Гастрономический тур в Карелию

Лучшие рыбные рестораны, кулинарный мастер-класс, сыроварня

Лучшие рыбные рестораны, кулинарный мастер-класс, сыроварня, форелевое хозяйство, остров Валаам, спа-отель на берегу Ладожского озера и барбекю-ужины в самых красивых местах
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Ближайшие даты:
6
авг
27
авг

Что вас ожидает 🤩

Мастер-класс с шеф-поваром
Мастер-класс с шеф-поваром
Узнаем все тонкости карельской кухни и под руководством шеф-повара приготовим уникальное местное блюдо – "рыбу на бревне"!
Сплав на рафтах по реке Шуя
Сплав на рафтах по реке Шуя
Шуя - самая простая, равнинная и красивая река. И прекрасно подходит для первого знакомства с Карелией!
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Гордость Карелии, ведь Кивач – второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы
Рускеала
Рускеала
Красивые пейзажи, мраморные каньоны и прозрачная водная гладь
Остров Валаам
Остров Валаам
Мы погуляем по острову с гидом, посмотрим главные достопримечательности и отправимся на обед в местную трапезную
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Лучшие рестораны современной кухни, форелевое хозяйство и свежая форель из Ладоги, финский суп на сливках Лохикейтто, дегустации карельских сыров, калиток и настоек.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Ужин в первом рыбном ресторане

Добро пожаловать в республику Карелия!

Добро пожаловать в край тысячи озёр и водопадов!

Мы встречаем Вас в аэропорту Петрозаводска и едем заселяться в отель, один из лучших в городе!

Расположен в самом сердце города, прямо на берегу Онежского озера.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!

И дальше отправляемся на ужин в лучший рыбный ресторан Петрозаводска с панорамным видом на водную гладь Онежского озера!

Здесь подают только свежий улов, который поставляется прямо с корабля.

Шеф-повар Дмитрий Ильин подаст нам карпаччо из североморской трески и стейк беломорской зубатки, приготовленной уникальным способом – в печи Josper!

Со стейком из тыквы с ароматным оливковым маслом.

Конечно, с винным сопровождением!

К нашим блюдам идеально подойдет южно-австралийское вино сорта Шардоне, округлое, маслянистое, с нежной освежающей кислинкой.

И завершением ужина станет фирменный северный десерт от шеф-повара ресторана.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться.

Вкусное, летнее и душевное путешествие в край тысячи озёр объявляется открытым! Ура!

Из аэропорта Петрозаводска: 7 июля 2022 в 19:30 (рекомендуемый рейс из Москвы "а/к Победа" DP 281).
Если Вам удобнее добираться поездом, просто сообщите нам об этом, мы Вас встретим и проводим в любом случае.

Встреча группы. Ужин в первом рыбном ресторанеВстреча группы. Ужин в первом рыбном ресторанеВстреча группы. Ужин в первом рыбном ресторанеВстреча группы. Ужин в первом рыбном ресторане
2 день

Сплав по реке, пикник в сосновом бору и мастер-класс с шеф-поваром в чуме

Утром завтракаем в отеле с видом на Онежское озеро и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Вначале нас ждет сплав на рафтах по реке Шуя!

Шуя – самая простая, равнинная и красивая река. И прекрасно подходит для первого знакомства с Карелией!

Сюда не нужно добираться несколько часов по бездорожью, и пороги реки простые к прохождению для любого гостя.

Наш маршрут даже называют романтичным:)

Путешествие по реке займет около 1,5-2 часа – мы пройдем 8 км.

Но, если Вы не готовы сплавляться по реке, мы организуем для Вас обзорную экскурсию по Петрозаводску, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями (без доп. платы).

И затем нас ждет пикник в сосновом бору!

Ароматная уха, приготовленная на костре, и традиционные карельские калитки с различными начинками.

В сопровождении настоек из северных ягод: морошки, клюквы и брусники.

После пикника мы заедем на знаменитый водопад Кивач!

Это место – гордость Карелии, ведь Кивач – второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы.

Невероятно красив и величественен!

Водопад находится на территории заповедника. Немного прогуляемся и пофотографируемся.

Едем дальше!

Нас ждет кулинарный мастер-класс, где мы узнаем все тонкости карельской кухни и под руководством шеф-повара приготовим уникальное местное блюдо –"рыбу на бревне"!

Мастер-класс пройдет в этническом чуме при свете настоящего очага.

Мы запечем нежнейшее филе красной рыбы на жарком очаге.

Сначала справимся с закреплением рыбы на полене, далее выставим на оптимальное расстояние от огня, запасемся терпением и дожидаемся готовности!

Все приготовленное нами мы съедим горячим в нашем чуме вместе с запеченным картофелем и свежими овощами.

А рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце!

Вечером возвращаемся в наш отель на берегу озера и предвкушаем следующий день.

Завтра мы направимся в сторону Финляндии!

Сплав по реке, пикник в сосновом бору и мастер-класс с шеф-поваром в чумеСплав по реке, пикник в сосновом бору и мастер-класс с шеф-поваром в чумеСплав по реке, пикник в сосновом бору и мастер-класс с шеф-поваром в чумеСплав по реке, пикник в сосновом бору и мастер-класс с шеф-поваром в чуме
3 день

Сыроварня, парк Рускеала, водопады и форелевое хозяйство

Сегодня после завтрака едем в сторону Ладоги.

По пути мы заглянем на одну из местных сыроварен.

Семейная ремесленная сыроварня находится в очень красивом месте: в сосновом бору с видом на озеро.

Здесь производят мягкие, полутвердые и твердые сыры из цельного молока от собственных коров.

В производстве используются только натуральные ингредиенты.

На экскурсии мы узнаем больше об истории появления сыроварни и её развитии, познакомимся с местными коровами и козочками, осмотрим оборудование сыроварни в действии через специальное окно в дегустационном зале.

И, конечно, приступаем к дегустации! Нам подадут разные виды сыра с бокалом белого вина.

Едем дальше! В самый знаменитый парк Карелии – Рускеала. Красивые пейзажи, мраморные каньоны и прозрачная водная гладь.

Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).

На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!

Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии.

Именно здесь снимался знаменитый фильм"… А зори здесь тихие» 1972-го года.

Пора подкрепиться! Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству.

Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги.

И здесь же, в ресторане, готовят свежевыловленную форель.

Мы расположимся на летней террасе прямо на берегу озера!

На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.

Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп "Лохикейто" – уху из лосося со сливками.

Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!

И в качестве основного блюда – сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!

А на десерт мороженое с карельскими сосновыми шишками.

После ужина мы заселяемся в загородный клуб-отель, который находится на острове Риеккалансаари в Ладожском озере, и остаемся здесь на две ночи.

Тишина, чистый воздух, потрясающие виды, вокруг лес и вода – отдыхаем!

Сыроварня, парк Рускеала, водопады и форелевое хозяйствоСыроварня, парк Рускеала, водопады и форелевое хозяйствоСыроварня, парк Рускеала, водопады и форелевое хозяйствоСыроварня, парк Рускеала, водопады и форелевое хозяйство
4 день

Остров Валаам, финская баня на берегу озера и барбекю-ужин

После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала - нас ждет путешествие на остров Валаам!

Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около часа — мы пойдем на скоростном метеоре.

В это время наслаждаемся величественной красотой крупнейшего пресноводного озера в Европе и второго по величине озера России после Байкала!

Мы погуляем по острову с гидом, посмотрим главные достопримечательности и отправимся на обед в местную трапезную.

Остров обладает своим уникальным микроклиматом, при котором есть возможность вырастить даже такие южные фруктовые породы, как виноград и арбуз!

Прибыв обратно в Сортавалу, мы заедем на дегустацию Карельских настоек, варений и джемов.

Все от местных производителей! Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном Доме, которому свыше 150 лет.

Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века – здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.

Здесь продается абсолютно все: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь.

Все, что везут из Карелии, можно приобрести здесь.

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем и идем в настоящую северную баню на дровах. Наш ждет хвойный детокс!

Баня находится прямо на воде Ладожского озера, имеет свой пирс и топится дровами.

Греемся, купаемся в озере и пьем вкусный карельский чай на ягодах.

После бани нас ждет барбекю-ужин на свежем воздухе – готовим сочные стейки!

К ужину прекрасным дополнением станет насыщенное красное вино и настойки из карельских лесных ягод.

Наслаждаемся и отдыхаем!

Остров Валаам, финская баня на берегу озера и барбекю-ужинОстров Валаам, финская баня на берегу озера и барбекю-ужинОстров Валаам, финская баня на берегу озера и барбекю-ужинОстров Валаам, финская баня на берегу озера и барбекю-ужин
5 день

Завтрак на берегу Ладоги, самый высокий водопад Карелии и блюда из мяса дичи. ОТъезд

Сегодня мы завтракаем в нашем красивом отеле на берегу озера и не спеша собираемся в дорогу.

Утром у Вас будет время, чтобы погулять по острову, насладиться карельской тайгой и зарядиться энергией Ладожского озера.

Затем выезжаем в сторону Петрозаводска!

По пути мы заедем посмотреть еще один красивейший водопад Карелии – Белые мосты, или "Юканкоски".

Он самый высокий в Северном Приладожье и Южной Карелии, – 18 метров.

Характерная особенность водопада – золотистый цвет воды. Это отлично видно почти на всех фотографиях!

После водопада направляемся на заключительный обед!

Нас будут ждать в ресторане, специализирующемся на блюдах из мяса дичи.

Нам подадут наваристый борщ с мясом лося и запеченное мясо медведя по-карельски со спаржей. Дегустируем!

Затем мы проводим Вас в аэропорт. Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Прибытие в аэропорт Петрозаводска: 11 июля 2022 в 18:00 (рекомендуемый рейс в Москву "а/к Победа" DP 282).
Если Вам удобнее добираться поездом, просто сообщите нам об этом, мы Вас встретим и проводим в любом случае.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в г. Петрозаводск: Отель "Космос" 4* – 2 ночи (центр города, берег Онежского озера);
  • у Ладожского озера:
    • Загородный клуб на острове в Ладожском озере "Ламберг" 4* – 2 ночи (в даты 7-11 июля)
    • Загородный комплекс "Времена года" - 2 ночи (Сортавала, берег Ладожского озера), (в даты 6-10, 27-31 августа).

Стоимость:

  • При двухместном размещении – 75 000 рублей (на одного человека).
    Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати).
    Однако, если Вы поедете в путешествие одни, мы подберем для Вас пару в номер.
  • При одноместном размещении – 88 000 рублей (на одного человека).
    Размещение в номере категории SNGL (1 большая кровать) – возможно при наличии мест (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Отель «Космос» 4*

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера.

Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.

Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Благодаря удобному расположению в центре города от отеля можно легко добраться до достопримечательностей, внесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поблизости находится проспект Ленина с многочисленными магазинами, музеями и театрами.

Поездка до железнодорожного вокзала Петрозаводска занимает 10 минут, а до аэропорта Бесовец — 30 минут.

Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*Отель «Космос» 4*

Загородный клуб «Ламберг» 4*

2 ночи

Этот отель с сауной и паровой баней расположен в городе Сортавала, на северной оконечности Ладожского озера.

Гости могут взять напрокат велосипед. Остров Валаам находится в 40 минутах езды на лодке от города Сортавала.

Номера и коттеджи отеля «Ламберг» оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами.

К услугам гостей собственные ванные комнаты с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля «Ламберг» подают блюда русской, финской и карельской кухни. В баре можно заказать напитки.

Железнодорожный вокзал Сортавала находится в 10 км от отеля «Ламберг».

Загородный клуб «Ламберг» 4*Загородный клуб «Ламберг» 4*Загородный клуб «Ламберг» 4*

Загородный комплекс «Времена года» 3*

2 ночи

Гостевой комплекс «Времена года» с рестораном находится в поселке Рауталахти, на берегу Ладожского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В числе удобств номеров балкон, телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, обеденная зона с холодильником и электрическим чайником, а также собственная ванная комната с душем и феном. Из окон открывается вид на озеро.

В распоряжении гостей принадлежности для барбекю, терраса, бар, общий лаундж и помещения для совещаний.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, такими как рыбная ловля и пешие прогулки. Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке.

Загородный комплекс «Времена года» 3*Загородный комплекс «Времена года» 3*Загородный комплекс «Времена года» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в Петрозаводске и в загородном отеле 4* на острове Риеккалансаари в Ладожском озере
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура в лучших ресторанах Республики
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации (сыроварня, карельские настойки и калитки)
  • Мастер-класс по карельской кухне с шеф-поваром
  • Сплав на рафтах и пикник в сосновом бору
  • Все входные билеты по программе (Валаам, горный парк "Рускеала", водопады Кивач и Ахвенкоски)
  • Трансферы в рамках тура на комфортабельном микроавтобусе
  • Скоростной метеор до острова Валаам и экскурсия
  • Баня на дровах на берегу Ладоги
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за однометсное размещение 13 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Карелия известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
  • плавки, купальник и шлепанцы для посещения бани.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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