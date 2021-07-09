Возвращение в г. Петрозаводск.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций .

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Экскурсия на о. Кижи .

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера , где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18.

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!