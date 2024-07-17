Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)

Индивидуальный тур на вулканы Мутновский и Горелый в Петропавловске-Камчатском
Подарите себе возможность насладиться потрясающим зрелищем на разноцветные стены кратеров, на величественные ледники, фумарольные поля из трещин которых вырываются и парят столбы пара и газа, совершив восхождения на вулканы Мутновский и Горелый.
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г. Петропавловска–Камчатского на машине повышенной проходимости в район Мутновско–Горелого нагорья. По пути остановка на Вилючинском перевале (высота 825 м), откуда в хорошую погоду открывается живописный вид на Вилючинский вулкан, а также вулканов Горелый и Мутновский. Установка базового палаточного лагеря. Восхождение на влк. Горелый. Восхождение не сложное, занимает до 3-х часов в одну сторону. Подъем с 800 м. Прогулка по кромке кратеров вулкана, в одном из них находится живописное снежно–ледовое озеро, в другом действует небольшая фумарола. Вулкан находится в кальдере диаметром 10х13 км, образованной в результате мощного извержения Прото–Горелого вулкана, случившего около 40 тыс. лет назад. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых. Питание: Обед и ужин включены в стоимость тура. Ночлег: Базовый палаточный лагерь. День 2: вулкан Мутновский и каньон Опасный После завтрака переезд на машине к подножию вулкана Мутновский. Пешеходный маршрут с восхождением и экскурсией на левый борт вулкана (около 3–4-х часов, общее время экскурсии). При хорошей погоде потрясающее зрелище на разноцветные стены кратеров, на величественные ледники, фумарольные поля из трещин которых вырываются и парят столбы пара и газа. Мутновский вулкан по зрелищности совсем не уступает другой нашей визитной карточке Камчатки Долине гейзеров! На обратном пути осмотр величественного каньона Опасный с его мощным 80-ти метровым водопадом. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых. Питание: Завтрак, перекус на маршруте и ужин включены в стоимость тура. Ночлег: Базовый палаточный лагерь. День 3: Геотермальные источники После завтрака сбор базового палаточного лагеря. Переезд на машине к Мутновской геотермальной электростанции. Пешеходная обзорная прогулка (1,5 км. в одну сторону), с небольшими подъемами и спусками в обход станции по тропе к Дачным источникам. На источниках можно наблюдать кипящие, булькающие котлы с синей глиной, средние и мелкие шумящие парогазовые струи похожие на небольшие гейзеры. На обратном пути есть возможность искупаться в небольшой термальной ванне, расположенной недалеко от Дачных источников. По окончании прогулки возвращение в г. Петропавловск–Камчатский. Питание: Завтрак и перекус на маршруте включены в стоимость тура. Важная информация:
  • Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет;
  • Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться;
  • Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно;
  • При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.

26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршруте
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги поваров
  • Услуги транспорта
  • Экскурсии по программе
  • Аренда снаряжения (палатки, коврики, кухонное оборудование и т. д.)
  • Страховка
  • Разрешение на посещение природных парков.
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского, базах отдыха в пос. Паратунка
  • Аренда спальников, треккинговых палок (оплачиваются дополнительно)
  • Личное снаряжение
  • Спиртные напитки.
  • Снаряжение которое можно взять в аренду: Спальник, предмет личного снаряжения рекомендуется иметь с собой. Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой личный вкладыш в спальник.
  • Спальник - 200 руб. в день.
  • Треккинговые палки - 150 руб. в день.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет
  • Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться
  • Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно
  • При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться
  • Рекомендуемый список снаряжения для тура:
  • Одежда:
  • Треккинговая обувь на твердой рифленой подошве
  • Кроссовки, тапочки
  • Ветро влагозащитная куртка с капюшоном
  • Ветро влагозащитные штаны
  • Свитер или толстовка (флис)
  • Брюки ходовые (треккинговые)
  • Брюки летние или джинсы
  • Шорты
  • Термобелье верх-низ (легкое для активного движения)
  • Термобелье теплое верх-низ (флис) на случай плохой погоды
  • Шапочка теплая, перчатки 2 пары (лучше флис)
  • Носки треккинговые (2 пары)
  • Теплые носки запасные
  • Футболка с коротким или длинным рукавом
  • Головной убор от солнца (кепка, панама или бафф)
  • Дождевик
  • Снаряжение:
  • Рюкзак для восхождений и экскурсий объем 25 - 35 литров
  • Треккинговые палки
  • Налобный фонарик + запасные батарейки
  • Спальник на температуру: 0 или - 5 градусов комфорт
  • Солнцезащитные очки
  • Прочее:
  • Солнцезащитный крем, защитная помада
  • Средство защиты от комаров
  • Купальные принадлежности, средства личной гигиены
  • Индивидуальная аптечка
  • Полотенце (микрофибра)
  • Powerbank (по желанию)
  • Самые популярные вопросы:
  • Физическая нагрузка в туре?
  • Для участия в туре не требуется специальная подготовка, однако необходимо быть готовым к физическим нагрузкам, прежде всего это касается восхождения на вулканы. В туре будет долгий переезд. Необходимо переносить укачивание в транспорте. В помощь средства от укачивания
  • Кто нас будет сопровождать на маршруте?
  • На маршруте вас будет сопровождать команда с большим опытом состоящая из гидов - проводников, поваров и водителя транспорта
  • Погода на маршруте?
  • Для погоды на Камчатке характерно неустойчивость и разнообразие, дожди и туманы частое явление в прибрежных районах, температура в среднем колеблется от +12°С до +16°С. В центральной части Камчатки теплее и комфортнее, температура здесь может доходить до+30°С. Однако в горах, на высотах 1 000 м. и выше температура может резко понижаться. На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода
  • Что представляет из себя палаточный лагерь под вулканом?
  • Базовый палаточный лагерь под вулканами - это двухместные современные палатки для туристов, и две просторные палатки кухня и столовая, где с комфортом размещается группа. Лагерь устанавливаем все вместе, с помощью и под чутким руководством гидов
  • Питание в палаточном лагере?
  • Традиционная русская кухня, приготовленная поварами на газовых плитах. Перекусы на маршрутах - бутерброды, шоколад, орехи, сок, горячий чай и т. п. В приготовлении пищи в туре туристы не участвуют
  • Интернет и связь на маршруте?
  • В переездах между населенными пунктами, сплаве, под вулканами, связь и интернет отсутствует. У гида имеется спутниковый телефон только для экстренных случаев. Также в палаточном лагере нет возможности подзарядить гаждеты. Powerbank в помощь
  • Если у меня нет спальника?
  • Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Стоимость спальника в аренду 200 р. в день. Спальник необходим только для ночевок в палатках
  • Температура спальника?
  • При наличии спальника с температурой комфорта в диапазоне 0 до - 5, вполне достаточно для ночевок в палатках под вулканами летом на Камчатке
  • Мне необходимо нести весь свой багаж на экскурсию и на восхождение?
  • На экскурсии и восхождения мы берем с собой только необходимые вещи (рюкзачок, запасная одежда на случай ухудшения погоды, перекус, бутылочку воды). Ваши чемоданы (сумки) ждут вас в лагере или в машине, в зависимости от дня программы в которую проходит та или иная активность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ИндивидуальныеВыездныеВулканыПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыВосхождения

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