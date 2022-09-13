Незабываемая Карелия

Экскурсионный тур «Незабываемая Карелия» на 5 дней

Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Незабываемая Карелия
Ближайшие даты:
24
июл
31
июл
7
авг
14
авг
21
авг

Что вас ожидает 🤩

Путешествие по карельским фьордам
Путешествие по карельским фьордам
Прокатимся на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые называются шхерами
Добудем полудрагоценный камень гранат
Добудем полудрагоценный камень гранат
Отколем себе кусочек и увезём с собой на память о щедрой Карелии!
Панорамы горного парка "Рускеала"
Панорамы горного парка "Рускеала"
Отправимся к главной достопримечательности Карелии, поражающей своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Сказочный Валаам
Сказочный Валаам
При желании промчимся на "Метеоре" до о. Валаам и посетим красивейшие монастыри и церкви
Очарование карельских водопадов
Очарование карельских водопадов
Удивимся природной мощи водопадов Карелии и послушаем их шум

Описание

Мы собрали пожелания туристов и представляем пятидневный тур с главными сокровищами Карелии — природными объектами. Вы сможете без спешки погрузиться в красоты удивительного края, увидеть монастыри на островах и освежиться у водопадов!

Главные особенности тура:

  • Авиабилеты из Москвы и обратно включены в стоимость;
  • тур с возможностью посетить знаменитый Валаам;
  • главные достопримечательности Карелии;
  • интерактивные экскурсии;
  • удобное время начала тура — в воскресенье.

Программа тура по дням

1 день

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле

13:00 0 13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”.

15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Заселение в отели города.

Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отелеДомодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле
2 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Увидим каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» сподвесными канатными мостами прямо над водопадами.

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона;
  • тайные тропы земли Калевала;
  • водная прогулка по Мраморному озеру;
  • попробовать активные развлечения в горном парке;
  • отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;
  • посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.

19:30 Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд.

Размещение.

Свободное время.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Сортавала
3 день

Свободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната

В третий день тура вы сможете самостоятельно решить, как провести этот день: полюбоваться удивительной природой Карелии и остаться на этот день в отеле или отправиться в настоящую экспедицию к лесным водопадам и месторождению полудрагоценного камня гранат!

ЭКСПЕДИЦИЯ К ЛЕСНЫМ ВОДОПАДАМ И МЕСТОРОЖДЕНИЮ ГРАНАТА (не входит в стоимость, приобретается по желанию).

В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии:

  • Водопады Юканкоски (Белые Мосты);
  • водопады Койриноя — Мельничный и Земляничный;
  • Молочный водопад.

Также в программе вас ждёт традиционное чаепитие у костра с калитками и чаем из карельских трав.

Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

В районе лесных водопадов находится старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.

14:00 Прибытие в отель. Свободное время.

Свободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению гранатаСвободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению гранатаСвободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
4 день

Свободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отеле

В четвёртый день тура вы сможете провести день самостоятельно или воспользоваться возможностью посетить одно из самых знаковых мест Карелии — остров Валаам. Отличным бонусом станет водный путь до острова на 10-местном катере, с которого вы увидите “визитную карточку” Ладожского озера — ладожские шхеры.

ЭКСКУРСИЯ НА ВАЛААМ И ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).

10:50 Сбор группы на причале отеля.

Причал с которого вы отправитесь на Валаам расположен прямо на территории отеля. На причале вас встретит гид и поможет с посадкой на катер.

11:00 Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

12:00 Прибытие в Центральную усадьбу.

Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

На гору Фавор кцентральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от неё кСвятым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.

В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и приобрести на память местные сувениры.

15:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

16:00 Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами. Они очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!

18:00 Возвращение с экскурсии.

Свободное время.

19:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.

22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Размещение в отеле.

Свободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отелеСвободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отелеСвободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отеле
5 день

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.

10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.

В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

Трансфер в аэропорт.

15:45 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - ДомодедовоКивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

Проживание

Тур предполагает:

  • Проживание в отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отеля) — 2 ночи;
  • проживание в загородном отеле Ладога-фьорд — 2 ночи.

Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)

Стандарт отели (без завтрака)

Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

Сортавала: Ладога Фьорд

30 55039 85029 250

Комфорт отели

Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

Сортавала: Ладога Фьорд

31 25040 25030 050

Премиум отели

Петрозаводск: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос

Сортавала: Ладога Фьорд

33 45044 45032 250

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

Ладога Фьорд

2 ночи

К услугам гостей частный пляж и номера с бесплатным Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере есть платяной шкаф, а в некоторых — кухня с посудомоечной машиной, холодильником и плитой. В номерах гостевого дома «Ладога Фьорд» предоставляется постельное белье и полотенца.

В окрестностях популярны пешие прогулки и лыжный спорт. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение и велосипеды.

Ладога ФьордЛадога ФьордЛадога ФьордЛадога Фьорд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включённые в тур:
  • Билеты:
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • Оплачивается по желанию на месте:
Место начала и завершения?
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

15:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.

Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.

Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.

17:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Валаам и Ладожские шхеры – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • экскурсия к лесным водопадам – туристов забирает трансфер из отеля.

В последний день тура:

Трансфер в аэропорт.

15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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