Земля огнедышащих гор
Вулкан Мутновский содержит одно из самых мощных фумарольных полей в мире, а кратерные озера вулкана Горелый никого не оставят равнодушным! Дополнят это путешествие бескрайний черный пляж с огромными волнами Тихого океана и морское путешествие на яхте до бухты Русской.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
19:00 Встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно за свой счет.
Питание не включено.
Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров
Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».
Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).
Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин, костер, возможно гитара.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на вулкан Мутновский
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров.
Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), либо если восхождение на вулкан под запретом (последние 2 года такое случалось из-за возможных оползней), то программа будет изменена (подробнее в разделе «Важно знать»).
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на вулкан Горелый. Переезд в Паратунку
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.
Путь к вершине занимает обычно не более 2,5–3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие — это кратеры Голубое озеро и Активный.
Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию — на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.
В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.
Питание включено: завтрак, обед (перекус и/или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Переезд в поселок Козыревск
Утром выезжаем в северном направлении до поселка Козыревск.
Дорога предстоит нелегкая — 470 км, из которых треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.
Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково(обед за свой счет).
По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.
Ночевка в частной гостинице.
Питание включено: завтрак, ужин.
Толбачинский дол
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012–13 гг.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.
Наверху нас ждет огромный по размерам кратер — 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми внутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012–2013 годов.
Возвращение в лагерь.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Переезд в Эссо
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый «Камчатской Швейцарией».
По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Размещаемся в частной гостинице.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Переезд в санаторно-курортную зону Паратунка
Этот день полностью посвящен переезду в краевой центр.
Обедаем в столовой пос. Мильково (обед за свой счет).
Размещаемся в санаторно-курортной зоне Паратунка в гостинице с бассейном с термальной водой.
Питание включено: завтрак, ужин.
Морская прогулка к бухте Русской - вулкан Авачинский
Рано утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.
Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.
Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.
После морской экскурсии переезжаем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.
Ночлег в многоместных домиках под вулканом (по 6–10 человек в домике, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например, Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Питание включено: завтрак на яхте, обед из морепродуктов, ужин.
Восхождение на вулкан Авачинский
Подъем на вулкан Авачинский проходит по натоптанной тропе и занимает 5–7 часов.
Высота вулкана — 2741 м. над у. м., начинается восхождение с высоты 850 м.
В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.
Отчетливо виден восточный сосед вулкана «Авачи» — вулкан Козельский (2190 м. над у. м.).
А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат «Авачи» — вулкан Корякский (3456 м. над у. м.).
В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.
Ночлег в многоместных домиках под вулканом.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Побережье Тихого океана - Петропавловск-Камчатский
В этот день мы покидаем турбазу под Авачинским вулканом и едем на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин самостоятельно за свой счет.
Также этот день может использоваться как запасной для восхождения на Авачинский вулкан — в таком случае посещение Халактырского пляжа будет вечером.
Питание включено: завтрак, обед-перекус.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Обед при необходимости самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском — 2 ночи;
- двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) — 2 ночи;
- многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом — 2 ночи;
- многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский — 2 ночи;
- проживание в пос. Козыревск (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате) — 1 ночь;
- проживание в пос. Эссо (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате) — 1 ночь;
- размещение в двух-трехместных туристических палатках — 2 ночи.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке за доп. плату — 20 000 руб.
Одноместное размещение невозможно в остальных местах размещения.
Скидка на детей до 14 лет включительно — 10%.
Ниже указаны возможные варианты размещения, возможна замена на альтернативные.
Варианты проживания
Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Отель «Городское Уютное Место»
Отель «Городское Уютное Место» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В числе удобств номеров шкаф для одежды. В каждом номере есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям туристическую информацию.
Село Паратунка находится в 27 км, а Елизово — в 26 км. Расстояние до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 22 км.
Гостиница «Фламинго», п. Паратунка
В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
Гостиница «Гелиос», п. Паратунка
В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.
Турбаза под Авачинским вулканом
Под Авачинским вулканом имеются три турбазы: «Альпика плюс», «Камчатинтур» и «кордон Авачинский» природного парка Вулканы Камчатки. На всех трех турбазах примерно одинаковые условия – в домике по 6 – 10 человек на двухъярусных кроватях (спать в спальниках). Туалет на улице. За отдельную плату баня или душ. Преимущественно используем турбазу Камчатинтур, и Альпика плюс.
Горный турприют в районе «мутновки»
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5 – 6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.
Частная гостиница в Козыревске
Возможно использование двух таких гостиниц: «У Марии» и «У дяди Коли». По сути это земельные участки частного сектора поселка, где хозяева построили ряд маленьких двухместных домиков. Туалет на улице. Имеется баня. При больших группах двухместных домиков может не хватить на всех, и для этого имеются комнаты в частном доме по 4-5 человек.
Гостиницы в Эссо
В туристическом городке Эссо преимущественно размещаем в двух гостиницах: Южная и Алена-тур. При обеих гостиницах имеется собственный бассейн с водой из горячих источников. Размещение преимущественно в двухместных номерах, но при больших группах на вероятно размещение и по несколько человек в номере.
Палатка
Размещение в двух-трехместных туристических палатках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 2 ночи
- Многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом (2 ночи)
- Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи)
- Проживание в пос. Козыревск - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
- Проживание в пос. Эссо - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
- Морская прогулка на яхте к бухте Русской
- Питание, кроме ужинов в городе и обедов в пути в пос. Мильково
- Услуги гидов-инструкторов и повара
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Ужины в городе (день 1 и день 12)
- Обеды в пути в пос. Мильково (день 5 и день 9)
- Личный инвентарь при необходимости
- Доплата за одноместное размещение
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- сандалии / тапочки / сланцы / кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
- фонарик (желательно налобный).
Какое нас ждет питание в туре?
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на «гречку с тушенкой». На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса — зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве — это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и «гречка с тушенкой» — все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.
Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае — отравления.
Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.
Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- «треккинг», «горный треккинг»;
- «рафтинг» — в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
- «горные лыжи» — только для зимнего тура;
- «эвакуация вертолетом».
Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
- В случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 4000 рублей на человека.
- Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
- При отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура «Мутновско-Горелая группа вулканов» будет построена следующим образом:
- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
- Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада «Косы Вероники» и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Если я еду один (одна), возможно подселение?
Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло — он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если мне требуется исключительно одноместное размещение?
Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Трансферы из аэропорта / в аэропорт
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Скидки детям до 14 лет — 10%.
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
Могут ли дети поехать в тур?
Да, можно поехать с 12 лет. Дети должны иметь опыт путешествий с походами и ночёвками в палатках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельно хочу отметить и поблагодарить за организацию моего питания, так как я аллергик.
Спасибо!
Двухнедельное приключение среди вулканов на "краю" нашей огромной страны было великолепным!