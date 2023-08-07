Тур для начинающих и продолжающих туристов, которым не нравится долго таскать рюкзак, но нравится бродить по диким местам.
Маршрут тура очень интересный — мы осмотрим последствия самого крупного извержения вулкана в 20 веке — в 1975 года произошло извержение вулкана Толбачик, площадь его составила более 800 кв км! С тех пор прошло уже несколько десятков лет, но до сих пор на теле Земли остались неизгладимые следы.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку. Знакомство группы за ужином
Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Размещение в отеле «Голубая лагуна» (30 июля – 5 августа) или гостинице «Сопка» (19–25 августа) в поселке Елизово (где находится аэропорт, в который прибывают все рейсы).
Если вы прилетите не самыми поздними рейсами, то можно успеть съездить на термальные источники.
Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.
Питание: ужин.
Переезд в Козыревск
Едем в поселок Козыревск (около 7–8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.
По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.
Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!
На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером гид проведет брифинг по дальнейшей программе.
Питание: завтрак, чай и закуски на ужин.
Козыревск - вулкан Толбачик
Трансфер к вулкану Толбачик в глэмпинг в Мёртвый лес по бездорожью через камчатскую тайгу и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.
Ехать около 4-7 часов (в зависимости от состояния «дороги», если можно ее так назвать).
Уютный глэмпинг станет для нас домом на несколько дней.
После обеда прогуляемся по Мёртвому лесу, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.
По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.
А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв. км!
Четкого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Лавовое поле вулкана Толбачик
Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения 2012-2013 годов.
Оно получило название Юбилейное трещинное Толбачинское извержение.
Погуляем по лавовому полю, поднимемся на активные вулканические конуса — огромные холмы из вулканических пород, поищем лавовые пещер, которые периодически образуются на поле из-за хрупкости лавы…
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.
Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012–2013 годах и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.
Исходя из прогноза погоды гид может поменять местами этот и завтрашний дни.
Четкого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Восхождение на вулкан Толбачик
Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м).
На его вершине нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!
Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения.
Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов.
С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной.
А в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.
В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.
К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь.
По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.
В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.
Если на прогулке по лавовым полям и конусам вам будет сложно, то мы настоятельно не рекомендуем совершать восхождение на Толбачик!
Гид может в одностороннем порядке не разрешить восхождение на тем из участников, у которых не достаточно хорошая физическая подготовка из соображений и их собственной безопасности, и безопасности группы.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Вулкан Толбачик - Елизово
Трансфер в Елизово 500 км 12–14 часов в зависимости от состояния дороги.
Ночуем в отеле или гостинице, в которых останавливались в первую ночь.
Питание: завтрак, ужин (только для проживающих в отеле Сопка, в Голубой лагуне ужин самостоятельный в одном из 4 ресторанов отеля)
Отъезд
Можно отправиться домой или продолжить знакомство с Камчаткой:
- Посетить интерактивный музей вулканов Камчатки — Вулканариума. Здесь можно увидеть образцы горных пород, уникальные модели лавовых потоков, которые передают атмосферу природных чудес Камчатки, познакомиться поближе с этим удивительным творением природы — вулканами;
- Отправиться в стойбище коренного народа Камчатки — коряков, — чтобы познакомиться поближе с культурой и бытом этих удивительных людей, тысячелетиями живущих в суровом камчатском климате. Здесь уютная яранга (жилище коряков из шкур животных) согреет вас своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго! Обязательно послушайте завораживающую игру на варгане, национальные песни и посмотрите сценки из жизни древних охотников;
- Съездить на Халактырский пляж, уникальное место на берегу Тихого океана с черным вулканическим песком;
- Искупаться в термальных источниках Паратунки;
- Попробовать посерфить на волнах сурового Тихого океана — на Халактырском пляже есть серф-станция, куда съезжаются сёрферы со всего мира;
- Совершить конную прогулку с видом на вулканы;
- Порыбачить на сплаве по реке Быстрая;
- Поплавать на морских каяках;
- Отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, пожалуй, самое известное место на Камчатке или на Курильское озеро — основное место обитания медведей, где на них можно посмотреть безопасно. По отзывам туристов, интересны не только посещаемые места, но и сам полет, во время которого вы увидите потрясающие камчатские пейзажи с высоты птичьего полета;
- Совершить на катере прогулку по Тихому океану в бухту Русская — здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морских обитателей, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В начале августа наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в отеле «Голубая лагуна» или «Сопка» в Елизово, 2-местное размещение, санузел в номере, есть чайник, фен, халаты, полотенца, тапочки — 2 ночи;
- в гостевом доме хостельного типа в поселке Козыревск, размещение 6-местное, санузел на этаже — 1 ночь;
- в глэмпинге в Мертвом лесу, размещение 7-местное, туалет с унитазом на улице, есть баня за доп. плату — 3 ночи.
Стоимость тура:
- 30 июля – 5 августа (проживание в отеле «Голубая лагуна») — 88 000 руб. /чел.
- 19 – 25 августа (проживание в Елизово в гостинице «Сопка») — 88 000 руб. /чел.
Одноместное размещение возможно за доп. плату только в отелях в случае наличия там свободных номеров.
Для глэмпинга в Мертвом лесу необходимо взять спальник (любой легкий), так как в куполах на кроватях есть только подушки и пледы. По желанию, спальник можно не брать, но мы рекомендуем это делать из гигиенических соображений.
Варианты проживания
Гостевой дом в поселке Козыревск
Гостевой дом расположен в городе Козыревске. Все номера гостевого дома оснащены чайником. Все номера оснащены холодильником.
Глэмпинг в Мертвом лесу
На территории лагеря 6 купольных шатров.
Есть общая кухня с кухонными принадлежностями, обеденным столом, кофемашиной.
На улице - гамаки, костровая зона и зона барбекю.
Отель «Сопка»
Отель «Sopka» расположен в 1,6 км от международного аэропорта им. В. И. Беринга г. Елизово, 2,9 км от центра г. Елизово, являющимся транзитным пунктом на пути к действующим и потухшим вулканам и термальным источникам Камчатки. В шаговой доступности от отеля расположена стела «Здесь начинается Россия». В 10 км. от отеля располагается современный горнолыжный комплекс «Гора Морозная» с пятью спусками различной сложности и двумя подъемниками. Мы предлагаем 19 номеров для проживания с качественным сервисом.
Номер оснащен двумя односпальными кроватями (или одной двуспальной) с ортопедическими матрасами, телевизором, электронные замки. В номере имеется электрочайник, кондиционер, фен, тапочки, полотенца.
В стоимость номера входит чайные и банные принадлежности.
Отель «Голубая лагуна»
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме в поселке Козыревск (6-местные номера) - 1 ночь
- Проживание в глэмпинге в Мертвом лесу (7-местные купола) - 3 ночи
- Проживание в отеле "Голубая лагуна" или гостинице "Сопка" в Елизово (2-местные номера) - 2 ночи
- Питание: для проживающих в отеле Голубая лагуна: 4 ужина, 6 завтраков, 3 обедадля проживающих в отеле Сопка 5 ужинов, 6 завтраков, 3 обеда
- Для проживающих в отеле Голубая лагуна: 4 ужина, 6 завтраков, 3 обеда
- Для проживающих в отеле Сопка 5 ужинов, 6 завтраков, 3 обеда
- Трансфер по программе
- Услуги гида (иснтруктора-проводника)
- Услуги повара в дни проживания в глэмпинге в Мертвом лесу
- Регистрация группы в МЧС экстренная спутниковая связь
- Плата за нахождение на территории природных парков
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда личного снаряжения (спальника, треккинговых палок)
- Питание: для проживающих в отеле Голубая лагуна: 2 ужина, 2 обедадля проживающих в отеле Сопка: 1 ужин, 2 обеда
- Для проживающих в отеле Голубая лагуна: 2 ужина, 2 обеда
- Для проживающих в отеле Сопка: 1 ужин, 2 обеда
- Такси от/до аэропорта
- Баня в глэмпинге по желанию
- Дополнительные расходы вне описанной программы
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан стран СНГ)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное
- Треккинговые палки (телескопические).
- Сидушка (хоба).
- Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка).
- Полотенце.
- Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему.
- Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий).
- Солнцезащитные очки.
- Спальник (любой лёгкий) или вкладыш для спальника для ночевки в глэмпинге в Мертвом лесу (предоставляется подушка и плед).
Треккинговые палки и спальник можно взять в прокат на Камчатке, необходимо бронировать заранее.
Необязательное
- Power bank (зарядное устройство-аккумулятор).
- Мобильный телефон с зарядкой.
- Фотоаппарат.
- Термос.
- Часы наручные.
- Беруши.
Косметичка
- Влажные салфетки.
- Гигиеническая помада.
- Зубная щетка и паста.
- Крем солнцезащитный (spf 50).
- Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей).
- Принадлежности для душа и бани.
Личная аптечка
- Индивидуальные препараты.
- Пластырь.
- Наколенники ортопедические/Эластичный бинт.
Одежда
- 1 футболка или рубашка с длинным рукавом.
- 2 ходовые футболки (синтетика).
- Бафф (шарф).
- Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп).
- Гамаши/фонарики для ботинок (закрывают расстояние между концом ботинка и началом брюк, помогают не пачкать нижнюю часть брюк и уберегают от попадания мелких камней в ботинки).
- Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка).
- Кеды/кроссовки/шлепки/кроксы (в качестве запасной обуви для глэмпинга).
- Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая) / дождевик туристический до колен.
- Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).
- Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах.
- Носки треккинговые 2 пары.
- Перчатки тонкие.
- Перчатки или рукавицы непродуваемые (с виндстопом).
- Пуховая жилетка или легкий пуховик.
- Теплая флисовая кофта.
- Термобелье тонкое (летнее).
- Флисовые штаны для утепления.
- Шапка.
- Шорты (не джинсовые).
- Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).
- Одежда для сна в гостевом доме в Козыревске и глэмпинге.
Документы
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Гермомешок для документов.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (или фото в телефоне).
- Паспорт РФ.
- Полис ОМС.
- Туристическая страховка для активного отдыха с опцией треккинг до высоты 3500 м.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой температурный режим будет в туре?
Непредсказуемая камчатская погода — возможны дожди, снег, туманы и сильные ветра.
Температура воздуха в июле/августе днем +8… +15°C, ночью +5… +10°C, на вулкане Толбачик выше 2000 метров возможен небольшой минус (до -5°C).
Ночные температуры на Камчатке в районе проведения тура летом +5… +12°C, дневные +8… +15°C. Возможны дожди и сильные ветра.
Есть ли сотовая связь на маршруте?
Сотовой связи на маршруте тура нет. В поселках Паратунка и Козыревск связь есть.
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
О текущих новостях группы всегда можно узнать у менеджера по телефону или почте (гид поддерживает связь с турклубом через спутниковый телефон).
Электричество есть в гостевом доме в Козыревске круглосуточно и в глэмпинге в Мертвом лесу в вечернее время от генератора.
Есть ли ограничения на посещение полуострова?
Важно! Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.
Как будет осуществляться питание на маршруте?
По дороге — в кафе, в гостевом доме в Козыревске и глэмпинге в Мертвом лесу — походное, перекусы в дни пеших прогулок и восхождения на Толбачик.
Есть ли трансфер в/из аэропорта и где происходит встреча?
Мы не закладываем в стоимость тура трансфер их/в аэропорт, так как в день с Камчатки улетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный удорожит программу.
Возможно вызвать такси через приложение Убер или Яндекс. Такси, или же можно попросить вызвать такси гида или администратора отеля.
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Необходима туристическая страховка с опциями активный отдых и треккинг до высоты 3500 метров.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.