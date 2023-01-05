2 день

Экскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтрак.

Экскурсия дня за доп. плату: палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и питомник хаски и северных оленей.

Древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект.

Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники.

Природный шедевр – водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».

Красота природы и водопада – завораживают.

Увидеть такое должен каждый.

Посещение питомника и знакомство с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски.

На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.

Наши собаки – чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом.

А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Приезжайте к нам и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и простоты!

Вторая часть экскурсии – знакомство с семьей наших ручных Северных оленей!

Вы не только сделаете запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и сможете погладить и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Во время экскурсии вас ждет познавательный рассказ о тундровых оленях в природе и в неволе, истории их появления у нас, особенностях их содержания и биологии.

Для оленей с собой можно привезти лакомство – нарезанная ломтиками морковь, дольки яблок, сухарики!

Возвращение в гостевой дом.

Ужин за доп. плату.