Карелия - страна изумрудных озер, горных вершин
Приглашаем вас в эксклюзивный тур на майские праздники – за 5 дней Вы посмотрите все основные достопримечательности края, сможете получить свою порцию адреналина на сплаве, попробуете национальную карельскую кухню, подышите свежим лесным воздухом и успеете просто отдохнуть.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Карелию.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия по Петрозаводску.
Экскурсовод познакомит Вас с историей города.
Во время экскурсии Вы увидите две центральные площади Петрозаводска.
Одна из них, площадь Кирова, – настоящий культурный центр города.
Также Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха петрозаводчан – знаменитой Онежской набережной.
Это удивительный "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов Петрозаводска.
Интересная история города, небольшие улочки и скверы, уникальные достопримечательности Петрозаводска не оставят Вас равнодушными.
Обед в ресторане национальной кухни «Карельская Горница».
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни Карельская горница, расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает Вас в мир загадочный и таинственный.
Карелия – республика эксклюзивов.
Трансфер в гостевой дом «Сандал».
Размещение в гостевом доме «Sandal Guest house».
Ужин, баня – за дополнительную плату.
Экскурсии за доп. плату: вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей
Завтрак.
Экскурсия дня за доп. плату: палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и питомник хаски и северных оленей.
Древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект.
Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад.
Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.
Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники.
Природный шедевр – водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».
Красота природы и водопада – завораживают.
Увидеть такое должен каждый.
Посещение питомника и знакомство с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски.
На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.
Наши собаки – чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом.
А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Приезжайте к нам и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и простоты!
Вторая часть экскурсии – знакомство с семьей наших ручных Северных оленей!
Вы не только сделаете запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и сможете погладить и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!
Во время экскурсии вас ждет познавательный рассказ о тундровых оленях в природе и в неволе, истории их появления у нас, особенностях их содержания и биологии.
Для оленей с собой можно привезти лакомство – нарезанная ломтиками морковь, дольки яблок, сухарики!
Возвращение в гостевой дом.
Ужин за доп. плату.
Сплав по реке Шуя (за доп. плату)
Завтрак.
Активный тур дня: однодневный сплав по р. Шуя (за дополнительную плату).
Отправление к месту старта сплава.
Прибытие на начало сплава – порог Юманишки.
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в плавание.
Шуя ждет наших приключений:м. Юманишки – пор. Кривой – пор. Большой Толли(2-3 к. с.), 3 км.
Покатушки на пороге Большой Толли.
Продолжение сплава: пор. Малый Толли – пор. Сойваш – уютная гавань кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).
Обед.
Кемпинговый лагерь располагается в сосновом бору на берегу реки Шуя.
Площадка занимает площадь около 300 кв. м. и находится в относительной удаленности от мест отдыха других туристов.
На территории лагеря имеется площадка для проведения активных игр, волейбольная сетка, 4 комфортных (в условиях леса) туалета, три небольших пирса для безопасного и удобного спуска к реке, скамейки и столы для приема пищи, уютное место для посиделок вокруг костра, над которым натянут тент, закрывающий от дождя.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин, баня за доп. плату.
Свободный день
Завтрак.
Свободное время: сегодня мы предоставляем Вам возможность просто отдохнуть и провести спокойно время на природе.
Дополнительно Вы можете: заказать баню, взять на прокат лодку и покататься по озеру или просто погулять по сосновому лесу и насладиться чистым воздухом, а также воспользоваться грилем и беседками и устроить уютный пикник.
Ужин за дополнительную плату.
Завершение программы. Горный парк «Рускеала» и Тохминские водопады
Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
07.00 Выезд в Горный парк «Рускеала»
Проезд по живописной трассе примерно 4,5 часа.
Посещение Горного парка «Рускеала», экскурсия по мраморному каньону.
Свободное время.
Обед в парке за доп. плату.
Горный парк «Рускеала» – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.
Жемчужиной Горного парка является знаменитый Мраморный каньон.
Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка.
Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера.
Каньон, окруженный мраморными стенами, привлекает абсолютно в любое время года.
Зимой, снег и мрамор, дополняют друг друга, переливаясь в лучах зимнего солнца.
Летом, кристально чистое озеро утопает в зелени елей и сосен.
Выезд из парка на микроавтобусе.
Заезд на Тохминские водопады.
Особая энергетика и красота этого места в своё время привлекали сюда не только туристов.
Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, в 1972 году проходили съёмки нескольких сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», поставленного по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.
Приезд вПетрозаводск.
Отправление домой вечерним поездом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Sandal Guest house».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-местное
|2-местное
|на дополнительном месте
|37 550
|27 700
|22 850
Скидки на тур:
- детям до 6 лет – 40%;
- детям до 12 лет – 15%.
Варианты проживания
Гостевой дом «Sandal Guest house»
Гостевой Дом – имеет площадь 420 кв. м, состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем, средствами гигиены; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, диванами для дополнительного размещения, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами, с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостевом доме «Сандал»
- Питание (завтраки каждый день, обед в ресторане «Карельская Горница»)
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение гидов и инструкторов на всех элементах программы
- Посещение горного парка Рускеала и Тохминских водопадов
- Экскурсия по г. Петрозаводску
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание (обеды, кроме 1-го дня и ужины)
- Дополнительные услуги, не включенные в программу (баня, аренда лодки и т. д.)
- Экскурсии за доп. плату:палеовулкан Гирвас – водопад Кивач — питомник хаски и оленейоднодневный сплав по р. Шуя.
- Палеовулкан Гирвас – водопад Кивач — питомник хаски и оленей
- Однодневный сплав по р. Шуя
- Место начала и завершения?
- г. Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки на тур:
- детям до 6 лет – 40%;
- детям до 12 лет – 15%.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!