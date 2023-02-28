Классическая Карелия

В этом туре всего за три дня вы посетите главные достопримечательности Карелии

5
2 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом туре всего за три дня вы посетите главные достопримечательности Карелии: древние монастыри на островах Валаам и Кижи, мраморные карьеры горного парка «Рускеала» и живописные Ладожские шхеры.

Вас ждут нестандартные маршруты, которые позволят увидеть всем известные места с совершенно иного ракурса.
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Классическая Карелия
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Поездка на север Ладожского озера
Поездка на север Ладожского озера
Отправитесь к живописному архипелагу, который состоит из множества небольших скалистых островов
Мраморное величие
Мраморное величие
Съездите в Рускеальский горный карьер и сделаете эффектные фотографии
Остров-заповедник
Остров-заповедник
Отправитесь на скоростном теплоходе на остров Кижи и узнаете много интересного на индивидуальной экскурсии
Жизнь на берегу озера
Жизнь на берегу озера
Отдохнете в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса
Валаамский архипелаг
Валаамский архипелаг
Посетите центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор, а затем послушаете концерт церковной музыки
Завтрак в карельском стиле
Завтрак в карельском стиле
Попробуете национальную кухню в глэмпинге и во время выездных экскурсий

Программа тура по дням

1 день

Остров-заповедник Кижи

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.

После встречи на вокзале Петрозаводска вас отвезут на завтрак, и вы прогуляетесь по набережной Онежского озера.

Она знаменита необычными арт-объектами, а также скульптурами и памятниками, подаренными Петрозаводску городами-побратимами.

Трансфер на остров Кижи.

Вы отправитесь на скоростном теплоходе на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.).

Сначала для вас проведут индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.

Вы посетите недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста – памятники деревянного зодчества XVIII—XIX веков.

Потаённые Кижи – дальние уголки и лучшие виды.

Далее вас ждет расширенная программа «Потаённые Кижи – дальние уголки и лучшие виды», во время которой вы прогуляетесь по самым живописным местам и островным деревням.

Увидите историко-культурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.

Вы пообедаете в кафе на острове, а затем отправитесь обратно в Петрозаводск на теплоходе.

На городском причале вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы переедете в Северное Приладожье (в пути 3-3,5 часа).

Это один из самых живописных районов Карелии. В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры.

Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.

К вечеру вы прибудете на городской причал Сортавалы, откуда на моторных лодках или катере отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).

Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Остров-заповедник КижиОстров-заповедник КижиОстров-заповедник КижиОстров-заповедник КижиОстров-заповедник Кижи
2 день

Валаамский архипелаг

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Экскурсия на Валаам.

Вы отправитесь на индивидуальную экскурсию на Валаам.

Вместе с гидом вы посетите центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор, а затем пообедаете в трапезной монастыря (постное рыбное меню) и послушаете концерт церковной музыки.

Вас ждет знакомство со старинными скитами Валаамского архипелага.

Сначала вы отправитесь к Воскресенскому скиту, который также называют «Новым Иерусалимом».

Считается, что именно отсюда началась история православной Карелии.

Вы посетите Никольский скит, который расположен на Крестовом острове у входа в Монастырскую бухту и является одним из самых красивых на Валааме.

В пути вам откроются живописные виды заливов и внутренних озер архипелага.

Возвращение в глэмпинг.

На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.

При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако на берегу Ладожского озера.

Валаамский архипелагВалаамский архипелагВалаамский архипелагВалаамский архипелагВалаамский архипелагВалаамский архипелагВалаамский архипелаг
3 день

Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.

Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра). Продолжительность водной прогулки составит около 3-3,5 часов.

Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер: гору Айно и / или гору Вахтимяки (в зависимости от погодных условий).

Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.

На обед вы вернетесь в глэмпинг, а после продолжите экскурсионную программу и переедете на моторных лодках к причалу, откуда вас заберут микроавтобусы в горный парк «Рускеала» (30-40 мин в пути).

Рускеальский мраморный карьер

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии в горном парке вас отвезут в Сортавалу. До вечернего поезда в Москву у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по историческому центру и поужинать в ресторане (оплачивается дополнительно).

Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе(кроме ужина в последний день)
  • Все трансферы по маршруту
  • Индивидуальные экскурсионные программы
  • Переезды на скоростных теплоходах и катерах
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Петрозаводск и обратно из г. Сортавала
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.) (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
  • Ужин в последний день тура
  • Маршрут по подземной части парка «Рускеала» от 2.500 руб. /чел. (по желанию)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повара будут готовить для вас вкусные и питательные завтраки, а также обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание, за исключением ужина в ресторане в Сортавале в день отъезда. Завтрак в первый день пройдет в ресторане отеля «Фрегат», обед – на причале острова Кижи. В день 2 обед будет организован в трапезной Валаамского монастыря.

Завтраки в дни 2 и 3, обед в день 3, а также ужины в дни 1 и 2 будут организованы в глэмпинге. В меню будут блюда карельской кухни.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.

На какое время брать билеты?

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Есть ли возрастные ограничения?

В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

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