативно.
В Паратунке, кстати, отдельно хочется отметить очень мягкий климат!
17 июля -
Ранний завтрак в 6:30.
Загружаемся в пассажирский КАМАЗ (вахтовка) и следуем к вулкану Горелый. По дороге остановка на Вилючинском перевале. Шикарные виды, красивые фотки. И туалет для желающих)
Далее дорога уже похуже. По дороге 3 гида Вера, Максим и Илья подробно рассказывают про безопасность. Берут подписи об ознакомлении. Выдают воду. По приезду к началу маршрута так же туалет. Инструктаж. Выдача палок и перекуса (яблоко, шоколадный батончик, орехи с сухофруктами, ланч-бокс с парой сэндвичей).
Начинаем восхождение. Темп комфортный. Кто не продумал обувь или не рассчитал свои физические возможности на середине маршрута спускает вниз один из гидов. Группа делится на тех, кто побыстрее (с одним гидом), и тех, кто помедленнее (с другим оставшимся гидом).
Вообще работа гидов на высоте - всех подняли, кого реально только было мотивировать и поднять! Темп выбирали такой, чтобы каждый смог взойти на вершину. А оно того стоило! Виды вулкана Горелый красивейшие!!!! Голубое озеро в кратере и вид сверху - это нечто!
Перекусили, пофоткались. Для тех, кто не устал, была организована прогулка по кромке кратера по вулкану. Остальные смогли передохнуть.
Спуск вниз.
Шли и по камням, и по снежнику. Рекомендациями по выбору обуви и одежды лучше не пренебрегать! Непередаваемые ощущения, кстати, когда идешь в маечке по снежнику и сгораешь!
Спустили к вахтовке, где нас ждал обед. Это контейнеры с жареной красной рыбой, рисом, салатом, овощами, нарезкой ветчины и сыра, десертом и морс. Плюс хлеб, соусы и чай с конфетами. Ну и дорога назад. По дороге засели в снегах! В конце июля то!!! Нас благополучно вытащил другой КАМАЗ и мы по приезду даже успели в СПА-бассейн (очень рекомендую после восхождения!).
18 июля -
Завтрак в 7.
Комфортабельный микро-автобус. Очень много знающая и очень активная экскурсовод. По дороге много рассказывает про Камчатку, рыб, медведей, термальные источники. Остановка в пирожковой - желающие приобрели пирожки.
По дороге заехали к холодным минеральным источникам в Малки.
Ну а на реке нам выдали жилеты, высокие резиновые саги, провели инструктажи посадили в рафы. Сплав сопровождался красивыми видами и интересными рассказами гида Дениса (во втором рафе имя гида не запомнила, к сожалению). Остановка на рыбалку. Всех желающих научили ловить рыбу, а заядлые рыбаки сами с удовольствием забрасывали спининг, вытаскивая гальца один за одним. Чаепитие и дорога на базу отдыха, где нас накормили вкуснейшим горячим обедом (уха, макароны и жареная рыба, салат из папаротника, салат из кальмаров, тарталетка с печенью рыбы, тарталетка с национальным камчатским салатом, бутерброд с салом, морс).
Далее заезд на малковские горячие термальные источники - "дикие" ванны с разной по температуре водой, рядом ледяная речка, оборудованные раздевалки. Времени достаточно, чтобы насладиться геотермальной водичкой и полюбоваться вокруг.
Возвращение в отель. Ужин за свой счет в одном из ресторанов (лияно я не осилила и просто приятно проводила время в гамаке на берегу озера).
19 июля -
Завтрак в 6:30.
Выезд на вахтовке (КАМАЗЕ) к месту восхождения на Авачинский вулкан. Дорога потяжелее. По "сухой" речке (русло реки от таяния ледников), которая на обратном пути после солнечного дня была уже не сухой ни разу.
Приезд к месту восхождения, инструктаж, выдача воды, палок и перекусов (яблоко, шоколадный батончик, орехи с сухофруктами и ланч-бокс с огромным гамбургером) и фото с евражиками (камчатскими сусликами, которые подходят и попрошайничают орехи у туристов).
На нашу радость у нас те же гиды - Вера, Макс, Илья.
Путь вначале ничего. Но чем дальше - тем сложнее. Но темп комфортный. Группа так же разделилась на 2 - кто побыстрее, кто помедленнее. Гиды подбаривают, но погода беспокоит - туман, облачность и огромные сомнения, что восхождение состоится. Остановочки делаем на передых. Но кому актуально - 4 часа приходится подниматься без возможности сходить в туалет (ни кустиков, ни камушков). На высоту 2000 м. лично я приползла уже на пределе своих возможностей. Вот там камушки есть (за которые все по нужде и ходят и перед которыми все сидят с перекусом). Отдых более продолжительный. И принятие решения, кто штурмует вершину, а кто спускается. С учетом облаков и риска осадков, а так же нереальной усталости кто-то решает идти вниз с Ильей. Я в последний миг все же иду на восхождение. Итак, выдвигаемся выше уже 10 чел. на 2 гида. Но, к сожалению, одну участницу накрывает горная болезнь. И гид Максим вынужден с ней спуститься на высоту 2000 м и остаться ждать группу там.
Переход по снежнику и дальше выход на серпантин, ведущий к вершине. И вот чудо - облака расступаются, видимость хорошая и есть все шансы подняться. Но идти по мелкому шлаку под углом 30-35 градусов - это нечто! Все же желательна минимальная физическая подготовка, не слабая дыхалка и не атрофированные сидячей работой мышцы ног! Ну и обувь нормальная треккинговая (а не как у меня - зимние дутыши). И именно на Авачинской однозначно нужны гамаши, иначе шлак забивается в кроссовки. Еще 2 часа пути без остановок по такому подъему, второе, третье, двадцатое открытое в себе дыхание и мы на вершине! Но вот честно - если бы не Вера, я бы точно не взошла! Но вид вулкана действительно стоил таких усилий - пробка из застывшей лавы, сера, выбросы - вот классический вулкан наяву! А какой вид с него на Корякский вулкан и горные массивы в округе!!!!!! Непередаваемые ощущения, когда ты выше облаков!!!!!
После отдыха отправляемся назад - спуск быстрый, легкий. За 1,5 часа дошли (добежали, как на лыжах) до лагеря. Где нас ждал обед и бутерброды с толстенным слоем красной икры от принимающей стороны. Умылись, отдохнули, поели и возвращаемся счастливые назад. В СПА-центр не успели (он работает до 23 ч), но в аква-центре (он до 0:00) удалось реанимировать ноги в джакузи.
20 июля -
Завтрак в 6:30
Выезжаем на морскую прогулку. Кого укачивает в море - пейте таблетки заранее, иначе они не подействуют. Мне на катере было хорошо, но подавляющее большинство группы сильно укачало. Катер комфортный - есть возможность лежать, сидеть, спать. Прогулка 10 часов, если что.
Сразу при посадке был организован стол (для тех, кто не успел позавтракать или просто хотел приятно провести время за столом). Нам рассказали об Авачинской бухте, свозили на остров Старичкой, показали огромное количество птиц. По дороге на бухту Русскую видели касаток. На скалах грелись сивучи. Кита не видели, но почти на него вышли (спугнули немного, но как от него убегало какое-то животное, выпрыгивая из воды, видели). Нам поймали крабов и сварили там же на катере - очень вкусно. Останавливались на рыбалку. Закидываешь удочку и можно сразу вытягивать. Наловили много рыбы разной. Ее же нам пожарили. Это плюсом к вкуснейшей ухе, которую нам подали на остановке в бухте Русская. Океан прекрасен. Эмоции зашкаливали. Скалы, открывающиеся в тумане, бескрайние волны - все как в сказке…
21 июля -
Свободный день.
Многие заказывали вертолетную экскурсию, но она у них отменилась из-за облачности. Лично я изначально планировала Халактырский пляж - 40 км черного песка, волны океана и первая в России (причем круглогодичная!) серф-школа Snowave. Отличные инструкторы и зашкаливающие ощущения (кому интересно - 5000 руб. стоимость группового урока, включая прокат доски и гидрокостюма; и нет, в гидрике в океане не холодно! запись у них по ватсапу, а телефоны есть в интернете).
22 июля -
Завтрак. Отъезд в 12:30.
Довольна путешествием очень! Камчатка стоит того, чтобы там побывать! В планах не останавливаться на достигнутом…