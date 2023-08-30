Джип-тур на Дачные термальные источники, этно-программа в корякском стойбище «Эйвет», «Черный пляж» на берегу Тихого океана и морская прогулка в бухту «Русская».В путешествии Вы сможете полетать на вертолете, попробовать местные деликатесы в ресторане, а если повезет, то увидеть косаток и китов.
июн
июл
июл
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Прибытие на Камчатку.
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в загородную курортную зону в п. Паратунка.
Размещение в отеле или на базе отдыха (заселение в номера с 14:00).
Акклиматизация, отдых.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в кафе / ресторане отеля.
Вечером встреча с куратором группы: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
Столица полуострова расположена так, что в какую сторону света мы бы не поехали, будь то Север, Юг, Запад или Восток, в рамках одного дня можно найти множество интересных локаций. Именно по этому принципу и будет построен наш маршрут.
Питание: ужин в “Спутник-Камчатка”/"Спутник" — включен, при отеле (шведский стол), другие отели — за свой счет.
Продолжительность: трансфер 40-50 мин.
Морская прогулка до бухты Русской. Обзорная экскурсия по историческому центру города
Что у нас на Востоке? На Востоке у нас Тихий океан! Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в Авачинскую бухту. Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.
6:00 Ранний выезд. В первые дни ранние подъемы переживаются легче всего, из-за разницы в часовых поясах.
Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта — самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы «Три брата» — визитную карточку города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков — понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка — ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты — краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт.
17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.
Трансфер в отель.
Питание: завтрак — включен, на прогулке, обед — включен, на прогулке, ужин – включен, на прогулке.
Продолжительность: морская прогулка — 8 часов, обзорная экскурсия — 2 часа.
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный
Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники — активное гео-термальное плато.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений — кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет — из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед — ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации — 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Вечером возвращение в отель.
Поездка на Дачные источники — наиболее физически активная экскурсия из всей данной программы.
Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой.
В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко.
Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.
Питание: завтрак — включен, при отеле, обед — включен, на экскурсии, ужин в “Спутник-Камчатка”/"Спутник" — включен, при отеле (шведский стол), другие отели — за свой счет.
Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.
Свободный день. Вертолетная экскурсия по желанию
Сегодняшний день у нас свободен, его можно использовать для полетов на вертолете
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
- вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути — посадка в Налычевской долине — обед, купание в горячих источниках.
- вертолетная экскурсия на Курильское озеро (выполняется с середины июля). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути — посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
- альтернативная экскурсия при нелетной погоде: сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники. Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Рафтами управляют гиды. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км (3-3,5 часа). Размещение на рафтах по 5-6 человек. Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами. Посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Питание: завтрак — включен, при отеле, обед — на экскурсии, ужин в “Спутник-Камчатка”/"Спутник" — включен, при отеле (шведский стол), другие отели — за свой счет.
Продолжительность: вертолетная прогулка — 6 часов, сплав — 9 часов
Джип-тур на мыс Маячный. Музей Вулканариум. Гастрономическая экскурсия в корякской родовой общине «Эйвет»
Этот день программы насыщен разнообразными впечатлениями и будет крайне познавательный!
Начнем с небольшой активности на внедорожниках, чтобы посетить интересные фото-локации на северо-восточном краю города.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы — Малая, Средняя и Большая Лагерные. Цель поездки — обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани — скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.
Посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города — «Петропавловский».
Обед — ланч-бокс, чай.
После обеда мы посетим единственный в России музей вулканов — «Вулканариум».
Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, послушать увлекательную лекцию о вулканической деятельности Земли и ее изучении, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.
А в завершение дня нас ждет настоящее гастрономическое приключение с погружением в этническую культуру Камчатских коренных народов — гастротур в Эйвэт "Мифы о Юколе".
Эйвэт — родовая община семьи Притчиных, в которой традиционный уклад корякского народа тесно переплетен с современной жизнью.
Семья содержит 80 ездовых собак и их мир — это экстремальные марафонские гонки на собачьих упряжках "Берингия","Авача", цель которых сохранение уникальных рабочих характеристик камчатских ездовых собак.
Здесь традиции — не слово из учебника истории, а часть повседневной жизни.
Хозяева общины поделятся опытом, историей и вкусом приготовления вкуснейших блюд корякского этноса.
Предисловием к основному блюду гостям подаются: юкола, без которой зиму не пережить — единственный способ в отсутствии соли и холодильников сохранить до следующего сезона тонны рыбы; закуски из дикоросов (черемша, хвощ, молодые побеги иванчая); закуски из морской капусты; арамаки — как в корякской кухне 100 лет назад появился рецепт нежнейшей рыбы; нерпичье сало — почему ни один путник не отправлялся в дорогу без приличного куска нерпичьего жира; хлеб из крапивы; овощные закуски; ягодный морс, настойка на жимолости.
Рассказ и дегустация проводится под аккомпанемент ароматов приготовления главного блюда из рыбы на открытом огне, которое подается на стол на березовой доске сразу из очага.
Ягодным печеньем и чаем на травах насладимся в национальном жилище — музее, где нам расскажут о быте, что такое полог и почему в нем не холодно, когда за стеной -50.
Затем посетим нерестилище кеты, на берегу которого живет община, узнаем откуда берется лосось в реках, и почему не всю рыбу можно есть.
В завершении программы познакомимся с главным делом жизни Эйвета — современные ездовые собаки. Умеют ли они мыслить? Зачем архаичные деревянные нарты и упряжь в ездовом спорте?
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак — включен, при отеле, обед — включен, на экскурсии, ужин — включен, в Эйвете.
Продолжительность: с 09:00 до 19:00 ориентировочно.
Джип-тур на Вачкажец. «Зеленовские озерки». Переезд в Петропавловск-Камчатский
Сегодня мы познакомимся с местами на Западе от города.
Завтрак. Выселение из номеров (вещи оставляем в камере хранения — их перевезет трансфер-гид).
А мы отправляемся в поездку на внедорожниках к горному массиву Вачкажец.
В древности Вачкажец был единым вулканом, но в результате сильного извержения он взорвался, что привело к разделению на три основные четко выраженные части. Наивысшая точка составляет 1556 м над уровнем моря.
Прогулка начинается от стоянки, пол километра мы пройдем по лесной дороге до ледникового озера Тахколоч. Дальше тропа плавно поднимается вверх по долине, окруженной высокими скалистыми склонами древнего вулкана, к горному водопаду.
По пути мы будем любоваться богатым цветением камчатский растений, в т. ч. и краснокнижных. А на обратном пути перед нами откроется живописный вид первозданной природы, где для полной картины не хватает только огромных динозавров.
Впечатления от поездки усиливает экстремальное прохождение машины по бездорожью, грязи, через бурелом, часто с использованием лебедки.
Обед — ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути — у нас запланировано посещение термальных ванн "Зеленовские озерки".
На базе отдыха построен один большой бассейн и 10 специальных ванн, оборудованные раздевалки, рядом находится прохладное озеро, в которое приятно окунуться после горячей ванны.
Воды источников являются смесью радоновых и сероводородных. Благоприятно влияют на организм, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную систему.
Купание по желанию (около 1 часа).
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в городском отеле 3*. Отдых, свободный вечер в городе.
Рекомендуем посетить один из ресторанов города. При необходимости, куратор группы порекомендует рестораны, которые предлагают аутентичные камчатские блюда и морепродукты (столик лучше забронировать заранее).
Питание: завтрак — включен, при отеле, обед — включен, на экскурсии, ужин — за свой счет.
Продолжительность: с 09:00 до 18:00 ориентировочно.
Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд). Черный пляж
В заключительный день мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, теперь севернее от города.
Но сначала побываем на берегу Тихого Океана на Халактырском пляже, который раскинулся на несколько километров.
Завтрак.
Выезд на внедорожниках на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Горячий чай, перекус.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки — застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Обед в базовом лагере.
Огнедышащий страж города — Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно посмотреть и пофотографировать камчатских сусликов — евражек.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак — включен, при отеле, обед — включен, в базовом лагере, ужин — за свой счет.
Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.
Вылет
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак — включен, при отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 5 ночей в спа-отеле / на базе отдыха (п. Паратунка);
- 2 ночи в отеле (г. Петропавловск-Камчатский).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тур без проживания
|База отдыха “Солнечная” + отель 3* (ужины не включены)
|База отдыха “Фламинго” + отель 3* (ужины не включены)
|Спа-отель “Спутник-Камчатка” + отель 3* (ужины в спа-отеле включены)
|Спа-отель “Спутник” 4* + отель 3* (ужины в спа-отеле включены)
|Стоимость
|125 000
|154 000
|170 000
|188 500
|196 000
|Стоимость до 30.04.2024
|115 000
|141 680
|156 400
|173 420
|180 320
|Доплата за одноместное размещение
|–
|11 500
|24 750
|37 500
|42 000
Внимание! В тариф “Без проживания” не включены: трансферы аэропорт-отель-аэропорт и проживание в отелях.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при отеле можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются небольшие кафе-шашлычные. В продуктовые магазины необходимо заезжать по пути с экскурсии.
Последние две ночи по туру предусмотрены в городе Петропавловск-Камчатский, чтобы у гостей была возможность вечером посетить местные рестораны и магазины.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная»
База отдыха «Солнечная» расположена в поселке Паратунка, в 26 км от Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей круглогодичный открытый бассейн и термальная купальня.
Полностью оборудованная собственная ванная комната с душем укомплектована феном.
В числе удобств — гидромассажная ванна.
Гости отеля «База отдыха “Солнечная”» могут отдохнуть на террасе для загара.
База отдыха «Фламинго»
«Фламинго» - база отдыха в селе Паратунка, в Камчатском крае. Расположена у одноимённой реки, среди живописной природы.
В распоряжении гостей будут уютные номера, а так же домики для больших компаний. Среди удобств имеются комфортабельные кровати, телевизор и собственная ванная комната. Одна из особенностей - из окон открываются виды на вулканы.
Организовывается трёхразовое питание в ресторане. На улице обустроены просторные беседки с мангалом.
Термальный бассейн подарит незабываемые ощущения расслабления и отдыха в тёплой воде. Так же маленькие гости могут искупаться в детском бассейне с безопасной глубиной и горкой. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,3 км.
Спа-отель "Спутник", в Т.Ч. корпус "Спутник-Камчатка"
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Отель 3* в Петропавловске-Камчатском
Двухместное размещение с завтраком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле / на базе отдыха в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой) - с 1 по 6 день тура при выборе тарифа с проживанием
- Проживание в отеле 3* (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой) - с 6 по 8 день тура при выборе тарифа с проживанием
- Услуги гидов-проводников
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт при выборе тарифа с проживанием
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание во время нахождения в отеле (см. программу)
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Опциональные экскурсии в свободный день (по желанию)
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
- удобная походная одежда;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплая ветро-, водозащитная куртка с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплая шапка;
- легкий головной убор;
- купальные принадлежности и средства гигиены (полотенце, купальник/плавки, тапки и пр.);
- сидушка для сидения на камнях и шлаке;
- накидка-дождевик;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитные очки, солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент);
- паспорт и его копия в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на перевалах и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Нить маршрута
Спа-отель / база отдыха п. Паратунка — Морская прогулка до б. Русская + обзорная экскурсия — Дачные источники + водопад Спокойный — свободный день: Долина Гейзеров / Курильское озеро / Сплав с рыбалкой + Малки (за доп. плату) — Мыс Маячный + Вулканариум + Гастро-экскурсия в «Эйвет» — Вачкажец + «Зеленовские Озерки», переезд в г. Петропавловск-Камчатский — Черный пляж + Авачинский вулкан (Верблюд).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы увидим вулканы?
Мы побываем у подножий «домашних» вулканов — Корякского и Авачинского, которые находятся в непосредственной близости к городу (Природный парк «Налычево»).
Познакомимся с активной вулканической деятельностью на Дачных источниках в районе вулкана Мутновский (Южно-Камчатский природный парк).
Нас ждет захватывающий джип-тур по лесному бездорожью к древнему вулкану Вачкажец с его живописными окрестностями.
Мы будем купаться?
Возможность искупаться в целебных термальных источниках с разным минеральным составом: Паратункских, Апачинских и Зеленовских.
Прогулка по берегу Тихого Океана на пляже с черным песком.
Как будет организован трансфер?
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 1000 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 5500 руб. за машину до 3 чел., 8000 руб. за машину до 6 чел.
Может ли меняться программа?
Последовательность экскурсионных дней может отличаться от программы и определяется Туроператором, в зависимости от общего графика всех групп.
Вертолетные экскурсии проводятся в запланированный день, при условии летной погоды. При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
При отказе от любой из экскурсий по программе или неявке на экскурсию, перерасчет производится только за индивидуальные расходы (питание, входные билеты).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В день прилёта нас встретили в аэропорту и повезли на базу отдыха. Привезли, заселили и всё. Целый день мы на этой базе, за пределы её территории лучше не выходить, поскольку можно встретиться с медведем. Сама территория мизерная, ходить негде. Хочется пожелать организатору не сотрудничать с этой базой отдыха!!
Организация экскурсий просто замечательная! Водители-гиды Тимур, Николай, Владимир очень классные! Огромное им спасибо!
В туре всегда была бутилированная питьевая вода для каждого туриста. Это удобно. Так же водитель выдаёт трекинговые палки, если нужно.
Обеды были достойными, даже ланч-боксы!
Огромное спасибо всем, кто заботился о нас в этом путешествии: водителям, водителям-гидам, экскурсовод, менеджерам!!!
А вот с размещением нам не повезло. Не выбирайте базу отдыха Солнечная. Вот совсем не надо.
В общем приезжайте в гости к Кутху (только не на базу отдыха Солнечная), не пожалеете!