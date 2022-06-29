3 день

Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде

07:55—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала (высадка группы)*.

08:25—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

10:00—отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:15—прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком. Гостей ждет главная локация парка —мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры. Мраморный каньон Рускеала—одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду. Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

Под карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала», состоящий из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.

14:10—трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала.

14:50—прибытие на жд ст. Сортавала

15:09—отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30—прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале. Все эти места имеют необычную постройку, которую создали древние зодчие-мастера, город из камня и гранита. Такая обстановка города перенесет вас в средневековое время. Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан—Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие события, посвященные средневековью. Антураж для этого здесь самый подходящий.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42—отправление поезда.