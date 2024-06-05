Главные экскурсионные места в Петрозаводске

Найдено 61 экскурсия в категории «Популярные места» в Петрозаводске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Петрозаводск в трех веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 5 чел.
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200 за всё до 3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
О Петрозаводске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000 за всё до 3 чел.
В гости к карельскому Деду Морозу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
17 отзывов
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200 за человека
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Легендарный Валаам из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
61 отзыв
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500 за человека
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
162 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
Мистическая гора Воттоваара
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
50 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500 за человека
В гости к хаски и северным оленям
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
81 отзыв
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
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    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Петрозаводск в трех веках
  3. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
  4. Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
  5. Душевная прогулка по Петрозаводску
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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