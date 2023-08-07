3 день

Козыревск - вулкан Толбачик

Трансфер к вулкану Толбачик в глэмпинг в Мёртвый лес по бездорожью через камчатскую тайгу и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.

Ехать около 4-7 часов (в зависимости от состояния «дороги», если можно ее так назвать).

Уютный глэмпинг станет для нас домом на несколько дней.

После обеда прогуляемся по Мёртвому лесу, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.

По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.

Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.

А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв. км!

Четкого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.

Питание: завтрак, обед, ужин.