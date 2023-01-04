Встретимся с вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона №9 поезд №18 Москва – Петрозаводск. Вас будет ждать гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Отправление на экскурсию курорт «Марциальные воды».
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Экскурсия на водопад Кивач.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Размещение в гостинице.
Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Дополнительная экскурсия (за доп. плату бронируется и оплачивается вместе с туром):
Экскурсия на о. Кижи.
Экскурсия на остров Кижи зимой на воздушной подушке из Петрозаводска включает в себя:
Вы увидите знаменитый шедевр старинного зодчества, возведённый около 300 лет назад. Архитектурный ансамбль включает церковь Покрова Богородицы, Преображения Господня и колокольню.
Старинная постройка, окруженная оградой, является ценным объектом культурного наследия народов России и находится в особом списке ЮНЕСКО.
Советуем взять с собой легкий перекус – бутерброды и термос с чаем. Кафе на острове не работает зимой.
Стоимость: 6 500 руб. /чел.
Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу:
Экскурсия в Рускеальский горный парк.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Входная плата оплачивается дополнительно на месте – 400 руб.
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Самостоятельный выезд из гостиницы.
Дополнительная экскурсия (за доп. плату, бронируется и оплачивается при покупке тура):
Экскурсия «В гости к хаски».
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак.
Также в питомнике живут другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в Петрозаводск.
Продолжительность экскурсии примерно 5 часов.
Стоимость: взрослые – 5 800 руб. /чел, дети до 12 лет – 4 000 руб. /чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем – 1 500 руб. /чел.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Фрегат 4*
|Одноместное размещение в номере
|29 900
|Двухместное размещение в номере
|22 900
|Дополнительное место
|21 200
Скидка детям до 16 лет – 500 руб.
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейско
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.