Экскурсии по воде в Петрозаводске

Найдено 15 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Петрозаводске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
64 отзыва
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
«Во время водной прогулки капитан расскажет об озере и Петрозаводске»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
46 отзывов
Популярное предложение
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
210 отзывов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100 за человека
Прогулка на каяках по лесному озеру
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Я заеду за вами, и мы отправимся к берегу Ладожского озера, где начнём прогулку на катере по одному из крупнейших пресноводных озер Европы»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Остров Кижи
Групповая
7 часов
1 отзыв
Остров Кижи
«Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная»
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600 за человека
Святой остров Валаам
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
«Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900 за человека
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
«А далее вас ждет водная прогулка на судне до острова Кижи»
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 000 за человека
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Отлично!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Поездка была просто супер! Никита замечательный инструктор - объяснил новичкам все правила, технику управления каяком, показал нам удивительно красивые места, рассказал историю местности. Вся наша компания осталась очень довольна. Однозначно рекомендуем!
    Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы. Спасибо Никите за
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    приятное общение, информацию о местной флоре, фотографии и видео, и за само путешествие. Человек знает свое дело! С удовольствием повторила бы. Советую однозначно!

    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Много писать не буду: все отлично! Спасибо Никите! Даже если будет дождь, можно не беспокоиться, дождевики, гермомешки, неопреновые юбки - все в наличии!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
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    мы теперь всем друзьям рекомендуем, воспользоваться данным предложением. До сих пор с трепетом вспоминаем эту прогулку и очень тепло на душе становится, нам еще повезло, что была не так много народу, и все как на подбор, очень атмосферненько было💔 Очень приятный бонус, то что в прогулку входит чай и печеньки🥹 и то что имеются пледы и плащи на судне)

    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    😍😍😍
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  • Е
    Елизавета
    21 мая 2024
    Прогулка на каяках по лесному озеру
    очень понравилась экскурсия! Никита прелестный человек, очень милый, можно и поболтать, и помолчать - в любом случае будет комфортно) маршрут
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    подстраивает так, чтобы вам было удобно, отталкиваясь от ваших желаний и возможностей. ну а виды, которые открываются - это отдельная тема. самое крутое место - болото, обязательно попросите туда отвезти! такого необычного кайфа никогда в жизни не испытывала. в общем, я осталась очень довольна. расслабление полное и полный восторг от природы вокруг. спасибо Никите!

  • И
    Игорь
    25 марта 2024
    К острову Кижи на амфибии
    Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
  • Е
    Евгения
    27 ноября 2023
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
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    уже встречались на экскурсии по Петрозаводску и поездке на Чертов стул, года три назад…. поэтому узнав, что эту экскурсию ведёт он - сомнений не осталось. Из-за погоды мы не посетили фьерды, но были ошеломлены красотой водопадов Белые мосты и горой Хийденвуори… Артем великолепный рассказчик, очень легко и непринужденно рассказывает и легенды и историю северного края, нашей Карелии. Отвечает на любые вопросы. Его рассказ вплетает в себя и исторические сводки, и рассказы местных жителей, и свои зарисовки… очень интересно…. Если у вас будет возможность - обязательно выберите данный маршрут.

    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными
  • К
    Константин
    3 октября 2023
    Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
    Все состоялось, остров замечательный, экскурсия тоже. Все во время, как по графику. Берите с собой зонты обязательно и лучше резиновую обувь. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водные развлечения»

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  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Каякинг по таинственному озеру Лососинное
  3. Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
  4. Прогулка на каяках по лесному озеру
  5. К острову Кижи на амфибии
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  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 700 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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