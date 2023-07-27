За 5 дней вы насладитесь красотой карельской природы, познакомитесь со столицей Карелии и проникнитесь особой атмосферой острова Кижи. А в свободные дни сможете выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус. Стоимость тура без проживания — 14 300 руб. Стоимость тура с проживанием — от 31 300 руб.
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Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Встреча в аэропорту «Петрозаводск».
Трансфер в г. Петрозаводск.
Вечерняя автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00.
Свободное время.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).
Свободный день.
За доп. плату экскурсии на выбор:
- Дивные места Приладожья: Рускеала + Ладожские шхеры.
Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье (260 км, 4 часа в пути), в горный парк Рускеала.
По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие» (по технической возможности).
По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в горном парке.
За доп. плату вы можете покушать в кафе горного парка.
Переезд в г. Сортавала.
Выезд на Ладожские шхеры.
Водная прогулка выходного дня по Ладожским шхерам — это прекрасная возможность забыть о городской суете, побыть наедине с удивительной природой Севера, насладиться необыкновенным разнообразием природного ландшафта Северного Приладожья, где песчаные и галечные пляжи чередуются с огромными валунами, покрытыми «бараньими лбами» и отвесными скалами, образуя необыкновенные по красоте пейзажи.
Маршрут круговой, проходит вокруг острова Кивисаари, Лайватсаари, Карнетсаари с высадкой на остров Хонкасало с посещением видовых мест на открытую Ладогу.
Возвращение в г. Петрозаводск (в пути около 4 часов).
Свободное время.
- Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону (время в парке 7–8 часов) + свободное время в г. Сортавала.
Жемчужиной парка является знаменитый Мраморный каньон — это заполненный естественными водами самый старый карьер открытой добычи камня.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.
Рускеальские водопады — каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие».
Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья.
- Гора Сампо — Марциальные Воды — Гирвас — Кивач.
Посещение горы Сампо.
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.
Обед в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).
Свободный день.
За доп. плату экскурсии на выбор:
- Экскурсия на о. Валаам.
Проезд на автобусе — г. Петрозаводск — г. Сортавала — г. Петрозаводск.
Проезд на метеоре — Сортавала — Центральная усадьба — Никоновская бухта — г. Сортавала.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Обед в трапезной (постный).
Посадка на теплоход и переезд в Никоновскую бухту.
Экскурсия по Гефсиманскому и Воскресенскому скитам.
- Рафтинг — сплав по реке.
Место сбора группы: пл. Гагарина, д. 1, самостоятельное прибытие.
Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.
Безопасность гарантируется опытными инструкторами.
Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе — обед.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).
Самостоятельное прибытие на причал г. Петрозаводска.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в Петрозаводске.
Групповой трансфер в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без проживания:
- взрослый — 14 300 руб.;
- ребенок до 15 лет включительно — 12 800 руб.
В тариф без проживания не включены завтраки.
Также есть возможность забронировать тур, предусматривающий проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместный номер
(основное место)
|Одноместный номер
(основное место)
|Доп. место
|Отели 3*
|31 300
|43 000
|22 800
|Отели 4*
|34 700
|51 000
|22 800
Скидка детям до 15 лет включительно на тур с проживанием —1 900 руб.
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Варианты проживания
Отель 3* или 4
Размещение в отеле 3 или 4*, все номера с удобствами в расширенном центре Петрозаводска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия: Рускеала + Ладожские шхеры:взрослый — 6 600 руб. /чел. школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 6 100 руб. /чел.
- Взрослый — 6 600 руб. /чел.
- Школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 6 100 руб. /чел.
- Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону:взрослый — 4 800 руб. /чел. ребенок 5–7 лет — 3 600 руб. /чел.
- Взрослый — 4 800 руб. /чел.
- Ребенок 5–7 лет — 3 600 руб. /чел.
- Экскурсия Гора Сампо — Марциальные Воды — Гирвас — Кивач:взрослый — 2 800 руб. /чел. школьники, студенты, пенсионеры — 2 600 руб. /чел.
- Взрослый — 2 800 руб. /чел.
- Школьники, студенты, пенсионеры — 2 600 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам:взрослый — 8 400 руб. /чел. ребенок 6–12 лет — 6 200 руб. /чел. ребенок 6 лет с предоставлением места и питания — 3 500 руб. /чел.
- Взрослый — 8 400 руб. /чел.
- Ребенок 6–12 лет — 6 200 руб. /чел.
- Ребенок 6 лет с предоставлением места и питания — 3 500 руб. /чел.
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел:оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Рафтинг — сплав по реке:взрослый — 2 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет — 2 300 руб. /чел.
- Взрослый — 2 500 руб. /чел.
- Ребенок до 12 лет — 2 300 руб. /чел.
- Самостоятельное прибытие на причал Петрозаводска в 4 день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:
- женщины — юбка, платок, покрытые плечи;
- мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно.
Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.
Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!