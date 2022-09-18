06:30 – 06:55 Отправление автобуса.
10:50 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
14:30 Прибытие в Чалну. Время на обед.
Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный набор блюд.
15:30 Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талви Укко.
Питомник хаски – после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак.
Особая гордость Талви Укко – северные олени. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.
Подворье Талви Укко – на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.
Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.
По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.
Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.
В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи!
Гранд-макет “Карелия” – уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью.
18:00 Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.
Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.
20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время.
07:30 Завтрак в отеле, выселение.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтраки не входят в стоимость.
08:00 Сбор по отелям.
09:00 Обзорная экскурсия по Онежской набережной.
Набережная Петрозаводска – одна из его главных достопримечательностей.
Она напоминает галерею современного искусства, так как вдоль берега расположены «подарки-скульптуры» от городов-побратимов, выполненные в большинстве своем в стиле модерн.
Наш гид расскажет интересные факты о набережной и объяснит символизм украшающих ее любопытных объектов. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
Не забудьте загадать желание у знаменитого Древа желаний на берегу Онеги, по отзывам туристов они часто сбываются!
10:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера.
В нём собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Комплекс Кижей входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и Петербургским Эрмитажем.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Дома, амбары, мельницы, северные храмы – здесь все дышит благородной стариной.
Центром ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Одна из самых древних деревянных церквей, сохранившаяся со времен Руси, церковь Воскрешения Лазаря Муромского также будет удостоена внимания.
После экскурсии вас ждет свободное время (примерно 1 час 45 минут).
В свободное время вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, узнать о таинстве реставрации и др.
15:45 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.
После прибытия в город, у вас еще будет около 45 минут для того чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 30-40 минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных кафе и ресторанов.
Мы предлагаем завершить программу на скоростном поезде “Ласточка” в 18:00, однако по вашему желанию вы можете выбрать любой другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить свое путешествие по Карелии!
18:00 Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка».
Время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная станция: 22.55 – Ладожский вокзал.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.
Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь. Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|11950
|13800
|11650
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|12750
|14450
|12450
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|13400
|16100
|13100
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|16250
|21400
|15950
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7 лет
|500
|Школьники до 14 лет
|400
|Студенты
|100
|Пенсионеры
|100
|Ветераны ВОВ, Инвалиды I гр.
|200
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
06:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
06:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.
06:55 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.
В последний день тура:
15:45 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.
После прибытия в город, у вас еще будет около 45 минут для того чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 30-40 минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных кафе и ресторанов.
Мы предлагаем завершить программу на скоростном поезде “Ласточка” в 18:00, однако по вашему желанию вы можете выбрать любой другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить свое путешествие по Карелии!
18:00 Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка».
Время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная станция: 22.55 – Ладожский вокзал.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!