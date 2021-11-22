Осень в Карелии

Осень - золотая пора, лучшее время для отдыха в Карелии

4.7
3 отзыва
Осень – золотая пора, лучшее время для отдыха в Карелии.

Небольшой трехдневный тур, наполненный осенними красками, невероятными ароматами природы и увлекательной экскурсионной программой: Рускеала, Кивач, Петрозаводск.
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
Осень в Карелии
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – самые интересные, красивые и популярные объекты, наполненной осенними красками Карелии;
  • неповторимая красота Севера – Мраморный каньон Рускеала, великолепно бурный и шумный в это время года водопад Кивач, тишина и спокойствие первого российского курорта Марциальные воды и прогулки по красивейшему городу на Севере России – Петрозаводску;
  • семейный отдых – путешествие будет интересно и взрослым, и детям, а также приятным бонусом станут скидки на детское и дополнительное размещение.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

8:05 – 8:30 Завтрак (комплексный).

8:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.

«Путешествие через века» – это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города – визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленями
2 день
Мраморный каньон Рускеала

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала – 260 км, время в пути 3,5-4 часа.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). 

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также в 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу – есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день
Золотое кольцо Карелии с посещением водопада Кивач

Завтрак в гостинице. 

9:00 Отправление на экскурсию.

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.

На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.

Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

На высоте открываются великолепные пейзажи. 

Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды. 

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей – мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. 

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих – сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы. 

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу – есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Золотое кольцо Карелии с посещением водопада КивачЗолотое кольцо Карелии с посещением водопада КивачЗолотое кольцо Карелии с посещением водопада КивачЗолотое кольцо Карелии с посещением водопада КивачЗолотое кольцо Карелии с посещением водопада Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Вариант размещения2-хместное             1-номестное          Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
отель 4* с завтраком139001365012650 1690016650156501500

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова – что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка в размере 250 рублей.

Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Скидка за раннее бронирование:

  • бронь за 6 месяцев и более до начала тура – 10%;
  • бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура – 5%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
22 ноя 2021
Замечательный тур! Насыщенная программа. Особенно понравился парк Рускеала, заповедник Кивач, марциальные источники и, конечно же, олени. Невероятная природа, чистый воздух и все оооочень вкусно: рыба, выпечка, настойки!
Н
16 ноя 2021
Тур интересный, в принципе второй раз в Карелию модно поехать только чтобы посетить подземные пещеры в Рускеале
Е
9 ноя 2021
Отличный тур на 3 дня. Природа Карелии прекрасна, успели посмотреть самые красивые места.

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