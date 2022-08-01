После отдыха в одной из гостиниц города Сортавала, вы отправитесь в одно из самых почитаемых святых мест России — остров Валаам.
А еще съездите в карельскую деревню Киндасово, посетите центра шунгита, увидите древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
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Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска, под шпилем со стороны перрона табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музеюсовременного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице, номера с удобствами.
Свободный день. Дополнительные экскурсии: остров Кижи и сплав по Шуе
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Экскурсии на выбор (бронь заранее, оплата на месте).
1. Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).
Место сбора группы — памятник Петру I на набережной Онежского озера, самостоятельное прибытие.
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Стоимость: взрослый — 4 400 руб. /чел.; студент, пенсионер — 4 000 руб. /чел.; ребенок до 16 лет — 3 800 руб. /чел.
2. Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.
Место сбора группы — пл. Гагарина д. 1, самостоятельное прибытие.
Безопасность гарантируется опытными инструкторами.
Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе — обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Стоимость: взрослый — 2 700 руб. /чел., ребенок до 12 лет — 2 500 руб. /чел.
Кивач, центра Шунгита, гора «Сампо», Гирвас и Марциальные Воды
Завтрак в кафе гостиницы.
Встреча с гидом.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.
В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра — архитектурный памятник петровской эпохи.
Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам.
Эта церковь — единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае.
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра 1.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Выездв заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в пути.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Горный парк Рускеала. Прибытие в Сортавала
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом.
Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (переезд 250 км).
По пути осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов.
Здесь снимались кадры известного советского фильма «А зори здесь тихие…».
На водопадах разработана «экотропа» по навесным мостикам — проход по ней не включен в стоимость тура и оплачивается дополнительно, по желанию, прямо на территории водопадов.
По прибытию в Горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Дорога Горных мастеров».
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в Горном Парке.
17:00 отправление из горного парка на ретропоезде до города Сортавала.
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице г. Сортавала, гостиницы туркласса, номера с удобствами.
Остров Валаам
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00, вещи в камере хранения.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа с обедом (постный) — пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон
Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.
В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в Сортавала.
Трансфер на вокзал г. Сортавала.
Отправление поездом в Москву/Санкт-Петербург.
В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) проводится экскурсионная программа (подробнее в разделе «Важно знать»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Номер стандарт «Петра 3*» (Петрозаводск) +
отель в Сортавала (туркласса)
|Номер комфорт «Петра 3*» (Петрозаводск) +
отель в Сортавала (туркласса)
|Двухместный с удобствами
|50 200
|52 000
|Одноместный с удобствами
|68 000
|71 800
|Доп. место
|39 800
|39 800
Скидка детям до 15 лет включительно —4 100 рублей.
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Варианты проживания
Отель «Petra» 3
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Гостиница в г. Сортавала
На каждый заезд есть несколько гостиниц, определяем доступное проживание на момент бронирования.
Гостиницы все туркласса, номера стандарт с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтрак, обеддень 4: завтрак, ужиндень 5: завтрак, обед
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак, обед
- День 4: завтрак, ужин
- День 5: завтрак, обед
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
- Питание, не указанное в программе тура
- «экотропа» на Рускеальских водопадах
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Экскурсия на остров Кижи (бронь заранее, оплата на месте):взрослый - 4 400 руб. /чел. пенсионер, студент - 4 000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 3 800 руб. /чел
- Взрослый - 4 400 руб. /чел
- Пенсионер, студент - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 3 800 руб. /чел
- Сплав на рафтах по реке Шуя: взрослый - 2 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 2 700 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь – кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.
Женщины – юбка, платок, покрытые плечи.
Мужчины – брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно!
Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.
Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.
Какая будет программа, если поездка на о. Валам не состоится?
В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) проводится экскурсионная программа:
Обзорная экскурсия по г. Сортавала, с посещением Музей частной коллекции Кронида Гоголева, музей Северного Приладожья.
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории «Парк Бастион», в состав парка входит:
- Музей эпохи викингов «Крепость черного медведя»;
- Музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта»;
- Экоплощадка «Каменный век»;
- Выставка «Тайная жизнь насекомых».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечет за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!