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Рускеальский горный парк
Встреча в г. Сортавала поезд №160А в 08:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Встречает гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте.
Возвращение в г. Сортавала.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Остров Валаам (за доп. плату)
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус с вещами.
Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*.
Время для отдыха.
Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи
Завтрак«шведский стол» в ресторане гостиницы
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «Комете» (1 час 20 минут по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд в город Кемь.
По пути:
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в г. Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Соловецкие острова
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Вещи транспортируются в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха или самостоятельного изучения острова.
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова (за доп. плату)
Завтрак в кафе гостиницы.
За доп. плату морская прогулка и экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Обед в кафе острова.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
Гора Секирная, Ботанический сад (за доп. плату)
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
Экскурсия за доп. плату Гора Секирная и Ботанический сад (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).
Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных.
Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в поселок.
Обед в кафе острова.
16:00 Посадка на корабль.
Возвращение в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал».
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург в 20:39.
В этом случае предоставляется скидка:
- При двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.
- При одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.
- На доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Отъезд домой
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 68 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 89 000 руб. /чел.
Скидка детям до 10 лет — 3 000 руб.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать в седьмой день тура из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург.
В этом случае предоставляется скидка:
- При двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.
- При одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.
- На доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. Мы рады предложить нашим гостям 20 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха. Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостям города понадобится всего десять минут, чтобы добраться от отеля до железнодорожного вокзала, и 5 минут до автовокзала.
Ресторан при гостинице расположен в двух уровнях и рассчитан на 60 посадочных мест, а при банкетном обслуживании может вместить до 80 человек. Через высокие окна виден залив Ладожского озера. Интерьер ресторана поддерживается в общем стиле всего здания: контраст природного кирпича с теплыми бежевыми тонами.
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Туркомплекс «Причал»
«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
Гостиница «Соловецкая Слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3 минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря.
Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе (8 завтраков, 4 обеда, 1 ужин)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
- Экскурсии, включенные в стоимость тура: обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк - "Мраморный каньон"экскурсия на водопад "Кивач"посещение музея природы заповедника "Кивач"посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника "Кивач" обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова с экскурсией (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте) - 1 300 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
- Экскурсия «Гора Секирная. Свято-вознесенский скит» - 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский), при путешествии с детьми — свидетельство о рождении детей.
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30°C до +10°C. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придется проводить достаточно много времени.
Какие требования к одежде для посещения храмов?
Необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет скидка, если я уеду вечером в 7 день тура?
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.
В этом случае предоставляется скидка:
- при двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».
Что еще нужно знать о туре?
Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия.
Путешествие из Кеми на Соловки лежит по водной глади Белого моря. На своих экскурсионных маршрутах мы используем суда, у которых есть разрешение на пассажирские перевозки. Белое море бывает неспокойно. Настоятельно рекомендуем брать с собой средства от укачивания.
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Отзывы и рейтинг
По нашему мнению, очень грамотная логистика.
Сначала знакомимся в Карелией, в день одна большая экскурсия. Потом - либо переезд, либо свободное время, можно еще что-то посмотреть самим.
Вторая часть - Соловки, просто погружение в атмосферу этого необыкновенного места. Мы брали дополнительные экскурсии, предложенные фирмой Карелочка и еще на месте от частных гидов. Все было замечательно!
Наверное, самые яркие - морская экскурсия на Заяцкий остров и прогулка по озерам и каналам на лодке.
Отличный тур, рекомендуем!