Карельский weekend. Осень

Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры

4.7
3 отзыва
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
Карельский weekend. Осень
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Познакомимся с историей города, а также с его современным обликом
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
Увидим застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи
Марциальные Воды
Марциальные Воды
Попробуем целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Нас ждут экскурсия по деревне, мастер-класс по игре на традиционных музыкальных инструментах, фирменный Киндасовский чай и карельские пирожки

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом и «Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан»

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице номера с удобствами.

Знакомство с городом и «Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан»Знакомство с городом и «Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан»Знакомство с городом и «Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан»
2 день

Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиниц.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск/аэропорт.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаСеверная 4*/ Карелия Спа 4*Фрегат 4*
2-местный с удобствами19 600 рублей19 800 рублей
1-местный с удобствами20 500 рублей21 200 рублей
Доп. место19 100 рублей19 400 рублей

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4*

1 ночь

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*

Спа Отель «Карелия» 4*

1 ночь

Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана Kareliya открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.

Гости отеля Karelia могут заказать спа-процедуры и посетить сауну. Персонал отеля организует экскурсии к достопримечательностям. Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной.

В отеле SPA Hotel Karelia обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводск занимает 15 минут.

Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*

Гостиница «Северная» 4*

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • ‍проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии на о. Кижи зависит от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсия отменяется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
31 июля 2022
Огромное спасибо, всё Супер! Обязательно воспользуемся вашими услугами и в дальнейших путешествиях.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Никита!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
И
27 июля 2022
Первый раз воспользовалась услугой по организации отдыха от фирмы "Большая страна" и осталась довольна. Благодарю менеджера по направлению (отдых в Карелии) Юлию Тюрину. Все было организовано очень четко, без каких либо неточностей и сбоев. Было очень приятно с ней общаться.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
В
25 июля 2022
В целом все хорошо! Конечно, очень мало времени было в Кижах и на Валааме, на водопадах… Не понравился гид на Валааме, говорила о чем угодно, только не о Валааме! «Галопом по Карелии»!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Валерий! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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