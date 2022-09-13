Мы собрали пожелания туристов и представляем пятидневный тур с главными сокровищами Карелии — природными объектами. Вы сможете без спешки погрузиться в красоты удивительного края, увидеть монастыри на островах и освежиться у водопадов!
Главные особенности тура:
13:00 0 13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”.
15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Заселение в отели города.
Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Увидим каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» сподвесными канатными мостами прямо над водопадами.
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.
19:30 Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд.
Размещение.
Свободное время.
В третий день тура вы сможете самостоятельно решить, как провести этот день: полюбоваться удивительной природой Карелии и остаться на этот день в отеле или отправиться в настоящую экспедицию к лесным водопадам и месторождению полудрагоценного камня гранат!
ЭКСПЕДИЦИЯ К ЛЕСНЫМ ВОДОПАДАМ И МЕСТОРОЖДЕНИЮ ГРАНАТА (не входит в стоимость, приобретается по желанию).
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии:
Также в программе вас ждёт традиционное чаепитие у костра с калитками и чаем из карельских трав.
Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе лесных водопадов находится старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:00 Прибытие в отель. Свободное время.
В четвёртый день тура вы сможете провести день самостоятельно или воспользоваться возможностью посетить одно из самых знаковых мест Карелии — остров Валаам. Отличным бонусом станет водный путь до острова на 10-местном катере, с которого вы увидите “визитную карточку” Ладожского озера — ладожские шхеры.
ЭКСКУРСИЯ НА ВАЛААМ И ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).
10:50 Сбор группы на причале отеля.
Причал с которого вы отправитесь на Валаам расположен прямо на территории отеля. На причале вас встретит гид и поможет с посадкой на катер.
11:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
12:00 Прибытие в Центральную усадьбу.
Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
На гору Фавор кцентральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от неё кСвятым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и приобрести на память местные сувениры.
15:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
16:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами. Они очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!
18:00 Возвращение с экскурсии.
Свободное время.
19:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.
22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Размещение в отеле.
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.
10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.
В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
Трансфер в аэропорт.
15:45 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Тур предполагает:
Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Стандарт отели (без завтрака)
Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Сортавала: Ладога Фьорд
|30 550
|39 850
|29 250
Комфорт отели
Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Сортавала: Ладога Фьорд
|31 250
|40 250
|30 050
Премиум отели
Петрозаводск: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Сортавала: Ладога Фьорд
|33 450
|44 450
|32 250
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
К услугам гостей частный пляж и номера с бесплатным Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере есть платяной шкаф, а в некоторых — кухня с посудомоечной машиной, холодильником и плитой. В номерах гостевого дома «Ладога Фьорд» предоставляется постельное белье и полотенца.
В окрестностях популярны пешие прогулки и лыжный спорт. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение и велосипеды.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура:
15:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.
Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.
Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.
17:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
Трансфер в аэропорт.
15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.