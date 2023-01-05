Карельский Первомай

Карелия - страна изумрудных озер, горных вершин

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Карелия – страна изумрудных озер, горных вершин, водопадов и древних вулканов. Уникальное место для созерцания нетронутой природы, а также кладезь энергии и душевных сил.

Приглашаем вас в эксклюзивный тур на майские праздники – за 5 дней Вы посмотрите все основные достопримечательности края, сможете получить свою порцию адреналина на сплаве, попробуете национальную карельскую кухню, подышите свежим лесным воздухом и успеете просто отдохнуть.
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Карельский Первомай
Ближайшие даты:
29
апр
5
мая

Что вас ожидает:

Вкусы Карелии
Вкусы Карелии
Вы отобедаете в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетите главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой
Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
Познакомиться с дружелюбными хаски или прокатиться на рафтах по реке – решать только вам!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Карелию.

Завтрак в кафе города.

Экскурсия по Петрозаводску.

Экскурсовод познакомит Вас с историей города.

Во время экскурсии Вы увидите две центральные площади Петрозаводска.

Одна из них, площадь Кирова, – настоящий культурный центр города.

Также Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха петрозаводчан – знаменитой Онежской набережной.

Это удивительный "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов Петрозаводска.

Интересная история города, небольшие улочки и скверы, уникальные достопримечательности Петрозаводска не оставят Вас равнодушными.

Обед в ресторане национальной кухни «Карельская Горница».

Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни Карельская горница, расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает Вас в мир загадочный и таинственный.

Карелия – республика эксклюзивов.

Трансфер в гостевой дом «Сандал».

Размещение в гостевом доме «Sandal Guest house».

Ужин, баня – за дополнительную плату.

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтрак.

Экскурсия дня за доп. плату: палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и питомник хаски и северных оленей.

Древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект.

Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники.

Природный шедевр – водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».

Красота природы и водопада – завораживают.

Увидеть такое должен каждый.

Посещение питомника и знакомство с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски.

На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.

Наши собаки – чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом.

А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Приезжайте к нам и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и простоты!

Вторая часть экскурсии – знакомство с семьей наших ручных Северных оленей!

Вы не только сделаете запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и сможете погладить и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Во время экскурсии вас ждет познавательный рассказ о тундровых оленях в природе и в неволе, истории их появления у нас, особенностях их содержания и биологии.

Для оленей с собой можно привезти лакомство – нарезанная ломтиками морковь, дольки яблок, сухарики!

Возвращение в гостевой дом.

Ужин за доп. плату.

Экскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейЭкскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейЭкскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейЭкскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейЭкскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейЭкскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей
3 день

Сплав по реке Шуя (за доп. плату)

Завтрак.

Активный тур дня: однодневный сплав по р. Шуя (за дополнительную плату).

Отправление к месту старта сплава.

Прибытие на начало сплава – порог Юманишки.

Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в плавание.

Шуя ждет наших приключений:м. Юманишки – пор. Кривой – пор. Большой Толли(2-3 к. с.), 3 км.

Покатушки на пороге Большой Толли.

Продолжение сплава: пор. Малый Толли – пор. Сойваш – уютная гавань кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).

Обед.

Кемпинговый лагерь располагается в сосновом бору на берегу реки Шуя.

Площадка занимает площадь около 300 кв. м. и находится в относительной удаленности от мест отдыха других туристов.

На территории лагеря имеется площадка для проведения активных игр, волейбольная сетка, 4 комфортных (в условиях леса) туалета, три небольших пирса для безопасного и удобного спуска к реке, скамейки и столы для приема пищи, уютное место для посиделок вокруг костра, над которым натянут тент, закрывающий от дождя.

Возвращение в гостевой дом.

Ужин, баня за доп. плату.

Сплав по реке Шуя (за доп. плату)Сплав по реке Шуя (за доп. плату)Сплав по реке Шуя (за доп. плату)Сплав по реке Шуя (за доп. плату)
4 день

Свободный день

Завтрак.

Свободное время: сегодня мы предоставляем Вам возможность просто отдохнуть и провести спокойно время на природе.

Дополнительно Вы можете: заказать баню, взять на прокат лодку и покататься по озеру или просто погулять по сосновому лесу и насладиться чистым воздухом, а также воспользоваться грилем и беседками и устроить уютный пикник.

Ужин за дополнительную плату.

Свободный деньСвободный день
5 день

Завершение программы. Горный парк «Рускеала» и Тохминские водопады

Ранний завтрак.

Освобождение номеров.

07.00 Выезд в Горный парк «Рускеала»

Проезд по живописной трассе примерно 4,5 часа.

Посещение Горного парка «Рускеала», экскурсия по мраморному каньону.

Свободное время.

Обед в парке за доп. плату.

Горный парк «Рускеала» – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Жемчужиной Горного парка является знаменитый Мраморный каньон.

Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка.

Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера.

Каньон, окруженный мраморными стенами, привлекает абсолютно в любое время года.

Зимой, снег и мрамор, дополняют друг друга, переливаясь в лучах зимнего солнца.

Летом, кристально чистое озеро утопает в зелени елей и сосен.

Выезд из парка на микроавтобусе.

Заезд на Тохминские водопады.

Особая энергетика и красота этого места в своё время привлекали сюда не только туристов.

Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, в 1972 году проходили съёмки нескольких сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», поставленного по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.

Приезд вПетрозаводск.

Отправление домой вечерним поездом.

Завершение программы. Горный парк «Рускеала» и Тохминские водопадыЗавершение программы. Горный парк «Рускеала» и Тохминские водопадыЗавершение программы. Горный парк «Рускеала» и Тохминские водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Sandal Guest house».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-местное 2-местноена дополнительном месте
37 55027 70022 850

Скидки на тур:

  • детям до 6 лет – 40%;
  • детям до 12 лет – 15%.

Варианты проживания

Гостевой дом «Sandal Guest house»

4 ночи

Гостевой Дом – имеет площадь 420 кв. м, состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем, средствами гигиены; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, диванами для дополнительного размещения, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами, с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Гостевой дом «Sandal Guest house»Гостевой дом «Sandal Guest house»Гостевой дом «Sandal Guest house»Гостевой дом «Sandal Guest house»Гостевой дом «Sandal Guest house»Гостевой дом «Sandal Guest house»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевом доме «Сандал»
  • Питание (завтраки каждый день, обед в ресторане «Карельская Горница»)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение гидов и инструкторов на всех элементах программы
  • Посещение горного парка Рускеала и Тохминских водопадов
  • Экскурсия по г. Петрозаводску
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание (обеды, кроме 1-го дня и ужины)
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу (баня, аренда лодки и т. д.)
  • Экскурсии за доп. плату:палеовулкан Гирвас – водопад Кивач — питомник хаски и оленейоднодневный сплав по р. Шуя.
  • Палеовулкан Гирвас – водопад Кивач — питомник хаски и оленей
  • Однодневный сплав по р. Шуя
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на тур:

  • детям до 6 лет – 40%;
  • детям до 12 лет – 15%.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
5 янв 2023
Отлично провели время) гид Алена - прекрасная девушка, рассказывала интересные истории про Карелию. Интересная и грамотно составленная программа, успевали и отдохнуть и насладиться красотами Карелии)
А
24 авг 2022
Спасибо нашему сопровождающему и рулевому Славе! Спасибо команде за организацию такого отдыха!

Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
23 авг 2022
Всё супер.

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