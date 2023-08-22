08:20 Встреча группы на ж/д вокзале города Сортавалы.

Наш гид встретит вас с табличкой у главного входа на ж/д вокзал Сортавалы. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

08:40 Завтрак в кафе.

Отправляемся на экскурсию в Сортавалу. Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй — Выборг).

09:10–10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавале с посещением основных достопримечательностей города.

Только посмотрите, какая красота:

Здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм.

Гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих.

Дом Леандера (1905 год).

Здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка.

Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки.

Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху.

Деревянное пожарное депо 1888 года постройки.

Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц.

И, конечно же, Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам.

Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения — остров Валаам.

До святого острова не так далеко — всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы — небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога — это почти море.

11:50–16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора,обед в монастырской трапезной.

Прибываем в Монастырскую бухту. Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.

Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».

Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту. Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря. И снова в путь.

Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова.

Мы посетим Воскресенский скит. Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

16:50–17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.

18:15 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.