Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз

Карелия - удивительный и прекрасный край

Карелия – удивительный и прекрасный край.

Он славится живописной природой, богатыми лесами, бурными реками, водопадами, горами, прекрасными озёрами. Особый шарм этих благородных мест – мистические места силы.

Приглашаем вас в путешествие по новому эксклюзивному маршруту, который поможет ощутить волнующие эмоции!
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Карельская перезагрузка. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
7
июл
21
июл
28
июл

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Программа тура по дням

1 день

Москва

16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Сортавала. Горный парк «Рускеала»

08:19 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30-10:40 Пешеходная обзорная экскурсия по Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала центр.

10:44 Отправление ретропоезда со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:00 Прибытие в Горный парк "Рускеала" организованный проход в парк.

Рускеала – символ возрождения карельской земли, знак гармонии человека и природы!

Современники едут сюда не только развлечься и отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного дела, заглянуть в тайны карельских глубин, поклониться северному камню.

Из местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло умелых рук!

Свободное время для отдыха, прогулок по парку, посещений кафе и покупки сувениров.

15:30 Трансфер на водопады Ахвенкоски.

Рускеальские водопады – водные каскады в Карелии, расположенные неподалеку от Горного парка «Рускеала» и одноименного поселка.

Самым крупным и известным из них является водопад Ахвенкоски (переводится с финского как «Окуневый порог»), расположенный на реке Тохмайоки.

Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, проходили съемки нескольких сцен советского кинофильма «А зори здесь тихие».

16:30 Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно – Паасо).

В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.

Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо – открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII-XIII веках.

С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в небольшое озеро Кармаланъярви.

Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.

18:30 Трансфер в одну из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала.

Размещение.

Свободное время.

Сортавала. Горный парк «Рускеала»Сортавала. Горный парк «Рускеала»Сортавала. Горный парк «Рускеала»Сортавала. Горный парк «Рускеала»
3 день

Подъем на гору Воттоваара

04:40 Трансфер из отеля до железнодорожного вокзала Сортавала.

Отправление поезда «Воттоваара экспресс» на станцию Гимольская.

09:30-10:30 Прибытие на ж/д ст. Гимольская.

Встреча с гидом-проводником.

Завтрак «У хозяйки» в поселке Гимолы.

Посадка в УАЗ «буханка», трансфер на гору Воттоваара (время в пути – ориентировочно 1 час).

Отдельным приключением является процесс путешествия на «буханках» до мистического места силы, где деревья причудливо изгибаются, а камни явно хранят древние секреты.

Рассказываем о месте, где меняется представление о реальности, о волшебстве дикой природы, создавшей уникальное горное пространство.

Подъем на гору Воттоваара.

Местные жители называют гору Воттоваара «горой смерти», однако название этого места в переводе с карельского языка означает «гора победы».

Высота горы – 417 метров над уровнем Ладожского озера.

На вершине образован естественный амфитеатр, окруженный небольшими озерами и скалами.

Мистическая и благородная карельская гора является высшей точкой в путешествии к себе, итогом странствий в мире суровых северных лесов, где на камнях растут деревья, а торжественная атмосфера ощущается даже в полной тишине.

14:30-15:30 Трансфер от подножья горы Воттоваара до поселка Гимолы.

Обед «У хозяйки» в поселке Гимолы.

16:15 Отправление на поезде до ст. Сортавала

20:12 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала.

20:37 Отправление поезда в Москву.

Подъем на гору ВоттоваараПодъем на гору ВоттоваараПодъем на гору ВоттоваараПодъем на гору Воттоваара
4 день

Москва

09:23 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное размещение в купе
Взрослый36 00046 500

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

База отдыха

1 ночь

Размещение в одной из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах категории «купе» по маршрутам:Москва – Сортавала – МоскваСортавала – Горный парк Рускеала – СортавалаСортавала – Гимольская – Сортавала
  • Москва – Сортавала – Москва
  • Сортавала – Горный парк Рускеала – Сортавала
  • Сортавала – Гимольская – Сортавала
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в Горный парк “Рускеала”, на водопады Ахинкоски и гору Паасо
  • Питание по программе
  • Размещение в одной из баз отдыха, расположенных в пригороде города Сортавала
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии в Горном парке “Рускеала”, например «Мраморный каньон», «Подземная Рускеала» и пр. (приобретаются на месте, по желанию)
  • Питание
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • советуем одеваться по погоде, иметь дождевик (погода в Карелии изменчива);
  • в обязательном порядке рекомендуем удобную обувь, крепко сидящую на ногах;
  • для эксклюзивных кадров приветствуется наличие фото и видеотехники.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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