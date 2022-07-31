1 день

Знакомство с городом и «Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан»

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице номера с удобствами.