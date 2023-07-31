1 день

Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:

рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;

рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;

рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.

Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.

Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

Отказ от трансфера не компенсируется.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

19:00 Встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Обед и ужин в этот день самостоятельно за свой счет.

Питание не включено.