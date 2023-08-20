Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для Вас есть прачечная и парковка.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.