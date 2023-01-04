23 февраля в Карелии

В этом туре вас ждет знакомство с зимней Карелией

5
3 отзыва
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В этом туре вас ждет знакомство с зимней Карелией.

Вы прогуляетесь по столице республики, посетите центр Шунгита, попробуете целебную воду из источников на курорте Марциальные Воды, увидите водопад Кивач и побываете в Рускеальском горном парке.

А если вам захочется сделать путешествие еще интереснее, то вы сможете добавить в него дополнительные экскурсии. Отличный вариант необычно провести длинные праздничные выходные!
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
23 февраля в Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Праздничные выходные в Карелии
Праздничные выходные в Карелии
Отдохнете, погуляете и подышите свежим карельским воздухом
Зимняя Рускеала
Зимняя Рускеала
Увидите горный парк в снежном обличии и насладитесь его красотой
Гибкая программа
Гибкая программа
Решаете сами: отправиться на дополнительную экскурсию или посвятить свободное время прогулке по городу

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач

Встретимся с вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона №9 поезд №18 Москва – Петрозаводск. Вас будет ждать гид с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Отправление на экскурсию курорт «Марциальные воды».

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Экскурсия на водопад Кивач.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач
2 день

Свободный день или дополнительна экскурсия на остров Кижи

Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Дополнительная экскурсия (за доп. плату бронируется и оплачивается вместе с туром):

Экскурсия на о. Кижи.

Экскурсия на остров Кижи зимой на воздушной подушке из Петрозаводска включает в себя:

  • путевую экскурсию по маршруту Петрозаводск – о. Кижи— Петрозаводск (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»);
  • обзорную экскурсию по основной экспозиции музея.

Вы увидите знаменитый шедевр старинного зодчества, возведённый около 300 лет назад. Архитектурный ансамбль включает церковь Покрова Богородицы, Преображения Господня и колокольню.

Старинная постройка, окруженная оградой, является ценным объектом культурного наследия народов России и находится в особом списке ЮНЕСКО.

Советуем взять с собой легкий перекус – бутерброды и термос с чаем. Кафе на острове не работает зимой.

Стоимость: 6 500 руб. /чел.

Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Свободный день или дополнительна экскурсия на остров КижиСвободный день или дополнительна экскурсия на остров КижиСвободный день или дополнительна экскурсия на остров КижиСвободный день или дополнительна экскурсия на остров Кижи
3 день

Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу:

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Входная плата оплачивается дополнительно на месте – 400 руб.

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
4 день

Свободный день или дополнительная экскурсия «В гости к хаски». Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Самостоятельный выезд из гостиницы.

Дополнительная экскурсия (за доп. плату, бронируется и оплачивается при покупке тура):

Экскурсия «В гости к хаски».

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак.

Также в питомнике живут другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в Петрозаводск.

Продолжительность экскурсии примерно 5 часов.

Стоимость: взрослые – 5 800 руб. /чел, дети до 12 лет – 4 000 руб. /чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем – 1 500 руб. /чел.

Свободный день или дополнительная экскурсия «В гости к хаски». ОтъездСвободный день или дополнительная экскурсия «В гости к хаски». ОтъездСвободный день или дополнительная экскурсия «В гости к хаски». ОтъездСвободный день или дополнительная экскурсия «В гости к хаски». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение Фрегат 4*
Одноместное размещение в номере29 900
Двухместное размещение в номере22 900
Дополнительное место21 200

Скидка детям до 16 лет – 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейско

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Фрегат
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Питание по программе (4 завтрака, 1 обед)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (по желанию):экскурсия на остров Кижи – 6 500 руб:рускеальский водопад Ахвенкоски – 400 руб. экскурсия «В гости к хаски» – 5 800 руб., дети до 12 лет – 4 000 руб., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем – 1 500 руб.
  • Экскурсия на остров Кижи – 6 500 руб:
  • Рускеальский водопад Ахвенкоски – 400 руб.
  • Экскурсия «В гости к хаски» – 5 800 руб., дети до 12 лет – 4 000 руб., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем – 1 500 руб.
  • Дополнительные личные траты
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 янв 2023
Спасибо, все прошло отлично! Организация тура на отлично. Прекрасная встречающая сторона, интересные поездки.
Е
12 фев 2023
Потрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблю путешествовать самостоятельно, но этот тур ни сколько не разочаровал) Гид Анна просто мастер своего дела, заметно, что она очень любит свою работу!)))
Потрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблю
А
28 фев 2023
Организация тура на хорошем уровне.
Очень понравилось на о. Кижи,который принял нас очень радушно 🙌🏼
Мы остались довольны этой поездкой.
Организация тура на хорошем уровне.

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