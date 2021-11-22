Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

8:05 – 8:30 Завтрак (комплексный).

8:30 Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.

«Путешествие через века» – это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города – визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.