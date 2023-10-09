5 день

Малкинские термальные источники. Сплав с рыбалкой по реке Быстрой

Завтракаем в гостинице.

В этот день мы едем на дикие Малкинские горячие источники (130км от Петропавловска-Камчатского).

Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели.

Уникальность этого места в том, что они находятся на левом берегу холодной реки Ключёвка и любители банных процедур, после нагрева в горячей воде, могут занырнуть в холодную речку.

По пути (90 км Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в посёлке Сокоч и попадём в «Пирожковый рай».

Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоёвывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Но всё-таки главная цель сегодняшнего дня, это сплав по одной из самых красивых и богатой рыбой реке.

Проехав, после купания в источниках, ещё 20 км, мы прибудем в стационарный палаточный лагерь, на берегу р. Быстрая.

Здесь мы пообедаем ухой из красной рыбы.

После обеда инструктаж, желающие порыбачить подбирают спиннинги (покупают лицензии самостоятельно), и затем по 5–7 человек размещаемся в больших 5-6-метровых надувных лодках — рафтах.

В программе тура на дату заезда 17.09 сплав по р. Быстрой не выполняется и заменяется на экскурсию с купанием в Малкинских термальных источниках, с экзотическим ланчем после купания, в связи с неблагоприятной погодой (межсезонье).

Во время сплава очень часто мы наблюдаем, как медведи ходят по берегу и высматривают свою главную добычу — лосося.

Сплав проходит по спокойному участку реки и поэтому хоккейные каски одевать не обязательно, ограничимся лишь спасательными жилетами.

Главная суть нашего сплава это релакс и единение с неповторимой камчатской природой, хотя те, кто взял в руки спининг, наверняка будут думать о другом.

В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу.

На реке мы пробудем около 3 часов.

По окончанию сплава нас будет ждать машина на которой мы вернёмся в свою гостиницу в Петропавловске-Камчатском.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночуем в гостинице.

Продолжительность экскурсии: 10–12 часов.