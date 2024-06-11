Всего за неделю вы сможете полностью ощутить колорит летней Камчатки! Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия», прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа и понаблюдаете за морскими животными во время рыбалки.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Халактырский пляж
- Музей «Вулканариум»
- Вилючинский перевал
- Гамулы
- Вилючинский вулкан
- Карымшинские источники
- Остров Старичков
- Три брата
- Авачинский перевал
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан экструзия Верблюд
- Козельский вулкан
- Озеро Толмачева
- Вулкан Опала
- Малкинские источники
Описание тура
Всего за неделю Вы сможете полностью ощутить колорит летней Камчатки!:
- Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов.
- Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями.
- Ударите в волшебный бубен и загадаете свои сокровенные желания в музее «Вулканариум».
- Прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа.
- Отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой, наблюдением за морскими животными. Важная информация: Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Тур доступен для бронирования на 2 человек/2 взрослых и ребенка до 13 лет(вкл). Стоимость указана за человека. Стоимость одноместного размещения по запросу. Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.
Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Халактырский пляж
- Музей «Вулканариум»
- Вилючинский перевал
- Гамулы
- Вилючинский вулкан
- Карымшинские источники
- Остров Старичков
- Три брата
- Авачинский перевал
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан экструзия Верблюд
- Козельский вулкан
- Озеро Толмачева
- Вулкан Опала
- Малкинские источники
Что включено
- Проживание в выбранной категории в spa-отеле"Лагуна 4*
- , "транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура", "завтрак "шведский стол" в ресторане Mishka", "обед в дни выезда на экскурсии
Что не входит в цену
- Перелет
- Ужин
- Spa и другие дополнительные платные услуги на территории отеля
- Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Звёздная ул., 10, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении
- Тур доступен для бронирования на 2 человек/2 взрослых и ребенка до 13 лет (вкл). Стоимость указана за человека. Стоимость одноместного размещения по запросу
- Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями
- Тайминг условный и зависит от погодных условий и самого тура
- Время продолжительности экскурсий от 6 часов
- Группы сборные от 6 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского
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