1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
«Во время водной прогулки капитан расскажет об озере и Петрозаводске»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Я заеду за вами, и мы отправимся к берегу Ладожского озера, где начнём прогулку на катере по одному из крупнейших пресноводных озер Европы»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
7 часов
Остров Кижи
«Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная»
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
«Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Пятница в 08:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
15 часов
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
«А далее вас ждет водная прогулка на судне до острова Кижи»
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Отлично!
- ДДиана4 июня 2024Поездка была просто супер! Никита замечательный инструктор - объяснил новичкам все правила, технику управления каяком, показал нам удивительно красивые места, рассказал историю местности. Вся наша компания осталась очень довольна. Однозначно рекомендуем!
- ААнастасия4 июня 2024Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы. Спасибо Никите за
- ИИлья3 июня 2024Много писать не буду: все отлично! Спасибо Никите! Даже если будет дождь, можно не беспокоиться, дождевики, гермомешки, неопреновые юбки - все в наличии!
- ААнастасия26 мая 2024Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
- ЕЕвгения24 мая 2024😍😍😍
- ЕЕлизавета21 мая 2024очень понравилась экскурсия! Никита прелестный человек, очень милый, можно и поболтать, и помолчать - в любом случае будет комфортно) маршрут
- ИИгорь25 марта 2024Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
- ЕЕвгения27 ноября 2023Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
- ККонстантин3 октября 2023Все состоялось, остров замечательный, экскурсия тоже. Все во время, как по графику. Берите с собой зонты обязательно и лучше резиновую обувь. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Петрозаводске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024