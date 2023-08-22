Программа идеально сбалансирована, не имеет ночных переездов, построена с учетом большого количества времени на осмотр достопримечательностей без спешки и действительно охватывает всю Карелию! Вы посетите Кижи, Валаам, Соловки, Петрозаводск.
Увидите Беломорские Петроглифы, погуляете по горному парку Рускеала, попробуете целебную воду на курорте «Марциальные воды».
А еще научитесь делать карельские калитки, прокатитесь на теплоходе по Белому морю и поужинаете в настоящем северном чуме у костра.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Святой остров Валаам. Старинная Сортавала
08:20 Встреча группы на ж/д вокзале города Сортавалы.
Наш гид встретит вас с табличкой у главного входа на ж/д вокзал Сортавалы. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.
08:40 Завтрак в кафе.
Отправляемся на экскурсию в Сортавалу. Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй — Выборг).
09:10–10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавале с посещением основных достопримечательностей города.
Только посмотрите, какая красота:
- Здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм.
- Гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих.
- Дом Леандера (1905 год).
- Здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка.
- Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки.
- Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху.
- Деревянное пожарное депо 1888 года постройки.
- Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц.
- И, конечно же, Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.
11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам.
Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения — остров Валаам.
До святого острова не так далеко — всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы — небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога — это почти море.
11:50–16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора,обед в монастырской трапезной.
Прибываем в Монастырскую бухту. Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.
Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».
Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту. Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря. И снова в путь.
Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова.
Мы посетим Воскресенский скит. Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
16:50–17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.
18:15 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
Ладожские шхеры на катерах. Галерея Кронида Гоголева. Крепость-музей викингов. Гора Паасо
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30–11:30 Экскурсия на катерах по Ладожским шхерам с выходом на самый большой и высокий остров в системе сортавальских шхер.
Северное Приладожье — совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии.
Мы совершим прогулку по Ладожским шхерам — уникальной экосистеме из огромных скал, островов из камня, безумия воды и растительности. Восторг от карельских пейзажей: рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом и даже разглядим вдалеке остров Валаам.
Высадимся на один из островов, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).
Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот.
Вы, конечно, узнаете о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Услышите мифы и легенды края, древние и современные.
11:45–12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева.
По возвращению с Ладожских шхер, отправляемся на экскурсию в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева. Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года. Но здание — не столь интересно, как творения Кронида Гоголева.
Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву. Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники — все это есть в творениях Кронида Гоголева.
13:00–13:40 Обед. Пора подкрепиться — наш ждет вкусный обед в сортавальском ресторане.
14:00–16:00 Экскурсия в крепость-музей Викингов «Бастионъ».
После обеда, отправляемся в арт-пространство эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя).
Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника.
Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.
По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:
- крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;
- дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу — экспозицию кузнечного ремесла;
- причал с репликами деревянных судов VIII–XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;
- модель святилища с резными деревянными скульптурами;
- две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище — подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);
- жемчужину музея — длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.
16:00–18:30 Экскурсия на гору Паасо с панорамными видами и в Парк Ваккосалми (гора Кухавуори).
А теперь мы отправимся покорять Ладожские горы. Не переживайте, без трудных подъемов, по оборудованным и очень живописным лестницам.
Гора Паасо — городище карел 10–12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Замечательным дополнением станет прогулка по парку Ваккосалми — поднявшись по старинным ступенькам на гору Кухавуори, вы откроете изумительный вид на город.
18:30 Отдых в гостинице, ужин.
Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.
Мраморный каньон Рускеала. Ужин в саамском чуме
08:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавале.
09:30 Отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:05–11:20, ж/д вокзал г. Сортавалы — Рускеала, весь объем услуг в Рускеала сохраняется (экскурсия, свободное время)).
Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала.
Все желающие могут отправиться туда на ретропоезде! «Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала. Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Важно! Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:05 по маршруту Сортавала — Рускеала. Приобретать билеты необходимо самостоятельно, заранее, на сайте РЖД. Кто не хочет ехать на ретропоезде — едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.
10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Свободное время.
Всего 40 минут и вот он — уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор. Кто бы мог подумать, что спустя годы сюда будут стремиться тысячи туристов. Здесь действительно есть на что посмотреть.
Мраморный каньон Рускеала — карельский бренд нового времени. Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера
14:15 Обед. Есть сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. Карелы и финны, проживающие на этой земле, гостеприимно встретят и накормят нас, после чего мы отправимся дальше.
14:45 Посещение Тохминских водопадов.
Пора ехать в сторону Петрозаводска. По пути, недалеко от Рускеала,мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное. Для желающих — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
18:45 Прибытие на ужин в северном саамском чуме.
После активной экскурсионной программы, нужно покушать. Сегодняу нас будет ужин в настоящем северном саамском чуме. Карельская кухня, живой огонь, теплые разговоры и воспоминания о прошедших днях посреди соснового леса.
20:30 Заселение в гостиницу в Петрозаводске, отдых.
Петрозаводск. Старинное вепсское село Шелтозеро. Концерт национального ансамбля
С добрым утром! Завтракаем в гостинице.
08:30 Отправление на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии — это еще и место красоты и необузданной природы — то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
«Путешествие через века» — это наша программа знакомства с Петрозаводском. С чего начать? Конечно, с музея промышленной истории. В этом удивительном месте вы сможете увидеть путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром I до наших дней.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города — храм Александра Невского.
12:00 Обед.
12:30–18:30 Экскурсия в Шелтозеро с концертом национального ансамбля.
А после нас ждет путешествие к вепсам. Есть в Карелии такой маленький, но очень гордый народ. Это один из самых малочисленных коренных народов России. По всей России людей этой национальности осталось всего около шести тысяч. Причем половина вепсов живут в Карелии.
Что стало с культурой этого народа? Чтобы узнать это, мы заглянем в Шелтозерский вепсский этнографический музей. Его основатель Рюрик Лонин по крупицам собирал богатое наследие вепсов.
Музей расположен в старинном крестьянском доме на холме. Дом-красавец в два этажа: комнаты, залы, скотный двор, конюшня, сени, кухня — все с любовью воссоздано из собранных Лониным предметов.
После экскурсии по музею, нас ждет выступление Вепсского народного хора — для нас вживую исполнят вепсские народные песни, а также мы увидим и может даже поучаствуем, в современных песнях и танцах, созданных на основе традиционных народных моделей.
18:30 Возвращение в Петрозаводск, свободное время, отдых.
Вечером можно погулять по Петрозаводску. Кстати, не прогуляйте случайно до утра. Белые ночи – здесь белее, чем в Петербурге. Почти половину лета здесь светло круглые сутки.
Жемчужина русского Севера - остров Кижи. Мастер-класс по калиткам
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор на речном вокзале (20 минут пешком от гостиницы). Именно отсюда за какой-то час с небольшим быстроходная «Комета» — судно на подводных крыльях — отвезет в сказочное Заонежье — пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.
10:00 Отправление на Кижи.
11:30–15:30 Экскурсия и свободное время на Кижах.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии. Но главное сокровище — Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни — здесь стоит уже более 300 лет.
Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Так как времени на острове у нас всего 4 часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды, фрукты, печеньки.
Можно свободно погулять по острову, покататься на велосипедах или лошадях, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть. А позднее отправимся в обратный путь.
17:00 Прибытие на речной вокзал Петрозаводска, самостоятельная прогулка до отеля.
18:00 Поздний обед в гостинице.
19:00 Вечерний мастер-класс по калиткам. Калитки — национальное карельское блюдо. Калитки выпекают из ржаного пресного теста с начинками.
Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса. Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся Вам холодными зимними вечерами.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию.
Посещение долины Зайцев, горы Сампо, первого российского курорта Марциальные воды, древнего вулкана Гирвас.
Мы посетим пять крупнейших достопримечательностей вблизи Петрозаводска:
- живописную гору Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
- древний вулкан Поор-порог;
- знаменитый водопад Кивач.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы с указателями и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте оборудована смотровая площадка, с которой открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей.
Обязательно зайдем в музей, в который входят Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над местом добычи руды и бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра. Внутренний интерьер и внешний вид церкви сохраняется в неприкосновенности со времен постройки в 1721 году.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Поор-порог. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Поор-порога очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Именно здесь знаменитый имперский фотограф Прокудин-Горский сделал фотографию с надписью «Элиза» на камне.
14:15 Обед.
14:45–16:15 Кивач.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный — Кивач.
Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Он срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.
Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Здесь много интересного. Для гостей оборудованы пешеходные тропы с тенистыми беседками, кафе, сувенирные лавки, дендрарий и музей природы.
17:30 Прибытие в Петрозаводск.
Самое время купить сувениры, а заодно перекусить в ресторане карельской национальной кухни.
Заонежье. Беломорканал. Петроглифы
Завтрак в гостинице.
07:30 Отправление в город Кемь, экскурсия по Медвежьегорску, посещение мастерской карельской вышивки, одного из шлюзов Беломоро-Балтийского канала.
Нас ждет большой переезд на север Карелии — к Белому морю. Едем почти через всю Карелию.
По пути заедем в Медвежьегорск и проведем небольшую обзорную экскурсию по этому городу, в том числе увидим здание музея Беломоро-Балтийского канала. Именно здесь раньше было сердце великой и ужасной стройки XX века — ББК. Само здание музея словно впитало в себя эту эпоху и выглядит настолько же прекрасно, насколько и угрожающе.
Чтобы понять Соловки, мы обязаны посетить Сандармох — лесное урочище в 12 км от Медвежьегорска, где на площади 10 гектаров, во время Большого террора 1937–1938 годов, расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей. Это одно из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий.
12:30 Обед.
15:30 Прибытие к карельским Петроглифам, объекту ЮНЕСКО, экскурсия.
Следующая остановка — беломорские петроглифы. Этот уникальный археологический комплекс представляет собой целую галерею древних картин, выполненных в наскальной живописи. Возраст рисунков — 4,5–5,5 тыс. лет.
Петроглифы обнаружены в низовьях реки Выг, на островах Шойрукшин, Ерпин Пудас, Большой Малинин и других.
Всего здесь найдено 39 групп, включающих более 2000 отдельных фигур. Отчетливо видны изображения людей и животных, сцены охоты, сражений и ритуальных шествий. Здесь находится самое древнее в Европе изображение человека на лыжах.
20:30 Заселение в гостиницу в Кеми, ужин.
Важно! Для тех, кто продолжает поездку на Соловки, мы предложим занять свободное время в экскурсиях с местным соловецким гидом Юрием Огурцовым — единственным соловецким гидом-старовером, прожившим на Соловках всю жизнь.
Юрий предлагает уникальную авторскую программу: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.
Стоимость — 1500 рублей с человека, предварительного бронирования не требуется: наш гид в автобусе, по пути в Кемь, сразу запишет всех желающих.
Соловецкий кремль - монастырь и крепость
Завтрак в гостинице.
Белое море, здравствуй! Вот и мы.
08:00 Отправление на теплоходе на Соловки.
Посмотрите, вон морские утки, а это полярные крачки. А это кто — неужели тюлень? Если повезет, можно увидеть и знаменитых беломорских белух — огромных полярных дельфинов. Их длина может достигать шести метров — зрелище потрясающее!
10:00 Прибытие на Соловки, экскурсия в кремль, обед, заселение в гостиницу; свободное время.
Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров. Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера — один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.
Первые деревянные храмы Соловецкого кремля были построены на острове в 1430 годы монахами Савватием и Германом, которые приплыли на Соловки на обычной лодке, чтобы основать здесь обитель.
По занимаемой территории Соловецкий Кремль относится к крупнейшим монастырям России.
Заселяемся в гостиницу и обедаем.
По желанию можно посетить морской музей, в котором расскажут об освоении морских просторов Русского Севера.
Кроме того, на острове действует единый туристский центр, в котором можно приобрести дополнительные экскурсии по Соловецким островам.
Природа и места Силы на Соловках
Завтрак в гостинице.
Наступил завершающий день нашего большого путешествия. С добрым утром! Мы бодры, веселы и готовы сделать финальный аккорд.
Экскурсия на лабиринты и по поселку.
И здесь главное — не заблудиться, ведь нас ждет пешеходная экскурсия «Мыс лабиринтов» по живописному берегу Белого моря.
Мы увидим «пляшущие» соловецкие березки и «лабиринты» — спиралевидные каменные выкладки, настоящий памятник культуры доисторических цивилизаций.
Соловецкие острова считаются местом православной христианской традиции, однако, в этих местах есть и многочисленные свидетельства языческой дохристианской культуры.
Обед.
Свободное время.
Ну что, Соловки, пора прощаться! После обеда у нас есть свободное время для дополнительных экскурсий (приобретенных в едином туристическом центре).
16:00 Отправление в Кемь.
А дальше — дорога домой, нас ждет отправление в Кемь. Из Кеми нас ждут поезда в Санкт-Петербург и Москву.
18:00 Прибытие в Кемь, трансфер на ж/д вокзал.
Наше приключение подошло к концу. Не сомневаемся, что полученных впечатлений хватит на всю жизнь. Ведь что такое Карелия? Это одно большое жемчужное ожерелье.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- в Петрозаводске — 4 ночи;
- в Сортавале — 2 ночи;
- в Кеми — 1 ночь;
- на Соловецком острове — 1 ночь.
На тур действуют скидка 5% при бронировании более чем за 3 месяца до тура, цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|111 000
|Одноместное размещение
|125 000
|Размещение на доп. месте
|99 000
Скидки:
- для детей до 14 лет (включительно) — 8 000 руб.;
- для пенсионеров ветеранов БД, инвалидов — 2 000 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка 7% (важно, чтобы в одном заказе было минимум 5 человек, скидка не применяется, если одна компания забронировала 2 отдельных заказа).
Информация по размещению в Петрозаводске:
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей гостиницы «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники гостиницы «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с гостиницей «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Сортавала»
Сортавала — небольшой, но уютный город на юге Карелии, на берегу Ладожского озера. Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах.
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар». По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Гостиница «Ладога»
Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Гостиница «Пийпун Пиха»
Отель расположен в республике Карелия. К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Гостиница «Причал» в Кеми
Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.
Гостиница в поселке Соловецкий
Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.
Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 9 завтраков9 обедов4 ужина (2 в Сортавале, 1 в саамском чуме в третий день, 1 в Кеми в седьмой день)
- 9 завтраков
- 9 обедов
- 4 ужина (2 в Сортавале, 1 в саамском чуме в третий день, 1 в Кеми в седьмой день)
- Мастер-класс по карельским калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Катера для экскурсии по Ладожским шхерам, метеоры на Кижи и Валаам, теплоход на Соловки
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
На чем будем передвигаться?
На острова попадаем на метеорах и на теплоходах, ведь это максимально безопасный способ «по воде».
По суше передвигаемся на большом и новом автобусе 2019 года выпуска Хайгер с откидным сиденьями, климат-контролем, юсби-разъемами и прочими благами совеременных автобусов.
Места в автобусе закрепляются при бронировании и сохраняются на весь период тура.
Какие скидки есть на данный тур?
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отдельное СПАСИБО нашей замечательной группе- все хорошие, добрые, интересные и собранные люди, с которыми надеюсь связь не потеряется