читать дальше

пожалела о своем выборе!



Мы путешествовали вдвоем с ребенком, и для первого знакомства с полуостровом мне было важно выбрать программу без экстрима. Но «спокойный» — вовсе не значит «скучный»! 😉 Такого разнообразия и насыщенности я даже не ожидала. Тур был невероятно крутым от первого до последнего дня.



Отдельное спасибо нашим гидам! В каждой поездке нас сопровождали замечательные, увлеченные своим делом профессионалы, которые не только показывали красоты, но и с искренней любовью рассказывали о Камчатке, делая каждую экскурсию по-настоящему живой и интересной.



Нас ждало настоящее приключение: выезд на мыс Маячный, крабовое сафари, незабываемый сплав по реке Быстрой, морская прогулка к бухте Русской, прогулка по черному песку Халактырского пляжа, посещение Малой долины гейзеров и подножия Мутновского вулкана… Каждый день дарил новые, невероятные впечатления! ✨



Я будто побывала на другом конце Земли — моя заветная мечта осуществилась! Вся поездка была прекрасно организована: комфортное проживание в уютной чистой квартире, продуманное питание. Огромная благодарность сервису, организаторам и нашим гидам за безупречный тур ❤️