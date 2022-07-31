По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиниц.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск/аэропорт.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Северная 4*/ Карелия Спа 4*
|Фрегат 4*
|2-местный с удобствами
|19 600 рублей
|19 800 рублей
|1-местный с удобствами
|20 500 рублей
|21 200 рублей
|Доп. место
|19 100 рублей
|19 400 рублей
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана Kareliya открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.
Гости отеля Karelia могут заказать спа-процедуры и посетить сауну. Персонал отеля организует экскурсии к достопримечательностям. Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной.
В отеле SPA Hotel Karelia обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводск занимает 15 минут.
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Экскурсии на о. Кижи зависит от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсия отменяется.