Преимущества этого путешествия:
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Пеший переход на причал.
Посадка на комету.
11:00 Экскурсия на о.Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
16:00 Возвращение в Петрозаводск.
Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд в горный парк Рускеала.
11:00 Остановка в кафе на чаепитие с выпечкой.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).
14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч.15 мин.
Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.
Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.
Билеты приобретаются самостоятельно заранее.
«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.
В пути следования рекомендуем:
Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч.
Отправление домой!
Рекомендуемый поезд №160 Сортавала – Петрозаводск, поезд №160 Сортавала – Санкт-Петербург.
Туристы, у кого куплены ж/д билеты на поезд №18 Петрозаводск – Москва возвращаются в Петрозаводск к 21:00 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Карелия Спа*
|Отель Фрегат 4*
|Двухместное
|20 500
|21 800
|Одноместное
|22 500
|24 500
|Дополнительное место
|–
|18 500
|Дополнительное место дети до 12 лет
|16 500
|–
Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Карелия находится на северо-западе России.
Балтийское, Белое и Баренцево моря влияют на климат Карелии, принося влажность и свежие (порой штормовые) ветра.
Такое влияние объясняет раннее наступление осенней погоды.
Поэтому планируя тур в Карелию в сентябре, стоит взять теплую одежду.
Ведь начало карельской осени может быть прохладным.
Нестабильность карельской погоды не снижает поток туристов и в октябре.
За жарой в течение дня может следовать резкое похолодание, дожди и заморозки.