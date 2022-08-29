16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
08:30-10:40 Пешеходная обзорная экскурсия по Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала центр.
10:44 Отправление ретропоезда со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.
12:00 Прибытие в Горный парк "Рускеала" организованный проход в парк.
Рускеала – символ возрождения карельской земли, знак гармонии человека и природы!
Современники едут сюда не только развлечься и отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного дела, заглянуть в тайны карельских глубин, поклониться северному камню.
Из местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло умелых рук!
Свободное время для отдыха, прогулок по парку, посещений кафе и покупки сувениров.
15:30 Трансфер на водопады Ахвенкоски.
Рускеальские водопады – водные каскады в Карелии, расположенные неподалеку от Горного парка «Рускеала» и одноименного поселка.
Самым крупным и известным из них является водопад Ахвенкоски (переводится с финского как «Окуневый порог»), расположенный на реке Тохмайоки.
Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, проходили съемки нескольких сцен советского кинофильма «А зори здесь тихие».
16:30 Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно – Паасо).
В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.
Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо – открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII-XIII веках.
С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в небольшое озеро Кармаланъярви.
Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.
18:30 Трансфер в одну из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала.
Размещение.
Свободное время.
04:40 Трансфер из отеля до железнодорожного вокзала Сортавала.
Отправление поезда «Воттоваара экспресс» на станцию Гимольская.
09:30-10:30 Прибытие на ж/д ст. Гимольская.
Встреча с гидом-проводником.
Завтрак «У хозяйки» в поселке Гимолы.
Посадка в УАЗ «буханка», трансфер на гору Воттоваара (время в пути – ориентировочно 1 час).
Отдельным приключением является процесс путешествия на «буханках» до мистического места силы, где деревья причудливо изгибаются, а камни явно хранят древние секреты.
Рассказываем о месте, где меняется представление о реальности, о волшебстве дикой природы, создавшей уникальное горное пространство.
Подъем на гору Воттоваара.
Местные жители называют гору Воттоваара «горой смерти», однако название этого места в переводе с карельского языка означает «гора победы».
Высота горы – 417 метров над уровнем Ладожского озера.
На вершине образован естественный амфитеатр, окруженный небольшими озерами и скалами.
Мистическая и благородная карельская гора является высшей точкой в путешествии к себе, итогом странствий в мире суровых северных лесов, где на камнях растут деревья, а торжественная атмосфера ощущается даже в полной тишине.
14:30-15:30 Трансфер от подножья горы Воттоваара до поселка Гимолы.
Обед «У хозяйки» в поселке Гимолы.
16:15 Отправление на поезде до ст. Сортавала
20:12 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала.
20:37 Отправление поезда в Москву.
09:23 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение в купе
|Взрослый
|36 000
|46 500
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Размещение в одной из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».