А в декабре того же года экспертный совет Всероссийской премии «Маршруты России» удостоили наш тур Гран-при в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».Хотите узнать, где находится "Финский Крым"? Побывать в городе, где была написана знаменитая песня "Долго будет Карелия сниться"? Увидеть Горный парк "Рускеала" и самый высокий водопад Северо-Запада России? Тогда Вам необходимо отправиться по этому невероятному маршруту! 5 озер + 5 водопадов + 5 достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам
08:19Прибытие в город Сортавала поездом № 160В из Москвы или Санкт-Петербурга.
Встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Лукоморье».
Завтрак в кафе.
Экскурсия по городу Сортавала.
Архитектуру Сортавала можно назвать «энциклопедией северного модерна».
При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.
Экскурсия на гору Паасо – городище древних карел, вблизи города Сортавала.
Паасо расположено на высокой скале у озера Кармаланъярви и реки Хелюлянйоки.
Площадь городища примерно 1000 кв. м.
Основные раскопки велись в 70-е года ХХ века.
Было обнаружено несколько десятков керамических осколков, наконечников стрел и копий, а также обломок меча.
Археологи датируют городище XII-XIII веками, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов, так данная местность была заселена финно-угорскими племенами уже в VII-VIII веках.
Обед в кафе.
Заселение в номера выбранной категории в загородном клубе «Ламберг» на берегу Ладожского озера.
Вечером незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.
Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов автобусных туров.
Возвращение на базу отдыха.
Остров Валаам
Завтрак в ресторане.
Выезд на полную программу на острове Валаам.
Поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).
Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
Обед в трапезной.
Затем переправимся на «метеоре» в часть острова, которая называется «Новый Иерусалим».
Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»: посещение Воскресенского скита.
Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы.
В конце экскурсии поднимемся на гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.
(организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит»).
Вечером возвращение в Сортавала.
Горный парк Рускеала
Завтрак в ресторане.
Посещение Горного парка «Рускеала».
Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным.
Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон.
Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
Пикник неподалеку от карьера с живописным видом.
Далее переезд на водопад Ахвенкоски на реке Тохмайоки.
Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.
Этот падун низвергается в довольно обширную котловину, больше похожую на озеро – вода в ней очень чистая.
Падун обрамлен скалами, соснами и елями.
Все это создает удивительную атмосферу гармонии, завершенности и нереальности.
Возвращение на базу.
Водопад Белые мосты и деревня Кинерма
Завтрак в ресторане.
Освобождение номеров.
По желанию – заезд на форелевую ферму для покупки рыбы и икры.
Мы отправляемся в Петрозаводск.
Едем по берегу Ладожского озера на один из самых редко посещаемых водопадов Карелии – Белые мосты.
Он находится в Питкярантском районе на реке с трудно выговариваемым названием Кулисмайоки.
Высота водопада – примерно 17 метров.
Это самый высокий водопад Южной Карелии!
Переезд к водопаду на спец. транспорте (Буханка/УРАЛ).
Далее заедем в карельскую деревню Кинерма.
В 2015 году она вошла в список 100 самых красивых деревень России.
В ней всего семнадцать жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке.
Вас радушно встретят, а после прогулки по деревне накормят обедом.
По желанию за доп. плату: увлекательный и безопасный 2-х часовой сплав на рафтах по реке Шуя.
Что с собой брать на сплав: удобная спортивная одежда и обувь, которую не жалко намочить, и второй комплект сухой одежды и обуви.
Стоимость: 2 500 руб. /с чел.
Важно: сплав состоится при наличии минимальной группы в 6 человек!
Прибытие в Петрозаводск, размещение в отеле «Фрегат» в номерах с удобствами.
Отдых.
Завершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Прогулка с гидом до причала.
Поездка на «метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.).
Вы увидите бескрайние водные просторы Онеги и многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими шхерами.
Экскурсия «Шедевры острова Кижи», которая доставит массу положительных эмоций и заряд здоровой энергии от пребывания на чистом воздухе.
Музей-заповедник «Кижи» – можно назвать Карелией в миниатюре: здесь, под открытым небом, собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Кижи – это величие и простота! Сила и изящество!
После экскурсии – подъем на шатровую колокольню.
Взгляните на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, осмотрите главную звонницу Кижской волости.
Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.
Обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера.
И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии.
Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.
Заключительный ужин в ресторане с блюдами национальной кухни.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Ламберг» на берегу Ладожского озера (3 ночи) и отеле «Фрегат» в г. Петрозаводске (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Двухместное в номере «стандарт»
|Одноместное в номере «стандарт»
|Двухместное в коттедже
|На дополнительном месте
|Стоимость
|59 900
|76 200
|64 400
|50 800
Скидка предоставляется:
- детям до 12 лет – 4 500 руб.;
- детям до 16 лет – 2 500 руб.
Варианты проживания
Загородный клуб «Ламберг» 4
Загородный клуб «Ламберг» расположен на берегу Ладожского озера, в одноименном поселке, в 4 км от центра Сортавалы.
К услугам гостей уютные деревянные коттеджи и комфортные номера. Среди удобств необходимая мебель, ванная комната, фен, средства личной гигиены, плазменный телевизор и хороший Wi-Fi.
Отдельные коттеджи оснащены кухонной зоной с плитой, микроволновой печью и другой техникой, а также посудой и столовыми приборами. По утрам гостей кормят вкусными завтраками.
Загородный клуб предлагает большой выбор развлечений, включая баню на дровах, прокат квадроциклов, снегоходов и лодок, а также вейксерф. Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка.
Отель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в загородном клубе "Ламберг» (3 ночи), отеле «Фрегат» (1 ночь)
- Питание по программе: 5 завтраков, 2 обеда, 1 пикник, 1 ужин
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением горы Паасо
- Полная программа на острове Валаам
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Входная плата и наземная экскурсия 1,5 часа в горном парке «Рускеала»
- Входная плата на водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки
- Поездка на водопады Белые мосты на спец. транспорте
- Экскурсия по деревне Кинерма
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Переезд на «метеоре» на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», «Шатровая колокольня»
- Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус тур. класса)
- Страхование здоровья и жизни участника
- Что не входит
- Ж/д билеты до г. Сортавала и авиа или ж/д обратно из г. Петрозаводска
- Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию, стоимость 2500 руб. /чел.)
- Питание не входящее в программу
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется детям:
- до 12 лет – 4 500 руб.;
- до 16 лет – 2 500 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.