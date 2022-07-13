Добро пожаловать в республику Карелия!
Добро пожаловать в край тысячи озёр и водопадов!
Мы встречаем Вас в аэропорту Петрозаводска и едем заселяться в отель, один из лучших в городе!
Расположен в самом сердце города, прямо на берегу Онежского озера.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!
И дальше отправляемся на ужин в лучший рыбный ресторан Петрозаводска с панорамным видом на водную гладь Онежского озера!
Здесь подают только свежий улов, который поставляется прямо с корабля.
Шеф-повар Дмитрий Ильин подаст нам карпаччо из североморской трески и стейк беломорской зубатки, приготовленной уникальным способом – в печи Josper!
Со стейком из тыквы с ароматным оливковым маслом.
Конечно, с винным сопровождением!
К нашим блюдам идеально подойдет южно-австралийское вино сорта Шардоне, округлое, маслянистое, с нежной освежающей кислинкой.
И завершением ужина станет фирменный северный десерт от шеф-повара ресторана.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться.
Вкусное, летнее и душевное путешествие в край тысячи озёр объявляется открытым! Ура!
Из аэропорта Петрозаводска: 7 июля 2022 в 19:30 (рекомендуемый рейс из Москвы "а/к Победа" DP 281).
Если Вам удобнее добираться поездом, просто сообщите нам об этом, мы Вас встретим и проводим в любом случае.
Утром завтракаем в отеле с видом на Онежское озеро и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Вначале нас ждет сплав на рафтах по реке Шуя!
Шуя – самая простая, равнинная и красивая река. И прекрасно подходит для первого знакомства с Карелией!
Сюда не нужно добираться несколько часов по бездорожью, и пороги реки простые к прохождению для любого гостя.
Наш маршрут даже называют романтичным:)
Путешествие по реке займет около 1,5-2 часа – мы пройдем 8 км.
Но, если Вы не готовы сплавляться по реке, мы организуем для Вас обзорную экскурсию по Петрозаводску, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями (без доп. платы).
И затем нас ждет пикник в сосновом бору!
Ароматная уха, приготовленная на костре, и традиционные карельские калитки с различными начинками.
В сопровождении настоек из северных ягод: морошки, клюквы и брусники.
После пикника мы заедем на знаменитый водопад Кивач!
Это место – гордость Карелии, ведь Кивач – второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы.
Невероятно красив и величественен!
Водопад находится на территории заповедника. Немного прогуляемся и пофотографируемся.
Едем дальше!
Нас ждет кулинарный мастер-класс, где мы узнаем все тонкости карельской кухни и под руководством шеф-повара приготовим уникальное местное блюдо –"рыбу на бревне"!
Мастер-класс пройдет в этническом чуме при свете настоящего очага.
Мы запечем нежнейшее филе красной рыбы на жарком очаге.
Сначала справимся с закреплением рыбы на полене, далее выставим на оптимальное расстояние от огня, запасемся терпением и дожидаемся готовности!
Все приготовленное нами мы съедим горячим в нашем чуме вместе с запеченным картофелем и свежими овощами.
А рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце!
Вечером возвращаемся в наш отель на берегу озера и предвкушаем следующий день.
Завтра мы направимся в сторону Финляндии!
Сегодня после завтрака едем в сторону Ладоги.
По пути мы заглянем на одну из местных сыроварен.
Семейная ремесленная сыроварня находится в очень красивом месте: в сосновом бору с видом на озеро.
Здесь производят мягкие, полутвердые и твердые сыры из цельного молока от собственных коров.
В производстве используются только натуральные ингредиенты.
На экскурсии мы узнаем больше об истории появления сыроварни и её развитии, познакомимся с местными коровами и козочками, осмотрим оборудование сыроварни в действии через специальное окно в дегустационном зале.
И, конечно, приступаем к дегустации! Нам подадут разные виды сыра с бокалом белого вина.
Едем дальше! В самый знаменитый парк Карелии – Рускеала. Красивые пейзажи, мраморные каньоны и прозрачная водная гладь.
Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).
На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!
Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии.
Именно здесь снимался знаменитый фильм"… А зори здесь тихие» 1972-го года.
Пора подкрепиться! Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству.
Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги.
И здесь же, в ресторане, готовят свежевыловленную форель.
Мы расположимся на летней террасе прямо на берегу озера!
На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.
Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп "Лохикейто" – уху из лосося со сливками.
Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!
И в качестве основного блюда – сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!
А на десерт мороженое с карельскими сосновыми шишками.
После ужина мы заселяемся в загородный клуб-отель, который находится на острове Риеккалансаари в Ладожском озере, и остаемся здесь на две ночи.
Тишина, чистый воздух, потрясающие виды, вокруг лес и вода – отдыхаем!
После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала - нас ждет путешествие на остров Валаам!
Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около часа — мы пойдем на скоростном метеоре.
В это время наслаждаемся величественной красотой крупнейшего пресноводного озера в Европе и второго по величине озера России после Байкала!
Мы погуляем по острову с гидом, посмотрим главные достопримечательности и отправимся на обед в местную трапезную.
Остров обладает своим уникальным микроклиматом, при котором есть возможность вырастить даже такие южные фруктовые породы, как виноград и арбуз!
Прибыв обратно в Сортавалу, мы заедем на дегустацию Карельских настоек, варений и джемов.
Все от местных производителей! Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном Доме, которому свыше 150 лет.
Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века – здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.
Здесь продается абсолютно все: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь.
Все, что везут из Карелии, можно приобрести здесь.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем и идем в настоящую северную баню на дровах. Наш ждет хвойный детокс!
Баня находится прямо на воде Ладожского озера, имеет свой пирс и топится дровами.
Греемся, купаемся в озере и пьем вкусный карельский чай на ягодах.
После бани нас ждет барбекю-ужин на свежем воздухе – готовим сочные стейки!
К ужину прекрасным дополнением станет насыщенное красное вино и настойки из карельских лесных ягод.
Наслаждаемся и отдыхаем!
Сегодня мы завтракаем в нашем красивом отеле на берегу озера и не спеша собираемся в дорогу.
Утром у Вас будет время, чтобы погулять по острову, насладиться карельской тайгой и зарядиться энергией Ладожского озера.
Затем выезжаем в сторону Петрозаводска!
По пути мы заедем посмотреть еще один красивейший водопад Карелии – Белые мосты, или "Юканкоски".
Он самый высокий в Северном Приладожье и Южной Карелии, – 18 метров.
Характерная особенность водопада – золотистый цвет воды. Это отлично видно почти на всех фотографиях!
После водопада направляемся на заключительный обед!
Нас будут ждать в ресторане, специализирующемся на блюдах из мяса дичи.
Нам подадут наваристый борщ с мясом лося и запеченное мясо медведя по-карельски со спаржей. Дегустируем!
Затем мы проводим Вас в аэропорт. Счастливых и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Прибытие в аэропорт Петрозаводска: 11 июля 2022 в 18:00 (рекомендуемый рейс в Москву "а/к Победа" DP 282).
Если Вам удобнее добираться поездом, просто сообщите нам об этом, мы Вас встретим и проводим в любом случае.
Тур предполагает проживание:
Стоимость:
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера.
Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.
Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Благодаря удобному расположению в центре города от отеля можно легко добраться до достопримечательностей, внесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поблизости находится проспект Ленина с многочисленными магазинами, музеями и театрами.
Поездка до железнодорожного вокзала Петрозаводска занимает 10 минут, а до аэропорта Бесовец — 30 минут.
Этот отель с сауной и паровой баней расположен в городе Сортавала, на северной оконечности Ладожского озера.
Гости могут взять напрокат велосипед. Остров Валаам находится в 40 минутах езды на лодке от города Сортавала.
Номера и коттеджи отеля «Ламберг» оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами.
К услугам гостей собственные ванные комнаты с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля «Ламберг» подают блюда русской, финской и карельской кухни. В баре можно заказать напитки.
Железнодорожный вокзал Сортавала находится в 10 км от отеля «Ламберг».
Гостевой комплекс «Времена года» с рестораном находится в поселке Рауталахти, на берегу Ладожского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств номеров балкон, телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, обеденная зона с холодильником и электрическим чайником, а также собственная ванная комната с душем и феном. Из окон открывается вид на озеро.
В распоряжении гостей принадлежности для барбекю, терраса, бар, общий лаундж и помещения для совещаний.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, такими как рыбная ловля и пешие прогулки. Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Карелия известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).