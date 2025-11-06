Спокойная Камчатка – тур, позволяющий путешественникам изучить Камчатку, не прилагая при этом значительных усилий. Вы увидите великолепную природу полуострова: от исполинских вулканов до горячих источников. Тур предназначен для семей с детьми и для людей, жаждущих спокойствия и размеренности. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.
5
3 отзыва
Программа тура по дням
1 день
Прибытие
День прилета.
Посещение визитной карточки Камчатки — памятника «Здесь начинается Россия».
Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в апартаменты.
2 день
Бухта Русская
Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, далее переход к бухте Русской, морская рыбалка, возможность увидеть сивучей и косаток в их среде обитания.
На обед свежеприготовленная рыба, уха или морепродукты.
3 день
Озеро Толмачева
Посещение кратера Маар «Медвежья Чаша».
Посещение озера Толмачева, осмотр окрестностей.
Озеро было образовано в результате обвала скалистых пород в реку, обвал перекрыл дальнейший доступ воды и образовал заводь, в последствии ставшую полноценным озером.
По пути есть вероятность встретить бурого медведя и понаблюдать из машины, как он лакомится ягодой в тундре.
Переезд на базу Апачинские горячие источники. Купание в бассейне.
Возвращение в город.
4 день
Мыс Маячный и Халактырский пляж
Отправление к мысу Маячный.
Посещение смотровой площадки «Три Брата». Вам откроется удивительная панорама скал и океанских просторов. Волны Тихого Океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц.
Экскурсия к Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком (побережье Тихого океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.
5 день
Крабовое сафари
Трансфер до морпорта. Выход в Авачинскую бухту на катере.
Постановка ловушек и ловля крабов. Далее приготовление свежевыловленного краба-стригуна и дегустация.
6 день
Подножие Мутновского вулкана
Переезд к Дачным термальным источникам через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов.
Пешая прогулка около Мутновской ГеоЭС, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами.
Посещение водопада Снежный Барс.
7 день
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
В случае благоприятной погоды есть возможность дополнительно выбрать вертолетную экскурсию, сплав по рекеБыстрой или восхождение на вулкан Горелый.
8 день
День отлета
День отлета. По желанию заезд на рынок для покупки морепродутов.
Проживание
Размещение в комфортных апартаментах в г. Петропавловске-Камчатском.
Если вы путешествуете в одиночку — предусмотрена обязательная доплата за одноместное размещение 21000 рублей.
Ответы на вопросы
Что включено
Экскурсии по программе
Проживание в апартаментах
Питание на экскурсиях
Все трансферы
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
треккинговая обувь на жесткой подошве (или высокие кроссовки);
сменная обувь (кроссовки, кеды);
ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны;
флиска или свитер;
термобелье, футболка;
головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана);
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Артем
6 ноя 2025
Очень содержательный и насыщенный тур! Программа тура позволила по-настоящему насладиться красотой Камчатки! Каждый день открывал новые грани этого уникального края, знакомил нас, участников тура, не только с удивительной природой, но и с не менее удивительной историей этой земли. Эта поездка оставила самые тёплые воспоминания и сохранила о себе невероятно яркие впечатления на всю жизнь!
М
Мария
30 сен 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от тура «Спокойная Камчатка», в котором мы побывали с 12 по 19 июня. Это был мой первый опыт бронирования тура онлайн, и я ни капли не читать дальше
пожалела о своем выборе!
Мы путешествовали вдвоем с ребенком, и для первого знакомства с полуостровом мне было важно выбрать программу без экстрима. Но «спокойный» — вовсе не значит «скучный»! 😉 Такого разнообразия и насыщенности я даже не ожидала. Тур был невероятно крутым от первого до последнего дня.
Отдельное спасибо нашим гидам! В каждой поездке нас сопровождали замечательные, увлеченные своим делом профессионалы, которые не только показывали красоты, но и с искренней любовью рассказывали о Камчатке, делая каждую экскурсию по-настоящему живой и интересной.
Нас ждало настоящее приключение: выезд на мыс Маячный, крабовое сафари, незабываемый сплав по реке Быстрой, морская прогулка к бухте Русской, прогулка по черному песку Халактырского пляжа, посещение Малой долины гейзеров и подножия Мутновского вулкана… Каждый день дарил новые, невероятные впечатления! ✨
Я будто побывала на другом конце Земли — моя заветная мечта осуществилась! Вся поездка была прекрасно организована: комфортное проживание в уютной чистой квартире, продуманное питание. Огромная благодарность сервису, организаторам и нашим гидам за безупречный тур ❤️
В
Виктория
7 сен 2025
Благодарю за теплый прием и насыщенные впечатлениями и эмоциями дни! Благодарю за грамотный подход в организации тура, за заботу и индивидуальный подход. Очень довольны путешествием. Все маршруты были без лишнего напряжения, читать дальше
с шикарными видами, голодными не оставались. Чувствуется, что все гиды команды любят Камчатку и заряжают этой любовью туристов. Апартаменты, в которых разместили меня с мамой были просторными, удобными и рядом с центром города. Что можно улучшить: на задних креслах автомобиля хорошо бы иметь возможность пристегнуться, на локациях хотелось бы чуть больше времени, чтобы насладиться видами.
Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского