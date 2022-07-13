1 день

Встреча группы. Ужин в первом рыбном ресторане

Добро пожаловать в республику Карелия!

Добро пожаловать в край тысячи озёр и водопадов!

Мы встречаем Вас в аэропорту Петрозаводска и едем заселяться в отель, один из лучших в городе!

Расположен в самом сердце города, прямо на берегу Онежского озера.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!

И дальше отправляемся на ужин в лучший рыбный ресторан Петрозаводска с панорамным видом на водную гладь Онежского озера!

Здесь подают только свежий улов, который поставляется прямо с корабля.

Шеф-повар Дмитрий Ильин подаст нам карпаччо из североморской трески и стейк беломорской зубатки, приготовленной уникальным способом – в печи Josper!

Со стейком из тыквы с ароматным оливковым маслом.

Конечно, с винным сопровождением!

К нашим блюдам идеально подойдет южно-австралийское вино сорта Шардоне, округлое, маслянистое, с нежной освежающей кислинкой.

И завершением ужина станет фирменный северный десерт от шеф-повара ресторана.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться.

Вкусное, летнее и душевное путешествие в край тысячи озёр объявляется открытым! Ура!

Из аэропорта Петрозаводска: 7 июля 2022 в 19:30 (рекомендуемый рейс из Москвы "а/к Победа" DP 281).

Если Вам удобнее добираться поездом, просто сообщите нам об этом, мы Вас встретим и проводим в любом случае.