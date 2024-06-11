Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей

Всего за неделю вы сможете полностью ощутить колорит летней Камчатки! Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия», прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа и понаблюдаете за морскими животными во время рыбалки.
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Халактырский пляж
  • Музей «Вулканариум»
  • Вилючинский перевал
  • Гамулы
  • Вилючинский вулкан
  • Карымшинские источники
  • Остров Старичков
  • Три брата
  • Авачинский перевал
  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан экструзия Верблюд
  • Козельский вулкан
  • Озеро Толмачева
  • Вулкан Опала
  • Малкинские источники

Описание тура

Всего за неделю Вы сможете полностью ощутить колорит летней Камчатки!:

  • Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов.
  • Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями.
  • Ударите в волшебный бубен и загадаете свои сокровенные желания в музее «Вулканариум».
  • Прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа.
  • Отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой, наблюдением за морскими животными. Важная информация: Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Тур доступен для бронирования на 2 человек/2 взрослых и ребенка до 13 лет(вкл). Стоимость указана за человека. Стоимость одноместного размещения по запросу. Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.

Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Халактырский пляж
  • Музей «Вулканариум»
  • Вилючинский перевал
  • Гамулы
  • Вилючинский вулкан
  • Карымшинские источники
  • Остров Старичков
  • Три брата
  • Авачинский перевал
  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан экструзия Верблюд
  • Козельский вулкан
  • Озеро Толмачева
  • Вулкан Опала
  • Малкинские источники
Что включено
  • Проживание в выбранной категории в spa-отеле"Лагуна 4*
  • , "транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура", "завтрак "шведский стол" в ресторане Mishka", "обед в дни выезда на экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Ужин
  • Spa и другие дополнительные платные услуги на территории отеля
  • Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Звёздная ул., 10, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении
  • Тур доступен для бронирования на 2 человек/2 взрослых и ребенка до 13 лет (вкл). Стоимость указана за человека. Стоимость одноместного размещения по запросу
  • Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями
  • Тайминг условный и зависит от погодных условий и самого тура
  • Время продолжительности экскурсий от 6 часов
  • Группы сборные от 6 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ГрупповыеВыездныеОбзорныеВулканыПрирода и пейзажиВсе турыХалактырский пляжПопулярные места

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