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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Краткая экскурсия по городу
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)
Завтрак в гостинице.
Этот день можно использовать по своему усмотрению.
Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий:
- вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в Налычевской долине;
- вертолетную экскурсию на Курильское озеро с наблюдением за медведями, облетом вулкана Ксудач и купанием в Ходуткинских источниках (выполняется с 15 июля по 15 сентября);
- этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».
Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.
Важно! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.
Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.
Ночь в гостинице.
Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
Завтрак.
Трансфер в морской порт Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка (6 часов) по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.
Во время экскурсии можно увидеть тюленей, каланов, китов, косаток, а также удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Опционально:В этот день, можно заказать более продолжительную (10 часов) морскую прогулку в бухту Русскую, где с большей долей вероятности, в летнее время, можно увидеть косаток, китов и гарантировано понаблюдать за сивучами (это северный морской лев).
Доплата к туру за эту экскурсию составит 7 500 руб. с человека.
О желании заменить экскурсию на более продолжительную нужно сообщить заблаговременно.
Авачинский вулкан (подножие), гора Верблюд
После завтрака в гостинице, усаживаемся в машину повышенной проходимости и выдвигаемся к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Изначально 20 км по хорошей дороге, затем наш путь на перевал проходит по вулканической «Сухой речке» (17 км).
По пути делаем остановки для фото.
Прибываем на горную базу, короткая передышка, знакомство с любопытными камчатскими сусликами — евражками (им для угощения нужно припасти немного семечек или орешек).
Далее, наслаждаясь альпийскими цветами, пешком 3 км в сторону перевала.
Затем несложный подъем на гору «Верблюд», и перед нами открываются удивительные возможности для фото.
При хорошей видимости с «Верблюда» можно наблюдать 7 вулканов.
Вдоволь насладившись непередаваемыми камчатскими пейзажами, начинаем спуск в сторону нашего приюта, где в теплой столовой нас ждёт самый незабываемый ланч.
После ланча возвращаемся в гостиницу. Ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 7–8 часов.
Малкинские термальные источники. Сплав с рыбалкой по реке Быстрой
Завтракаем в гостинице.
В этот день мы едем на дикие Малкинские горячие источники (130км от Петропавловска-Камчатского).
Здесь горячая вода, нагретая глубоко в недрах Земли, свободно изливается на поверхность образуя разные по температуре купели.
Уникальность этого места в том, что они находятся на левом берегу холодной реки Ключёвка и любители банных процедур, после нагрева в горячей воде, могут занырнуть в холодную речку.
По пути (90 км Петропавловска-Камчатского) мы сделаем остановку в посёлке Сокоч и попадём в «Пирожковый рай».
Здесь королевского размера пирожки с разнообразной начинкой завоёвывают желудки и сердца путешественников со всего Мира (пирожки оплачиваются самостоятельно).
Но всё-таки главная цель сегодняшнего дня, это сплав по одной из самых красивых и богатой рыбой реке.
Проехав, после купания в источниках, ещё 20 км, мы прибудем в стационарный палаточный лагерь, на берегу р. Быстрая.
Здесь мы пообедаем ухой из красной рыбы.
После обеда инструктаж, желающие порыбачить подбирают спиннинги (покупают лицензии самостоятельно), и затем по 5–7 человек размещаемся в больших 5-6-метровых надувных лодках — рафтах.
В программе тура на дату заезда 17.09 сплав по р. Быстрой не выполняется и заменяется на экскурсию с купанием в Малкинских термальных источниках, с экзотическим ланчем после купания, в связи с неблагоприятной погодой (межсезонье).
Во время сплава очень часто мы наблюдаем, как медведи ходят по берегу и высматривают свою главную добычу — лосося.
Сплав проходит по спокойному участку реки и поэтому хоккейные каски одевать не обязательно, ограничимся лишь спасательными жилетами.
Главная суть нашего сплава это релакс и единение с неповторимой камчатской природой, хотя те, кто взял в руки спининг, наверняка будут думать о другом.
В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу.
На реке мы пробудем около 3 часов.
По окончанию сплава нас будет ждать машина на которой мы вернёмся в свою гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 10–12 часов.
Мутновский вулкан (подножие). Боковой фреатический кратер. Дачные термальные источники (Малая Долина гейзеров)
Завтрак в гостинице.
Переезд на автомобиле повышенной проходимости к Мутновскому вулкану, на Дачные горячие источники (100 км).
Примерно после 2 часов в дороге, остановка на Вилючинском перевале (900 м. над уровнем моря).
Отсюда открываются шикарные виды на окружающие вулканы и горные долины.
После перевала наш путь пролегает по высокогорному плато рядом с вулканом Горелый с его фантастическими неземными красотами.
Вначале сезона крайний отрезок перед вулканом мы преодолеваем на снегоходах с комфортабельными пассажирскими санями (нартами).
Примерно во второй половине июля снег безвозвратно тает и мы плавно пересаживаемся на специально подготовленные внедорожники.
По пути непередаваемые словами панорамы Вилючинского вулкана, вулкана Горелого, сопок Скалистой и Двугорбой.
На освободившихся от снега полянках уже вовсю зацветают рододендроны и другие альпийские цветы.
Оказавшись в боковом кратере мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.
Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.
В последнее время, к этому месту приклеилось название «Мини Долина Гейзеров».
По соседству с источниками, расположилась Мутновская геотермальная электростанция.
На её территории есть небольшой бассейн с термальной водой, построенный работниками станции.
Очень часто, но не гарантировано, желающие могут в нем искупаться.
Затем возвращаемся к автомобилю или снегоходу и делаем ланч в окружении вулканов.
Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 9–11 часов.
Вулкан Горелый
Завтрак.
Переезд к вулкану Горелый (90км).
Затем несложный подъем (2,5–3 часа) по тропе пешком, и вдруг, со словами «Вау!» неожиданно перед нами открывается один из кратеров вулкана с живописным озером внутри.
Насладившись видами, мы переходим на кромку следующего кратера.
До 2010 года здесь так же было озеро фантастического бирюзового цвета, но после начала газового извержения, оно исчезло.
В последнее время, этот кратер опять начал заполняться водой и возможно, уже через несколько лет, здесь вновь появится озеро.
Затем, желающие смогут подняться на вершину вулкана 1829 метров над уровнем моря.
Здесь открываются прекрасные виды на соседние вулканы, Вилючинский, Мутновский, Асачу, Опалу, на озеро Толмачева, на кальдеру вокруг вулкана, а при очень хорошей видимости мы можем наблюдать Тихий океан с одной стороны и Охотское море с другой.
Походив немного по вулкану, мы начинаем спуск к автомобилю (около 2 часов).
После спуска, у подножия вулкана делаем ланч.
После ланча возвращаемся город.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 10–12 часов.
Водопады горного массива Вачкажец
После завтрака в гостинице выезжаем в район горного массива Вачкажец.
73 км по асфальту, 12 км по грунтовой дороге, затем 3 км по лесу пешком и мы достигаем горного озера Тахколоч, которое уютно расположилось в небольшой долине между двух хребтов.
Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды.
Продолжаем движение вверх – и вот мы уже в горном цирке, в окружении красивейших скал-останцев.
Немного погуляв по горному цирку, мы идем смотреть очередной шедевр.
Спускаемся вниз, по пути поприветствовав уже знакомых нам сусликов евражек.
Переходим по камням речку и подходим к водопаду.
Понаблюдав, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз, при падении делясь на отдельные струи и множество кристальных капель, ощутив прохладу и умывшись брызгами чистейшей воды, возвращаемся к автомобилю.
Обедаем ланч-боксами.
Возвращаемся в гостиницу.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 10–12 часов.
Три Брата, мыс Маячный, бухта Шлюпочная, побережье Тихого океана
Завтракаем в гостинице и отправляемся на автомобиле повышенной проходимости к Тихому океану.
По пути обследуя берега Авачинской губы и входящими в ее состав бухтами Малая Лагерная, Соловарка, Большая Океанская.
Небольшой пеший подъём на сопку Маячная.
Здесь с высоты птичьего полета, открывается удивительная панорама на Тихий океан, Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан и скалы «Три Брата», которые являются официальным памятником природы и своеобразным символом Авачинской бухты и города Петропавловска-Камчатского.
Продолжая экскурсию подъезжаем к скалистому берегу мыса Маячного, на котором расположился самый старый на побережье Тихого океана маяк «Петропавловский».
Это место туристы называют «Край Света».
Прочувствовав дыхание океана, спускаемся на противоположную сторону мыса Маячного, в бухту Шлюпочная.
Здесь перед нашим взором вырастают из-под воды величественные скалы «Три Брата». По легенде эти братья защитили свое селение на берегу от большой океанской волны (Цунами).
Немного погуляв по берегу бухты, ловишь себя на мысли, что это завершающая экскурсия в нашем туре. Как быстро пролетело время, где все эти дни мы куда-то ехали на джипах, карабкались по горам, выходили в открытый океан и каждый раз восторгались увиденным.
Уже зреет план о том, как мы расскажем об этом путешествии своим близким, друзьям, коллегам.
Но это всё потом, а сейчас нас поторапливает гид и мы ищем укромное безветренное место с красивым видом на «Три Брата» для ланча.
После ланча возвращаемся в гостиницу.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Продолжительность экскурсии: 6–8 часов.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.
По метеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостинице Петропавловска-Камчатского.
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер».
Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев», «Петропавловск» или «Ключотель». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.
В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Подселение не предусмотрено.
Доплата за одноместное размещение — 13 500 руб. /чел.
Более подробно наличие мест и стоимость проживания уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Отель «Арсеньев»
«Арсеньев» – это современный отель, который состоит из трех корпусов и располагает 99 комфортабельными номерами. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Номера располагают всеми удобствами: холодильник, телевизор, телефон, сейф, душ или ванна, фен.
Гостиница «Петропавловск»
Гостиничный комплекс «Петропавловск» находится на центральной линии, рядом с деловым центром города и в 15 минутах от исторического центра. С гостиницы открывается вид на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы. 77 уютных номеров, способны разместить 140 гостей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
- Питание на активной части маршрута
- Трансферы по программе
- Услуги гидов и экскурсовода
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за одноместное проживание - 13 500 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 2 посадки: в кальдере вулкана Узон и в Налычевской долине для купания (с 1 июля до 30 сентября):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Взрослый - 70 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 1 посадка в Налычевской долине для купания (с 1 июня до 30 сентября):взрослый - 63 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Взрослый - 63 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Курильское озеро (с 15 июля):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Экскурсия к аборигенам Камчатки - 8 500 руб. /чел
- Обеды и ужины в кафе (500-700 руб.) и ресторане города (от 1 200 руб.)
- Доплата за более продолжительную прогулку в бухту Русскую (по желанию) - 7 500 руб. /чел
- Лицензия на вылов рыбы во время сплава - от 1 000 до 3 000 руб
- Доплата за оформление пропуска для иностранных граждан - 500 руб
- Алкоголь
- Покупка сувениров
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые ботинки (выше щиколотки) на жесткой подошве с хорошим протектором — обязательно.
- Гамаши (чехлы на ботинки, для защиты от проникновения внутрь снега, грязи, шлака).
- Сменная обувь (кроссовки, кеды).
- Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
- Флиска или свитер.
- Термобелье, футболка.
- Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
- Перчатки (х/б).
- Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре.
- Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
- Солнцезащитные очки.
- Солнцезащитный крем.
- Репеллент.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Налобный фонарик.
- Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки.
- Небольшой рюкзак на 30–50 литров.
- Альпенштоки — треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могут ли вноситься изменения в программу маршрута?
В день прилёта (или за день до) основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, времени выезда, транспорте и другой необходимой информации.
Время начала экскурсий может меняться, сообщается менеджером накануне каждой экскурсии с 19 до 21 часа и обсуждению не подлежит.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами и отменяться.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться в туре?
Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:
- 18–45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
- джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
- микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.
При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.
Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.
На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.
Какие условия трансфера?
Трансферы в/из аэропорта выполняются только в дни прилёта и отъезда основной группы по программе, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек и места проживания), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Если спросить какие у меня сложились эмоции от Камчатки, я скажу: ваааа, ого, вау, как красиво. Слово "красиво" мы произносили почти каждые 5 минут. Камчатка дикая, необузданная, своенравная, изменчивая, разнообразная, часто неприветливая, но в любом ракурсе прекрасная. Природа со всех сторон и минимум цивилизации. Она с горами, океаном, морями, вулканами, чёрным песком. Невозможно не влюбиться и не восхищаться её красотой.
Отдельное спасибо нашим гидам - Саше и Саше. Мы чувствовали себя с вами безопасно и надёжно. Ваше бережное отношение к природе и ваша искренняя любовь к своему краю и своей работе, просто не оставили нам шансов остаться равнодушными. Ребята -вы лучшие!!!