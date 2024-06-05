Марциальные воды – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 12 экскурсий в категории «Марциальные воды» в Петрозаводске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Увидели что запланировали. Гид Никита очень хорошо и понятно провел все экскурсии. Единственное пожелание не экономить на охлаждении салона автобуса на стоянках.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Здравствуйте, ездили на экскурсию 25.05. Гид Ольга очень понравилась, интересно рассказывала и главное-не нудно. Из недостатков: Сам вулкан не увидели,
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    тк думали что он как гора, а он оказывается весь под водой. Об этом не было указано в самой экскурсии, поэтому просто посмотрели фотки 🫤. Но это единственный минус экскурсии.

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Интересная поездка к ближним достопримечательностям Петрозаводска - Горе Сампо, водопаду Кивач, долине зайцев, Марциальным водам. Для первого знакомства с Карелией очень хороший вариант.
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Всё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толп, индивидуально по максимуму получилось. 😁 Гид приятный, у нас был Пётр. Природа красивая! ♥️
    Всё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толп
  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
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    (хотя казалось бы куда уж больше). Экскурсия получилась очень разносторонняя - и про природу, и про эпос, и про историю, и про геологию даже. И даже немного современного искусства захватили в заячьей долине:) Время пролетело незаметно, узнали много нового. И хорошо, когда водитель есть (а еще лучше - когда он водит аккуратно). Спасибо огромное за то, что познакомили нас с краем леса, воды и камня.

  • В
    Вероника
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Если Вы хотите прочувствовать дух Карелии, до с Александрой у Вас это получится на все 100%! На протяжении всего маршрута
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    Александра очень интересно и увлеченно рассказывала о Карелии, о природных достопримечательностях. Информация была дана понятно и легко, время пролетело очень быстро и незаметно. Все было настолько классно, что мы с мужем еще во время экскурсии единогласно решили еще раз посетить подобную или другую экскурсию именно с Александрой!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Марциальные воды»

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  1. Ваш идеальный день в Карелии
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  3. «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
  4. Добро пожаловать в Карелию
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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