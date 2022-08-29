2 день

Сортавала. Горный парк «Рускеала»

08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30-10:40 Пешеходная обзорная экскурсия по Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала центр.

10:44 Отправление ретропоезда со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:00 Прибытие в Горный парк "Рускеала" организованный проход в парк.

Рускеала – символ возрождения карельской земли, знак гармонии человека и природы!

Современники едут сюда не только развлечься и отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного дела, заглянуть в тайны карельских глубин, поклониться северному камню.

Из местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло умелых рук!

Свободное время для отдыха, прогулок по парку, посещений кафе и покупки сувениров.

15:30 Трансфер на водопады Ахвенкоски.

Рускеальские водопады – водные каскады в Карелии, расположенные неподалеку от Горного парка «Рускеала» и одноименного поселка.

Самым крупным и известным из них является водопад Ахвенкоски (переводится с финского как «Окуневый порог»), расположенный на реке Тохмайоки.

Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, проходили съемки нескольких сцен советского кинофильма «А зори здесь тихие».

16:30 Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно – Паасо).

В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.

Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо – открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII-XIII веках.

С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в небольшое озеро Кармаланъярви.

Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.

18:30 Трансфер в одну из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала.

Размещение.

Свободное время.