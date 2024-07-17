Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет;

Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться;

Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно;

При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.

Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г. Петропавловска–Камчатского на машине повышенной проходимости в район Мутновско–Горелого нагорья. По пути остановка на Вилючинском перевале (высота 825 м), откуда в хорошую погоду открывается живописный вид на Вилючинский вулкан, а также вулканов Горелый и Мутновский. Установка базового палаточного лагеря. Восхождение на влк. Горелый. Восхождение не сложное, занимает до 3-х часов в одну сторону. Подъем с 800 м. Прогулка по кромке кратеров вулкана, в одном из них находится живописное снежно–ледовое озеро, в другом действует небольшая фумарола. Вулкан находится в кальдере диаметром 10х13 км, образованной в результате мощного извержения Прото–Горелого вулкана, случившего около 40 тыс. лет назад. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых. Питание: Обед и ужин включены в стоимость тура. Ночлег: Базовый палаточный лагерь. День 2: вулкан Мутновский и каньон Опасный После завтрака переезд на машине к подножию вулкана Мутновский. Пешеходный маршрут с восхождением и экскурсией на левый борт вулкана (около 3–4-х часов, общее время экскурсии). При хорошей погоде потрясающее зрелище на разноцветные стены кратеров, на величественные ледники, фумарольные поля из трещин которых вырываются и парят столбы пара и газа. Мутновский вулкан по зрелищности совсем не уступает другой нашей визитной карточке Камчатки Долине гейзеров! На обратном пути осмотр величественного каньона Опасный с его мощным 80-ти метровым водопадом. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых. Питание: Завтрак, перекус на маршруте и ужин включены в стоимость тура. Ночлег: Базовый палаточный лагерь. День 3: Геотермальные источники После завтрака сбор базового палаточного лагеря. Переезд на машине к Мутновской геотермальной электростанции. Пешеходная обзорная прогулка (1,5 км. в одну сторону), с небольшими подъемами и спусками в обход станции по тропе к Дачным источникам. На источниках можно наблюдать кипящие, булькающие котлы с синей глиной, средние и мелкие шумящие парогазовые струи похожие на небольшие гейзеры. На обратном пути есть возможность искупаться в небольшой термальной ванне, расположенной недалеко от Дачных источников. По окончании прогулки возвращение в г. Петропавловск–Камчатский. Питание: Завтрак и перекус на маршруте включены в стоимость тура. Важная информация: