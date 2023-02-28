Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.
После встречи на вокзале Петрозаводска вас отвезут на завтрак, и вы прогуляетесь по набережной Онежского озера.
Она знаменита необычными арт-объектами, а также скульптурами и памятниками, подаренными Петрозаводску городами-побратимами.
Трансфер на остров Кижи.
Вы отправитесь на скоростном теплоходе на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.).
Сначала для вас проведут индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.
Вы посетите недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста – памятники деревянного зодчества XVIII—XIX веков.
Потаённые Кижи – дальние уголки и лучшие виды.
Далее вас ждет расширенная программа «Потаённые Кижи – дальние уголки и лучшие виды», во время которой вы прогуляетесь по самым живописным местам и островным деревням.
Увидите историко-культурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.
Вы пообедаете в кафе на острове, а затем отправитесь обратно в Петрозаводск на теплоходе.
На городском причале вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы переедете в Северное Приладожье (в пути 3-3,5 часа).
Это один из самых живописных районов Карелии. В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры.
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
К вечеру вы прибудете на городской причал Сортавалы, откуда на моторных лодках или катере отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Экскурсия на Валаам.
Вы отправитесь на индивидуальную экскурсию на Валаам.
Вместе с гидом вы посетите центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор, а затем пообедаете в трапезной монастыря (постное рыбное меню) и послушаете концерт церковной музыки.
Вас ждет знакомство со старинными скитами Валаамского архипелага.
Сначала вы отправитесь к Воскресенскому скиту, который также называют «Новым Иерусалимом».
Считается, что именно отсюда началась история православной Карелии.
Вы посетите Никольский скит, который расположен на Крестовом острове у входа в Монастырскую бухту и является одним из самых красивых на Валааме.
В пути вам откроются живописные виды заливов и внутренних озер архипелага.
Возвращение в глэмпинг.
На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.
При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако на берегу Ладожского озера.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра). Продолжительность водной прогулки составит около 3-3,5 часов.
Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер: гору Айно и / или гору Вахтимяки (в зависимости от погодных условий).
Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.
На обед вы вернетесь в глэмпинг, а после продолжите экскурсионную программу и переедете на моторных лодках к причалу, откуда вас заберут микроавтобусы в горный парк «Рускеала» (30-40 мин в пути).
Рускеальский мраморный карьер
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии в горном парке вас отвезут в Сортавалу. До вечернего поезда в Москву у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по историческому центру и поужинать в ресторане (оплачивается дополнительно).
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание, за исключением ужина в ресторане в Сортавале в день отъезда. Завтрак в первый день пройдет в ресторане отеля «Фрегат», обед – на причале острова Кижи. В день 2 обед будет организован в трапезной Валаамского монастыря.
Завтраки в дни 2 и 3, обед в день 3, а также ужины в дни 1 и 2 будут организованы в глэмпинге. В меню будут блюда карельской кухни.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.