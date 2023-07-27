Карелия встречает Урал

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Отправиться с Урала прямиком в Карелию? Реально! Этот тур разработан с учетом рейсов между Екатеринбургом и Петрозаводском.

За 5 дней вы насладитесь красотой карельской природы, познакомитесь со столицей Карелии и проникнитесь особой атмосферой острова Кижи. А в свободные дни сможете выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус. Стоимость тура без проживания — 14 300 руб. Стоимость тура с проживанием — от 31 300 руб.
Карелия встречает Урал
Карелия встречает Урал
Карелия встречает Урал
Ближайшие даты:
4
июн
11
июн
18
июн
25
июн
2
июл
9
июл
16
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даты

Что вас ожидает:

Активности на выбор
Активности на выбор
При желании можно выбрать дополнительную активность, например, экскурсию на Валаам или в парк Рускеала
Музей деревянного зодчества
Музей деревянного зодчества
Отправитесь на остров, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста
Отдых на Русском Севере
Отдых на Русском Севере
Прогуляетесь по Петрозаводску, а в свободное время сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Встреча в аэропорту «Петрозаводск».

Трансфер в г. Петрозаводск.

Вечерняя автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Расчетный час в отеле — заселение после 15:00.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуОбзорная экскурсия по ПетрозаводскуОбзорная экскурсия по ПетрозаводскуОбзорная экскурсия по ПетрозаводскуОбзорная экскурсия по Петрозаводску
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).

Свободный день.

За доп. плату экскурсии на выбор:

  • Дивные места Приладожья: Рускеала + Ладожские шхеры.

Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье (260 км, 4 часа в пути), в горный парк Рускеала.

По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие» (по технической возможности).

По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

Свободное время в горном парке.

За доп. плату вы можете покушать в кафе горного парка.

Переезд в г. Сортавала.

Выезд на Ладожские шхеры.

Водная прогулка выходного дня по Ладожским шхерам — это прекрасная возможность забыть о городской суете, побыть наедине с удивительной природой Севера, насладиться необыкновенным разнообразием природного ландшафта Северного Приладожья, где песчаные и галечные пляжи чередуются с огромными валунами, покрытыми «бараньими лбами» и отвесными скалами, образуя необыкновенные по красоте пейзажи.

Маршрут круговой, проходит вокруг острова Кивисаари, Лайватсаари, Карнетсаари с высадкой на остров Хонкасало с посещением видовых мест на открытую Ладогу.

Возвращение в г. Петрозаводск (в пути около 4 часов).

Свободное время.

  • Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону (время в парке 7–8 часов) + свободное время в г. Сортавала.

Жемчужиной парка является знаменитый Мраморный каньон — это заполненный естественными водами самый старый карьер открытой добычи камня.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

Рускеальские водопады — каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие».

Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья.

  • Гора Сампо — Марциальные Воды — Гирвас — Кивач.

Посещение горы Сампо.

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Обед в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).

Свободный день.

За доп. плату экскурсии на выбор:

  • Экскурсия на о. Валаам.

Проезд на автобусе — г. Петрозаводск — г. Сортавала — г. Петрозаводск.

Проезд на метеоре — Сортавала — Центральная усадьба — Никоновская бухта — г. Сортавала.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Обед в трапезной (постный).

Посадка на теплоход и переезд в Никоновскую бухту.

Экскурсия по Гефсиманскому и Воскресенскому скитам.

  • Рафтинг — сплав по реке.

Место сбора группы: пл. Гагарина, д. 1, самостоятельное прибытие.

Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами.

Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе — обед.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
4 день

Остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).

Самостоятельное прибытие на причал г. Петрозаводска.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Прибытие в Петрозаводск.

Свободное время.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время в Петрозаводске.

Групповой трансфер в аэропорт.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека без проживания:

  • взрослый — 14 300 руб.;
  • ребенок до 15 лет включительно — 12 800 руб.

В тариф без проживания не включены завтраки.

Также есть возможность забронировать тур, предусматривающий проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместный номер
(основное место)		Одноместный номер
(основное место)		Доп. место
Отели 3*31 30043 00022 800
Отели 4*34 70051 00022 800

Скидка детям до 15 лет включительно на тур с проживанием —1 900 руб.

Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.

Варианты проживания

Отель 3* или 4

4 ночи

Размещение в отеле 3 или 4*, все номера с удобствами в расширенном центре Петрозаводска.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия: Рускеала + Ладожские шхеры:взрослый — 6 600 руб. /чел. школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 6 100 руб. /чел.
  • Взрослый — 6 600 руб. /чел.
  • Школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 6 100 руб. /чел.
  • Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону:взрослый — 4 800 руб. /чел. ребенок 5–7 лет — 3 600 руб. /чел.
  • Взрослый — 4 800 руб. /чел.
  • Ребенок 5–7 лет — 3 600 руб. /чел.
  • Экскурсия Гора Сампо — Марциальные Воды — Гирвас — Кивач:взрослый — 2 800 руб. /чел. школьники, студенты, пенсионеры — 2 600 руб. /чел.
  • Взрослый — 2 800 руб. /чел.
  • Школьники, студенты, пенсионеры — 2 600 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Валаам:взрослый — 8 400 руб. /чел. ребенок 6–12 лет — 6 200 руб. /чел. ребенок 6 лет с предоставлением места и питания — 3 500 руб. /чел.
  • Взрослый — 8 400 руб. /чел.
  • Ребенок 6–12 лет — 6 200 руб. /чел.
  • Ребенок 6 лет с предоставлением места и питания — 3 500 руб. /чел.
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел:оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
  • Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Рафтинг — сплав по реке:взрослый — 2 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет — 2 300 руб. /чел.
  • Взрослый — 2 500 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет — 2 300 руб. /чел.
  • Самостоятельное прибытие на причал Петрозаводска в 4 день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:

  • женщины — юбка, платок, покрытые плечи;
  • мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.

Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».

Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно.

Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.

Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 июля 2023
Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.
Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.Спасибо большое! Все хорошо, только с погодой не очень повезло.
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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