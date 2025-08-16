Тур на Толбачик (5 дней)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
Расписание: По субботам
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
98 000 ₽ за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
26 июл в 09:00
27 июл в 09:00
120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Групповые»
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