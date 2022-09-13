2 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Увидим каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» сподвесными канатными мостами прямо над водопадами.

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

Красивые места вокруг Мраморного Каньона;

тайные тропы земли Калевала;

водная прогулка по Мраморному озеру;

попробовать активные развлечения в горном парке;

отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;

посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.

19:30 Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд.

Размещение.

Свободное время.