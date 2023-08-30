2 день

Морская прогулка до бухты Русской. Обзорная экскурсия по историческому центру города

Что у нас на Востоке? На Востоке у нас Тихий океан! Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в Авачинскую бухту. Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.

6:00 Ранний выезд. В первые дни ранние подъемы переживаются легче всего, из-за разницы в часовых поясах.

Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта — самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.

По пути следования мы посетим скалы «Три брата» — визитную карточку города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков — понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка — ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты — краб, сашими из камбалы.

Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.

Возвращение в порт.

17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой».

Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.

Трансфер в отель.

Питание: завтрак — включен, на прогулке, обед — включен, на прогулке, ужин – включен, на прогулке.

Продолжительность: морская прогулка — 8 часов, обзорная экскурсия — 2 часа.