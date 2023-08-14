1 день

Экскурсия в Рускеальский горный парк

08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Встречает гид с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон» (продолжительность — 1 час 15 минут).

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.