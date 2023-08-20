Знакомство с Камчаткой
Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана на Халактырском пляже, отправитесь к кратеру Мутновского вулкана, совершите восхождение на вулкан Горелый и сплавитесь на лодках по реке Быстрой.
3 ночи вы проведете в знаменитом в СССР и восстановленном заново санатории “Начики”, который волшебным образом оздоравливает. Девиз тура:"Все увидеть, прекрасно отдохнуть и восстановить здоровье".
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прилет.
Трансфер в гостиницу ("Гейзер" или аналогичную).
Размещение.
Отдых после перелета.
Встреча с представителем компании.
Свободный день. По желанию экскурсионные программы за доп. плату
Завтрак.
Свободный день для выбора вертолетной или морской экскурсии за дополнительную плату.
Дополнительно бронируемые варианты программы:
- Экскурсия на катере в бухту Русская с 3 разовым питанием на борту. 7:00 Переезд в порт. 8:00-19:00 Экскурсия в бухту Русская, мыс Кекурный. Наблюдение за морскими животными. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров или на Курильское озеро.
Если вы хотите посетить две экскурсии, вам нужно иметь запасной день до начала тура.
Питание: завтрак.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Прогулка по Халактырскому пляжу
9:00 Завтрак.
Выезд из гостиницы.
Экскурсия по исторической части города с посещением смотровых площадок.
13:00 Обед.
Переезд на берег Тихого океана, посещение Халактырского пляжа титано-магнетитового состава.
Чаепитие.
17:00 Переезд в гостиницу с термальными бассейнами с технической остановкой.
19:00-20:00 Переезд по пропускам через шлагбаум (пункт пропуска), установленный строителями дороги.
Если время для проезда будет изменено, то в программе будет произведена корректировка.
21:00 Ужин.
Купание.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия к кратеру Мутновского вулкана и Дачным термальным источникам
7:00 Завтрак.
Переезд на максимально близкое расстояние к кратеру Мутновского вулкана.
Прогулка от ГеоЭс «Мутновская» в сопровождении экскурсовода по фумарольным полям Дачных термальных источников.
Осмотр грязевых котлов, пульсирующих источников и геотермально-измененных пород.
С момента проезда до каньона Опасный, экскурсия по траверсу на смотровую площадку на краю кратера Мутновского вулкана.
Спуск в кратер в настоящее время запрещен.
Перекус на маршруте.
Переезд на базу.
Ужин.
Отдых и купание.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Восхождение на Горелый вулкан (1829 м)
8:00 Завтрак.
Переезд к подножию вулкана Горелый (1829м).
Восхождение 3,7 км в одну сторону, перепад высот 1100 м или альтернативное посещение шлаковых конусов вулкана Горелый.
Обед (ланч боксы, перекус).
При дождливой, туманной, ветреной погоде гид определяет альтернативный оптимальный вариант: посещение лавовых пещер вулкана Горелый или водопада на ручье Спокойный.
19:00-20:00 Переезд через шлагбаум.
21:00 Переезд в "Начики".
Начикинские минеральные источники относятся к группе кремнисто-щелочных, гидрокарбонато-сульфатных вод, в газовых пузырьках которых находят радон 80 Е.
15-минутные купания утром и вечером в начикинских источниках оказывают оздоравливающее, успокаивающее и закаливающее действие.
Показания к применению вод: заболевания опорно-двигательного аппарата, поражения периферической нервной системы, остеохондроз, гинекологические заболевания, заболевания лор-органов, кожные болезни.
Ужин.
Купание.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия по Малкинскому термальному полю. Сплав по реке Быстрая
8:00 Завтрак.
Переезд на Малкинское термальное поле для купания и отдыха (15 км).
В природных термах горячая вода изливается из нескольких грифонов, смешивается с холодными водами горной реки и становится комфортной для купания.
Обед.
Купание в природных источниках с термальной горячей водой.
13:00 Переезд на реку Быстрая (151 км).
Сплав по реке (возможна покупка лицензии для с рыбалки во время сплава).
Возвращение в "Начики".
19:00 Ужин, купание в лечебных водах.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия по горному комплексу Вачкажец
9:00 Завтрак.
Переезд к горному комплексу Вачкажец, входящему в систему Южно-Быстринского хребта, образовавшегося в результате тектонического поднятия.
Памятник природы необычайно красив, поскольку над горным массивом поработали ледник и тектоника.
Вы увидите: ледниковые цирки, троговые долины, водопады, озеро Тахколоч, в которое впадает речка Ключевая, образующая выше водопад высотой около 5 м.
Озеро окружает каменно-берёзовый лес, сменяющийся выше зарослями ольхового и кедрового стлаников, а они, в соответствии с правилами поясности, уступают место горным тундрам.
Обед.
Возвращение.
Ужин, купание в лечебных водах.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия у подножия Авачинского вулкана. Горная экструзия Верблюд
9:00 Завтрак.
Купание в бассейне с термальной горячей водой.
Переезд на подножие Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия к сейсмостанции и "Визит центру", восхождение на горную экструзию Верблюд.
Обед (ланч боксы).
Переезд в гостиницу.
16:30 Заселение.
Питание: завтрак и обед.
Завершение программы
8:00 Завтрак.
Групповой трансфер в аэропорт 10:00, 12:00.
Вылет.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Гейзер» (3 ночи), в гостевом доме «Карымшина парк» (2 ночи) и в гостинице «Начики», на базе знаменитого санатория (3 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. – 125000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 30000 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 10%.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер», г. Петропавловск-Камчатский
Отель «Гейзер» расположен в деловом районе Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах в вашем распоряжении холодильник и телевизор с кабельными каналами.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости, а также перекусить в баре отеля. Продуктовый магазин находится в 10 минутах езды.
Гостевой дом «Карымшина парк»
Гостевой дом «Карымшина парк» с садом, террасой и баром расположена в поселке Сероглазка, в 19 км от ближайшего аэропорта, Петропавловск-Камчатский.
К услугам гостей 22 номера различной ценовой категории. Номера в гостевом доме оснащены чайником. В каждом номере есть собственная ванная комната.
Отель «Начики» (Начикинский санаторий)
Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для Вас есть прачечная и парковка.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча, проводы в аэропорту в дни прилёта и вылета по программе
- Групповые трансферы (только в дни прилёта и вылета, согласно графику заездов)
- Проезд по маршруту
- Проживание: гостиница г. Петропавловск-Камчатский ("Гейзер" или аналогичная) – 3 ночи, комфортный спа-отель с термальными бассейнами “Карымшино-парк” – 2 ночи, база "Начики" с термальными бассейнами – 3 ночи
- 3-х разовое питание на маршруте (завтраки при проживании в гостиницах города, в день заезда питание не предоставляется)
- Гиды, экскурсовод на маршруте
- Все экскурсии по программе: экскурсия по городу, посещение Халактырского пляжа, посещение Верхне-паратунских источников, Дачные источники (альтернатива – Мутновский вулкан), Горелый вулкан (альтернатива – пещеры и шлаковые конуса вулкана Горелый), горный комплекс Вачкажец, горная экструзия Верблюд, сплав р. Быстрая, Малкинское термальное поле горячих источников
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Страховка
- Питание, не входящее в программу
- Экскурсии за доп. плату во второй день программы (выбирается в момент бронирования тура):вертолетная экскурсия в Долину гейзеров – 56000 руб. /чел. вертолетная экскурсия на Курильское озеро – 56000 руб. /чел. экскурсия на катере в бухту Русская – 14000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров – 56000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро – 56000 руб. /чел.
- Экскурсия на катере в бухту Русская – 14000 руб. /чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ОБУВЬ:
ОДЕЖДА:
- Специальные кожаные или облегченные, сделанные из водонепроницаемой ткани Gore-tex, ботинки на толстой, рифленой подошве. Ботинки должны быть хорошо разношенные, чтобы не причинять вам неудобств во время похода и фиксировать голеностоп, чтобы в случае поскальзывания на шлаке или камнях, предотвратить переломы и вывихи.
- Запасную обувь на случай, если ботинки промокнут или же для того, чтобы ваши ноги отдыхали во время стоянки.
- Сланцы, которые пригодятся вам при купании в термальных бассейнах.
ПРОЧИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:
- Водонепроницаемая и непродуваемая куртка-ветровка, штаны. Материал Gore-Tex считается самым надежным, так как помимо того, что он защищает вас от дождя, вещи, сшитые из Gore-Tex отлично пропускают воздух, предотвращая перегревание (важно при дожде, восхождениях).
- Флисовая куртка – типа Wind block или аналогичная.
- Футболки – 2-3 шт.
- Перчатки – ветрозащитные.
- Шапка (для восхождений на вулканы) с козырьком или без.
- Купальные костюмы и полотенца. Полотенца есть только в гостиницах, а Вы будете еще купаться и в природных термах.
- Носки – лучше иметь специализированные для треккинга.
- Очки от солнца (снег на вулканах может обжечь глаза).
- Небольшой рюкзак (15-20 литров) для того, чтобы нести с собой на восхождения одежду, которую наденете на высоте, где достаточно холодно и ветрено даже летом, личное питание и воду.
- Необходимые лично вам лекарственные средства.
- Средство от укусов насекомых.
- Мыло, зубную пасту, зубную щетку, шампунь, расческу.
- Удобны при восхождениях: так называемые «гамаши» или "фонарики" – спортивные гетры на замках, защищающие от попадания шлака и камней в обувь.
- Трекинговые палочки. Их можно взять в аренду за 200 рублей на весь тур.
- И не забудьте, пожалуйста, крем от загара высокого порядка (так как на восхождениях можно очень обгореть – особенно обгорают лицо и руки), иначе придется использовать средства от ожогов.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие есть дополнительные экскурсии?
- Экскурсия на катере в бухту Русская с 3 разовым питанием на борту – 14000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров или на Курильское озеро – 56000 руб. /чел.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Нет, но напоминаем, что полис ОМС для граждан РФ действует на всей территории России.
По желанию вы можете оформить дополнительную страховку для активного вида отдыха.
Граждане других государств должны обязательно оформить медицинскую страховку самостоятельно.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.