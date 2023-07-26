Спонтанное решение поехать на Камчатку обернулось очень приятными впечатлениями!

Тур продуман отлично:

Первый день - акклиматизация.

Второй день - легкое восхождение на вулкан Горелый (все попробовали свои силы и кто-то сразу отказался от идеи восхождения на второй вулкан).

День третий - отдых на сплаве по реке.

День четвертый - сложное восхождение на вулкан Авачинский.

День пятый - отдых на морской прогулке.

День шестой - свободный, который каждый потратил на то, что интересно именно ему.

День седьмой - отъезд.



Теперь подробнее (вот про еду и туалеты буду писать подробно, так как для многих это актуально):



Тур 16-22 июля.



16 июля -



Всех встретила Ольга в аэропорту. Прямо по центру. С табличкой. Не увидеть ее было невозможно. Я прилетела раньше и должна была подъехать в аэропорт для встречи с группой. Ольга заранее отправила всю необходимую информацию и не раз перезвонила.



Встретили прилетающих и поехали заселяться. По дороге нас завезли к памятнику с мишками "Там, где начинается Россия". Все пофоткались.



Приехали в Паратунку.



Отель Лагуна с термальными бассейнами. На территории СПА-комплекс и аква-центр. Кто устал от детей - можно спокойно отдохнуть в большом термальном бассейне и сауне в СПА-комплексе. Для проживающих цена 700 руб. за 2 часа. Кто хочет джакузи с термальной водой или поплавать в большом бассейне, а так же провести время с детьми - 400 руб. в аквацентре.

Прекрасные разнообразные завтраки (на любой вкус! в огромном количестве! и очень вкусно!!!) в ресторане Мишка.

Полотенца меняют ежедневно, убираются тоже. Для тех, у кого "не убирали" или "не меняли полотенца" - есть табличка "уберите мой номер", а так же объявление, что полотенце достаточно оставить на полу.

Из небольших минусов - слышимость в домиках оставляет желать лучшего.



Прекраснейшая территория на берегу большого озера. Мангалы, костровые зоны. Из развлечений - прокат спортивного инвентаря, САПы, катамараны и вейк-бординг (как мне сказали - пока это единственное место на Камчатки с вейком! для меня это стало отдельным приятным бонусом!). Все за разумные деньги.



2 ресторана - Мишка и Лось-Лосось. Кто желал - по прилету сходил на ужины.



Заселение очень быстрое. Все вопросы решаются очень оперативно.



В Паратунке, кстати, отдельно хочется отметить очень мягкий климат!



17 июля -



Ранний завтрак в 6:30.



Загружаемся в пассажирский КАМАЗ (вахтовка) и следуем к вулкану Горелый. По дороге остановка на Вилючинском перевале. Шикарные виды, красивые фотки. И туалет для желающих)



Далее дорога уже похуже. По дороге 3 гида Вера, Максим и Илья подробно рассказывают про безопасность. Берут подписи об ознакомлении. Выдают воду. По приезду к началу маршрута так же туалет. Инструктаж. Выдача палок и перекуса (яблоко, шоколадный батончик, орехи с сухофруктами, ланч-бокс с парой сэндвичей).



Начинаем восхождение. Темп комфортный. Кто не продумал обувь или не рассчитал свои физические возможности на середине маршрута спускает вниз один из гидов. Группа делится на тех, кто побыстрее (с одним гидом), и тех, кто помедленнее (с другим оставшимся гидом).

Вообще работа гидов на высоте - всех подняли, кого реально только было мотивировать и поднять! Темп выбирали такой, чтобы каждый смог взойти на вершину. А оно того стоило! Виды вулкана Горелый красивейшие!!!! Голубое озеро в кратере и вид сверху - это нечто!

Перекусили, пофоткались. Для тех, кто не устал, была организована прогулка по кромке кратера по вулкану. Остальные смогли передохнуть.

Спуск вниз.

Шли и по камням, и по снежнику. Рекомендациями по выбору обуви и одежды лучше не пренебрегать! Непередаваемые ощущения, кстати, когда идешь в маечке по снежнику и сгораешь!



Спустили к вахтовке, где нас ждал обед. Это контейнеры с жареной красной рыбой, рисом, салатом, овощами, нарезкой ветчины и сыра, десертом и морс. Плюс хлеб, соусы и чай с конфетами. Ну и дорога назад. По дороге засели в снегах! В конце июля то!!! Нас благополучно вытащил другой КАМАЗ и мы по приезду даже успели в СПА-бассейн (очень рекомендую после восхождения!).



18 июля -



Завтрак в 7.



Комфортабельный микро-автобус. Очень много знающая и очень активная экскурсовод. По дороге много рассказывает про Камчатку, рыб, медведей, термальные источники. Остановка в пирожковой - желающие приобрели пирожки.



По дороге заехали к холодным минеральным источникам в Малки.



Ну а на реке нам выдали жилеты, высокие резиновые саги, провели инструктажи посадили в рафы. Сплав сопровождался красивыми видами и интересными рассказами гида Дениса (во втором рафе имя гида не запомнила, к сожалению). Остановка на рыбалку. Всех желающих научили ловить рыбу, а заядлые рыбаки сами с удовольствием забрасывали спининг, вытаскивая гальца один за одним. Чаепитие и дорога на базу отдыха, где нас накормили вкуснейшим горячим обедом (уха, макароны и жареная рыба, салат из папаротника, салат из кальмаров, тарталетка с печенью рыбы, тарталетка с национальным камчатским салатом, бутерброд с салом, морс).



Далее заезд на малковские горячие термальные источники - "дикие" ванны с разной по температуре водой, рядом ледяная речка, оборудованные раздевалки. Времени достаточно, чтобы насладиться геотермальной водичкой и полюбоваться вокруг.



Возвращение в отель. Ужин за свой счет в одном из ресторанов (лияно я не осилила и просто приятно проводила время в гамаке на берегу озера).



19 июля -



Завтрак в 6:30.



Выезд на вахтовке (КАМАЗЕ) к месту восхождения на Авачинский вулкан. Дорога потяжелее. По "сухой" речке (русло реки от таяния ледников), которая на обратном пути после солнечного дня была уже не сухой ни разу.

Приезд к месту восхождения, инструктаж, выдача воды, палок и перекусов (яблоко, шоколадный батончик, орехи с сухофруктами и ланч-бокс с огромным гамбургером) и фото с евражиками (камчатскими сусликами, которые подходят и попрошайничают орехи у туристов).



На нашу радость у нас те же гиды - Вера, Макс, Илья.



Путь вначале ничего. Но чем дальше - тем сложнее. Но темп комфортный. Группа так же разделилась на 2 - кто побыстрее, кто помедленнее. Гиды подбаривают, но погода беспокоит - туман, облачность и огромные сомнения, что восхождение состоится. Остановочки делаем на передых. Но кому актуально - 4 часа приходится подниматься без возможности сходить в туалет (ни кустиков, ни камушков). На высоту 2000 м. лично я приползла уже на пределе своих возможностей. Вот там камушки есть (за которые все по нужде и ходят и перед которыми все сидят с перекусом). Отдых более продолжительный. И принятие решения, кто штурмует вершину, а кто спускается. С учетом облаков и риска осадков, а так же нереальной усталости кто-то решает идти вниз с Ильей. Я в последний миг все же иду на восхождение. Итак, выдвигаемся выше уже 10 чел. на 2 гида. Но, к сожалению, одну участницу накрывает горная болезнь. И гид Максим вынужден с ней спуститься на высоту 2000 м и остаться ждать группу там.

Переход по снежнику и дальше выход на серпантин, ведущий к вершине. И вот чудо - облака расступаются, видимость хорошая и есть все шансы подняться. Но идти по мелкому шлаку под углом 30-35 градусов - это нечто! Все же желательна минимальная физическая подготовка, не слабая дыхалка и не атрофированные сидячей работой мышцы ног! Ну и обувь нормальная треккинговая (а не как у меня - зимние дутыши). И именно на Авачинской однозначно нужны гамаши, иначе шлак забивается в кроссовки. Еще 2 часа пути без остановок по такому подъему, второе, третье, двадцатое открытое в себе дыхание и мы на вершине! Но вот честно - если бы не Вера, я бы точно не взошла! Но вид вулкана действительно стоил таких усилий - пробка из застывшей лавы, сера, выбросы - вот классический вулкан наяву! А какой вид с него на Корякский вулкан и горные массивы в округе!!!!!! Непередаваемые ощущения, когда ты выше облаков!!!!!



После отдыха отправляемся назад - спуск быстрый, легкий. За 1,5 часа дошли (добежали, как на лыжах) до лагеря. Где нас ждал обед и бутерброды с толстенным слоем красной икры от принимающей стороны. Умылись, отдохнули, поели и возвращаемся счастливые назад. В СПА-центр не успели (он работает до 23 ч), но в аква-центре (он до 0:00) удалось реанимировать ноги в джакузи.



20 июля -



Завтрак в 6:30



Выезжаем на морскую прогулку. Кого укачивает в море - пейте таблетки заранее, иначе они не подействуют. Мне на катере было хорошо, но подавляющее большинство группы сильно укачало. Катер комфортный - есть возможность лежать, сидеть, спать. Прогулка 10 часов, если что.

Сразу при посадке был организован стол (для тех, кто не успел позавтракать или просто хотел приятно провести время за столом). Нам рассказали об Авачинской бухте, свозили на остров Старичкой, показали огромное количество птиц. По дороге на бухту Русскую видели касаток. На скалах грелись сивучи. Кита не видели, но почти на него вышли (спугнули немного, но как от него убегало какое-то животное, выпрыгивая из воды, видели). Нам поймали крабов и сварили там же на катере - очень вкусно. Останавливались на рыбалку. Закидываешь удочку и можно сразу вытягивать. Наловили много рыбы разной. Ее же нам пожарили. Это плюсом к вкуснейшей ухе, которую нам подали на остановке в бухте Русская. Океан прекрасен. Эмоции зашкаливали. Скалы, открывающиеся в тумане, бескрайние волны - все как в сказке…



21 июля -



Свободный день.



Многие заказывали вертолетную экскурсию, но она у них отменилась из-за облачности. Лично я изначально планировала Халактырский пляж - 40 км черного песка, волны океана и первая в России (причем круглогодичная!) серф-школа Snowave. Отличные инструкторы и зашкаливающие ощущения (кому интересно - 5000 руб. стоимость группового урока, включая прокат доски и гидрокостюма; и нет, в гидрике в океане не холодно! запись у них по ватсапу, а телефоны есть в интернете).



22 июля -



Завтрак. Отъезд в 12:30.



Довольна путешествием очень! Камчатка стоит того, чтобы там побывать! В планах не останавливаться на достигнутом…