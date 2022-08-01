Легенды Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию! Вы побываете в горном парке Рускеала и познакомитесь с его Мраморным каньоном, подземными лабиринтами и пещерами.

После отдыха в одной из гостиниц города Сортавала, вы отправитесь в одно из самых почитаемых святых мест России — остров Валаам.

А еще съездите в карельскую деревню Киндасово, посетите центра шунгита, увидите древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Ближайшие даты:
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июн
9
июн
16
июн
23
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даты

Что вас ожидает:

Целебные напитки Карелии
Целебные напитки Карелии
Попробуете фирменный Киндасовский чай и воду на курорте «Марциальные Воды»
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
Отправитесь из горного парка на уникальном поезде до города Сортавала
На «метеоре» к острову Валаам
На «метеоре» к острову Валаам
Увидите центральную усадьбу монастыря и один из скитов архипелага

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска, под шпилем со стороны перрона табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музеюсовременного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице, номера с удобствами.

Экскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по Шуе

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

Экскурсии на выбор (бронь заранее, оплата на месте).

1. Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).

Место сбора группы — памятник Петру I на набережной Онежского озера, самостоятельное прибытие.

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Стоимость: взрослый — 4 400 руб. /чел.; студент, пенсионер — 4 000 руб. /чел.; ребенок до 16 лет — 3 800 руб. /чел.

2. Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.

Место сбора группы — пл. Гагарина д. 1, самостоятельное прибытие.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами.

Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе — обед.

Возвращение в Петрозаводск.

Стоимость: взрослый — 2 700 руб. /чел., ребенок до 12 лет — 2 500 руб. /чел.

Свободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по ШуеСвободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по ШуеСвободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по ШуеСвободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по Шуе
3 день

Кивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные Воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Встреча с гидом.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

Посещение горы «Сампо».

Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.

В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.

Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.

Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра 1.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Выездв заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Кивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные ВодыКивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные ВодыКивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные ВодыКивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные ВодыКивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные ВодыКивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные Воды
4 день

Горный парк Рускеала. Прибытие в Сортавала

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом.

Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (переезд 250 км).

По пути осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов.

Здесь снимались кадры известного советского фильма «А зори здесь тихие…».

На водопадах разработана «экотропа» по навесным мостикам — проход по ней не включен в стоимость тура и оплачивается дополнительно, по желанию, прямо на территории водопадов.

По прибытию в Горный парк Рускеаланаземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».

Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

Свободное время в Горном Парке.

17:00 отправление из горного парка на ретропоезде до города Сортавала.

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице г. Сортавала, гостиницы туркласса, номера с удобствами.

Горный парк Рускеала. Прибытие в СортавалаГорный парк Рускеала. Прибытие в СортавалаГорный парк Рускеала. Прибытие в СортавалаГорный парк Рускеала. Прибытие в Сортавала
5 день

Остров Валаам

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00, вещи в камере хранения.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).

На Валааме полная программа с обедом (постный) — пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):

  • экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
  • «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон

Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

Трансфер на вокзал г. Сортавала.

Отправление поездом в Москву/Санкт-Петербург.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) проводится экскурсионная программа (подробнее в разделе «Важно знать»).

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Номер стандарт «Петра 3*» (Петрозаводск) +
отель в Сортавала (туркласса)		Номер комфорт «Петра 3*» (Петрозаводск) +
отель в Сортавала (туркласса)
Двухместный с удобствами50 20052 000
Одноместный с удобствами68 00071 800
Доп. место39 80039 800

Скидка детям до 15 лет включительно —4 100 рублей.

Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Варианты проживания

Отель «Petra» 3

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3

Гостиница в г. Сортавала

1 ночь

На каждый заезд есть несколько гостиниц, определяем доступное проживание на момент бронирования.

Гостиницы все туркласса, номера стандарт с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтрак, обеддень 4: завтрак, ужиндень 5: завтрак, обед
  • День 1: завтрак
  • День 2: завтрак
  • День 3: завтрак, обед
  • День 4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак, обед
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе тура
  • «экотропа» на Рускеальских водопадах
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
  • Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Экскурсия на остров Кижи (бронь заранее, оплата на месте):взрослый - 4 400 руб. /чел. пенсионер, студент - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 800 руб. /чел
  • Взрослый - 4 400 руб. /чел
  • Пенсионер, студент - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 3 800 руб. /чел
  • Сплав на рафтах по реке Шуя: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослый - 2 700 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.

Женщины – юбка, платок, покрытые плечи.

Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.

Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».

Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно!

Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.

Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.

Какая будет программа, если поездка на о. Валам не состоится?

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) проводится экскурсионная программа:

Обзорная экскурсия по г. Сортавала, с посещением Музей частной коллекции Кронида Гоголева, музей Северного Приладожья.

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории «Парк Бастион», в состав парка входит:

  • Музей эпохи викингов «Крепость черного медведя»;
  • Музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта»;
  • Экоплощадка «Каменный век»;
  • Выставка «Тайная жизнь насекомых».
Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечет за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
1 авг 2022
Поездка прошла отлично. Выражаем огромную благодарность за организацию, чёткое исполнение, отдельно хочу отметить работу гида Куц Марины (очень интересный рассказ про быт и обычаи корелов). Также хотим поблагодарить за доп. экскурсию на Ладожские шхеры и остров Ваалам. Ваалам поистине место умиротворения… Водная экскурсия по шхерам - это жемчужина всех экскурсий… Хотелось бы, чтобы она встречалась в турах почаще…
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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