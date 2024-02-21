Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Гостеприимная Камчатка

5
3 отзыва
Эта программа станет настоящим открытием для тех, кто только пробует фрирайд! Камчатка — только здесь бесконечные просторы снежных полей с уникальными видами на вулканы и океан, катание среди редкого березового леса, вулканов, купание в термальных бассейнах после катания, и очень вкусная еда с большим количеством рыбы и морепродуктов.
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Ближайшие даты:
18
фев
3
мар
10
мар
24
мар
31
мар

Программа тура по дням

1 день

Прилет, знакомство

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом/загородный отель.

Знакомство с гидами, брифинг.

Инструктаж по лавинной безопасности и катанию вне трасс, раздача снаряжения, тренировка по работе с лавинным снаряжением.

Ужин и отдых.

Прилет, знакомство
2 день

Раскатка на горнолыжной базе

После завтрака вы раскатаетесь на трассах и вне трасс г/к «Красная Сопка» или «Морозная».

Там же пройдет практическое занятие с гидами по использованию лавинного снаряжения.

Отдых в гостевом доме/отеле после ужина от нашего шеф-повара.

Раскатка на горнолыжной базеРаскатка на горнолыжной базеРаскатка на горнолыжной базеРаскатка на горнолыжной базе
3 день

Фрирайд-спуски к океану

Завтрак и трансфер до места стоянки снегоходов.

Сегодня вы сделаете до 3 спусков с видом на бескрайний океан.

Ужин в гостевом доме/отеле.

Фрирайд-спуски к океануФрирайд-спуски к океануФрирайд-спуски к океану
4 день

Ски-тур/бэккантри

После завтрака — трансфер до места катания. 2–3 спуска с перепадом высот до 700 м.

Ланч на маршруте.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в гостевой дом.

Ужин и отдых.

Ски-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантри
5 день

Ски-тур с заброской вертолетом

Завтрак, выезд на вертодром.

Из иллюминатора вертолета мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них.

Спустимся и совершим еще несколько скитур-подъемов.

Возвращение в город на машине.

Ужин и отдых.

Ски-тур с заброской вертолетомСки-тур с заброской вертолетом
6 день

Фрирайд со снегоходными забросками

Завтрак.

Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.

Перепад высот от 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).

Купание в термальном бассейне.

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Фрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными заброскамиФрирайд со снегоходными забросками
7 день

Свободный день

Завтрак.

Запасной день/свободный день.

Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.

Распределение участников по отелям определяется организаторами.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

7 ночей

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Загородный отель

7 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отель

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение командой - менеджеры, гиды
  • Проживание в гостевом доме/отеле
  • Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
  • Ланч на маршрутах
  • Велком-обед в день прилета
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Использование снегоходов и вертолета
  • Профессиональная видеосъемка и отчетный фильм о поездке
Что не входит
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
  • Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
  • Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
  • Ботинки - 3 500 руб
  • Шлем - 2 000 руб
  • Рюкзак - 1 000 руб
  • Доп. услуги в свободные дни
  • Билеты на подъемники и в термальные бассейны
  • Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
  • Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
  • Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка в стоимость не входит: обязательна всем участникам программы. Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Если вы из Москвы: не забывайте о разнице во времени с Камчаткой в +9 часов и продолжительности полета — 8 часов 30 минут. Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до программы. При возвращении вы будете в Москве в день вылета.

Можно ли продлить отдых?

Если у вас есть желание и возможность, то можно задержаться на несколько дней: отдохнуть после программы или же принять участие в других наших турах. Более подробно можно узнать при бронировании программы у наших менеджеров.

Могут ли бы изменения в программе?

Очередность дней программы может меняться.

План по районам катания является примерным.

Каждый день о районе катания принимает решение старший гид в зависимости от погоды, состояния снега и лавинной опасности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

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