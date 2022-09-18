1 день

Санкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - Петрозаводск

06:30 – 06:55 Отправление автобуса.

10:50 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

14:30 Прибытие в Чалну. Время на обед.

Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный набор блюд.

15:30 Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талви Укко.

Питомник хаски – после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак.

Особая гордость Талви Укко – северные олени. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.

Подворье Талви Укко – на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.

Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.

По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.

Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.

В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи!

Гранд-макет “Карелия” – уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью.

18:00 Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.

20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время.