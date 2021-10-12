Выходные в Карелии осенью

Насыщенный тур выходного дня спланирован так, чтобы показать памятные места

4.7
3 отзыва
Насыщенный тур выходного дня спланирован так, чтобы показать памятные места и сочную красоту пейзажей Карелии, которые дополняются осенью многообразием оттенков золотого, багряного и рыжего. Увидеть это нужно обязательно.
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
Выходные в Карелии осенью
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • интересная программа – обзорная экскурсия по северному городу Петрозаводску, крупнейший равнинный водопад Европы, поездка в горный парк Рускеала и визитная карточка России – остров Кижи;
  • настоящее чудо Карелии – целебные свойства шунгита и посещение уникальной комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита;
  • частичка Карелии с собой – большое количество разнообразных сувениров, ярко характеризующих колорит карельского быта и богатств края.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск. Центр Шунгита. Водопад Кивач

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. 

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. 

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо. 

Лекарство от множества болезней, спасение жизни. 

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. 

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. 

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице. 

Время для отдыха.

Петрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад КивачПетрозаводск. Центр Шунгита. Водопад Кивач
2 день
Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Пеший переход на причал. 

Посадка на комету.

11:00 Экскурсия на о.Кижи. 

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). 

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. 

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! 

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

16:00 Возвращение в Петрозаводск. 

Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу. 

Время для отдыха.

Экскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. Кижи
3 день
Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров.

09:00 Выезд в горный парк Рускеала.

11:00 Остановка в кафе на чаепитие с выпечкой.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». 

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. 

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).

14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч.15 мин.

Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.

Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.

Билеты приобретаются самостоятельно заранее. 

«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. 

В пути следования рекомендуем: 

  • угоститься бесплатно фирменным чаем; 
  • отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле;
  • сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!

Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч. 

Отправление домой! 

Рекомендуемый поезд №160 Сортавала – Петрозаводск, поезд №160 Сортавала – Санкт-Петербург.

Туристы, у кого куплены ж/д билеты на поезд №18 Петрозаводск – Москва возвращаются в Петрозаводск к 21:00 ч.

Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;Горный парк Рускеала &quot;Мраморный каньон&quot;

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКарелия Спа*Отель Фрегат 4*
Двухместное20 50021 800
Одноместное22 50024 500
Дополнительное место18 500
Дополнительное место дети до 12 лет16 500

Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 4*
  • Питание: 3 завтрака, 1 обед, 1 чаепитие
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на о. Кижи
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски – 250 руб/чел.
  • Поездка на ретро-поезде №922 (билеты приобретаются самостоятельно заранее)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно – свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая будет погода в туре?

Карелия находится на северо-западе России.

Балтийское, Белое и Баренцево моря влияют на климат Карелии, принося влажность и свежие (порой штормовые) ветра.

Такое влияние объясняет раннее наступление осенней погоды.

Поэтому планируя тур в Карелию в сентябре, стоит взять теплую одежду.

Ведь начало карельской осени может быть прохладным.

Нестабильность карельской погоды не снижает поток туристов и в октябре.

За жарой в течение дня может следовать резкое похолодание, дожди и заморозки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
12 окт 2021
С 1 по 3 октября посетили Карелию по путевке 11121 туроператора "Большая Страна". Поездка от Москвы, поезд 18-без нареканий, обслуживание на "высоте". На вокзале встретила милая барышня, по имени Анна, которая оказалась прекрасным экскурсоводом и эрудированным гидом, сопровождавшим нашу группу все три дня и беспрестанно питавшей нас информацией о природе Карелии и её истории. Очень хорошо подобранны экскурсоводы на точках. Похоже, что колоритная дама, показавшая Мраморный каньон, имеет академическое образование. Поразила глубина знаний и желания, довести как можно больше информации о предмете. Об увиденном не рассказываем. Надо смотреть. Пейзажи захватывающие. Народ доброжелательный. Но надо ехать, минимум, на неделю или больше.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

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