2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы (при выборе тарифа с проживанием).

Свободный день.

За доп. плату экскурсии на выбор:

Дивные места Приладожья: Рускеала + Ладожские шхеры.

Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье (260 км, 4 часа в пути), в горный парк Рускеала.

По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие» (по технической возможности).

По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

Свободное время в горном парке.

За доп. плату вы можете покушать в кафе горного парка.

Переезд в г. Сортавала.

Выезд на Ладожские шхеры.

Водная прогулка выходного дня по Ладожским шхерам — это прекрасная возможность забыть о городской суете, побыть наедине с удивительной природой Севера, насладиться необыкновенным разнообразием природного ландшафта Северного Приладожья, где песчаные и галечные пляжи чередуются с огромными валунами, покрытыми «бараньими лбами» и отвесными скалами, образуя необыкновенные по красоте пейзажи.

Маршрут круговой, проходит вокруг острова Кивисаари, Лайватсаари, Карнетсаари с высадкой на остров Хонкасало с посещением видовых мест на открытую Ладогу.

Возвращение в г. Петрозаводск (в пути около 4 часов).

Свободное время.

Экскурсия по Рускеальскому Мраморному каньону (время в парке 7–8 часов) + свободное время в г. Сортавала.

Жемчужиной парка является знаменитый Мраморный каньон — это заполненный естественными водами самый старый карьер открытой добычи камня.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

Рускеальские водопады — каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие».

Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья.

Гора Сампо — Марциальные Воды — Гирвас — Кивач.

Посещение горы Сампо.

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Обед в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.