За несколько дней в своём путешествии в Карелию вы уделите время её столице – Петрозаводску, прогуляетесь по историческому центру города, основанного Петром Великим, посетите одну из главных достопримечательностей – Онежскую набережную.
Отправитесь на остров Валаам, для того чтобы осмотреть этот музей русского деревянного зодчества под открытым небом. В оставшийся день посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия в Рускеальский горный парк
08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Встречает гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон» (продолжительность — 1 час 15 минут).
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Экскурсия на о. Валаам (доп. плата)
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус с вещами.
Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на остров Валаам (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск (260 км).
19:00 Размещение в гостинице Петрозаводска.
Время для отдыха.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия на о. Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Свободное время.
Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00.
Прощание с гидом.
Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Пийпун Пиха +
Питер Инн
|Пийпун Пиха +
Северная
|Двухместное, взрослый
|36 800
|32 500
|Двухместное, ребенок до 16 лет
|35 300
|—
|Одноместное
|46 800
|39 000
|Доп. место, взрослый
|31 800
|27 500
|Доп. место, ребенок до 16 лет
|30 300
|—
Варианты проживания
Отель «Piipun Piha»
С рестораном и бесплатным WiFi находится в городе Сортавала.
В числе удобств номеров терраса, телевизор, собственная ванная комната с душем, биде и феном, а также кабельное телевидение.
К услугам гостей отеля Piipun Piha круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, помещения для проведения конференций и экскурсионное бюро. Предоставляются услуги билетной кассы.
Расстояние до железнодорожного вокзала Сортавала составляет 2,5 км.
Отель «Piter Inn»
Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе (4 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание:обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон» экскурсия на водопад «Кивач»посещение музея природы заповедника «Кивач»посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач».
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- Что не входит
- Билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски — 450 руб. /чел.
- Экскурсия на остров Валаам с обедом (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте)
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) — 100 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский), при путешествии с детьми — свидетельство о рождении детей.
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30°C до +10°C. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придется проводить достаточно много времени.
- Какие требования к одежде для посещения храмов?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
- Что еще нужно знать о туре?
Заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, позаботьтесь о приобретении питьевой воды в дорогу и, при необходимости, перекуса. На трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. Поэтому программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для туристов: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Погодные условия могут внести свои коррективы в наши экскурсионные программы. При сильном шторме на Белом море или на Онежском или Ладожском озёрах (шторма на которых порой бывают не слабее, чем на море), выход судов из порта запрещён. Мы не можем рисковать. В этом случае экскурсии, зависящие от перемещения по воде, будут заменены на равноценные по цене мероприятия.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.