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мы теперь всем друзьям рекомендуем, воспользоваться данным предложением. До сих пор с трепетом вспоминаем эту прогулку и очень тепло на душе становится, нам еще повезло, что была не так много народу, и все как на подбор, очень атмосферненько было💔 Очень приятный бонус, то что в прогулку входит чай и печеньки🥹 и то что имеются пледы и плащи на судне)