Кижи. Наследие ЮНЕСКО

Тур к визитной карточке религиозного наследия Карелии и к объекту всемирного культурного

5
3 отзыва
Тур к визитной карточке религиозного наследия Карелии и к объекту всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО! Главная цель поездки – посещение острова Кижи, символа Русского Севера.

Его невероятные храмы – шедевры деревянного зодчества древних мастеров – привлекают туристов и паломников со всего мира.

Кроме того, вы поучаствуете в интерактивной программе в настоящем саамском чуме, получите заряд позитива в питомнике хаски и на ферме северных оленей, увидите всю красоту природы региона в заповеднике “Кивач”.
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Кижи. Наследие ЮНЕСКО
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам Онежского озера
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - Петрозаводск

06:30 – 06:55 Отправление автобуса.

10:50 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

14:30 Прибытие в Чалну. Время на обед.

Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный набор блюд.

15:30 Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талви Укко.

Питомник хаски – после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак.

Особая гордость Талви Укко – северные олени. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.

Подворье Талви Укко – на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.

Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.

По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.

Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.

В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи!

Гранд-макет “Карелия” – уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью.

18:00 Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.

20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время.

Санкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей - заповедник и водопад «Кивач» - Петрозаводск
2 день

Петрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск. Ж/Д вокзал

07:30 Завтрак в отеле, выселение.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтраки не входят в стоимость.

08:00 Сбор по отелям.

09:00 Обзорная экскурсия по Онежской набережной.

Набережная Петрозаводска – одна из его главных достопримечательностей.

Она напоминает галерею современного искусства, так как вдоль берега расположены «подарки-скульптуры» от городов-побратимов, выполненные в большинстве своем в стиле модерн.

Наш гид расскажет интересные факты о набережной и объяснит символизм украшающих ее любопытных объектов. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.

Не забудьте загадать желание у знаменитого Древа желаний на берегу Онеги, по отзывам туристов они часто сбываются!

10:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера.

В нём собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Комплекс Кижей входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и Петербургским Эрмитажем.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Дома, амбары, мельницы, северные храмы – здесь все дышит благородной стариной.

Центром ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Одна из самых древних деревянных церквей, сохранившаяся со времен Руси, церковь Воскрешения Лазаря Муромского также будет удостоена внимания.

После экскурсии вас ждет свободное время (примерно 1 час 45 минут).

В свободное время вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, узнать о таинстве реставрации и др.

15:45 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.

После прибытия в город, у вас еще будет около 45 минут для того чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 30-40 минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных кафе и ресторанов.

Мы предлагаем завершить программу на скоростном поезде “Ласточка” в 18:00, однако по вашему желанию вы можете выбрать любой другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить свое путешествие по Карелии!

18:00 Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка».

Время прибытия в Санкт-Петербург:

Конечная станция: 22.55 – Ладожский вокзал.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

Петрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск. Ж/Д вокзалПетрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск. Ж/Д вокзалПетрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск. Ж/Д вокзалПетрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск. Ж/Д вокзал

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь. Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн119501380011650
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика127501445012450
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос134001610013100
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн162502140015950

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

1 ночь

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

1 ночь

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

1 ночь

Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Свободное посещение Александро-Свирского Монастыря
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
  • Посещение парка "Вотчина Талви Укко"
  • Трансфер на метеоре Петрозаводск – остров Кижи – Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
  • Экскурсия по о. Кижи с лицензированным гидом музея-заповедника
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в заповедник "Кивач" и музей природы
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург
  • Авиа и ж/д билеты из г. Петрозаводск.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Активные развлечения в Вотчине Талви Укко: по ценам туркомплекса
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера;
  • при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7 лет500
Школьники до 14 лет400
Студенты100
Пенсионеры100
Ветераны ВОВ, Инвалиды I гр. 200

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

06:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.

06:55 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.

В последний день тура:

15:45 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.

После прибытия в город, у вас еще будет около 45 минут для того чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 30-40 минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных кафе и ресторанов.

Мы предлагаем завершить программу на скоростном поезде “Ласточка” в 18:00, однако по вашему желанию вы можете выбрать любой другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить свое путешествие по Карелии!

18:00 Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка».

Время прибытия в Санкт-Петербург:

Конечная станция: 22.55 – Ладожский вокзал.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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