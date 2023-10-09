Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка

Вдохновение Карелии

5
2 отзыва
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Хотите познакомиться с культурой северных народов? Тогда этот тур для Вас! В этом путешествии Вы исследуете карельскую столицу и побываете в одной из самых красивых деревень России.

Вы прогуляетесь с приветливыми хаски, посетите несколько музеев, попробуете приготовить традиционное карельское угощение и создать картину на спиле дерева. И, конечно, насладитесь красотами Карелии!
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Город с богатой историей
Город с богатой историей
Погрузитесь в историю города Петрозаводска и заглянете в его самые интересные места
"Калитки" своими руками
"Калитки" своими руками
Приготовите на мастер-классе национальное карельское блюдо
Прогулка по старинной деревне
Прогулка по старинной деревне
Пройдетесь по Кинерме - одной из самых красивых деревень России
Знакомство с коренным народом
Знакомство с коренным народом
Погрузитесь в историю и быт вепсов - малочисленного народа Карелии
Прогулка с приветливыми хаски
Прогулка с приветливыми хаски
Познакомитесь, а после пройдетесь с дружелюбными собаками из питомника хаски по красивейшему сосновому бору

Программа тура по дням

1 день

Комариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-класс

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. На вокзале Вас встречает гид.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00-09:00 Завтрак в кафе города.

09:00-14:00 Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа», поездкой в Ботанический сад, на урочище Чёртов стул и легким походом к самой большой ели Фенноскандии.

Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

После активного и энергичного города вас примет спокойная и размеренная флора Карелии в Ботаническом саду.

Неспешно прогуливаясь вдоль удивительных природных красот, вы дойдёте до Чёртова стула - геологического природного памятника, притягивающего любителей умиротворённого отдыха.

После удивительной легенды появления каменного массива и созерцания здешних красот, вы познакомитесь и обнимитесь с объектом всероссийского значения - самой большой елью в Фенноскандии.

14:30-15:30 Обед с блюдами национальной кухни в ресторане города.

16:00-17:00 Размещение в гостинице «Piter Inn» 4* в двухместных номерах категории стандарт.

17:00-19:00 Мастер-класс по рисованию картины на спиле дерева. В уютной мастерской по созданию произведений художественного искусства вы сможете почувствовать себя настоящим творцом!

Вас ждёт мастер-класс по созданию картины на карельскую тематику, которую вы будете рисовать на спиле дерева.

Комариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-классКомариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-классКомариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-классКомариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-класс
2 день

Питомник хаски, треккинг, мастер-класс, деревня Кинерма

07:00-10:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Выезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30 км). Здесь вас ждет необычная атмосфера – загадочная, природная и притягательная.

10:30-12:00 В «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.

А после Вы отправитесь на треккинг (прогулку) с хаски по красивейшему сосновому бору вдоль реки Шуя (3 км). Задор и энергия собак зарядят вас позитивным настроем на весь оставшийся день.

Ограничение по возрасту на треккинг с хаски - 6 лет.

12:30-13:30 Мастер-класс по приготовлению калитокпод руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки. Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.

Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

13:30-14:30 Обед в этническом чуме с чаепитием.

14:30-15:30 Переезд в деревню Кинерма – настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом.

15:30-17:00 Кинерма вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России. Здесь всего 17 жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке. Люди до сих пор живут в этих домах, поддерживая и оберегая исторический облик!

Вы осмотрите дома - памятники архитектуры, ухоженные дворики, погрузитесь в деревенский быт, прогуляетесь по красивой деревне вокруг старинной часовни. После прогулки вас ожидает чаепитие в уютной аутентичной карельской избе.

19:00 Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер в гостиницу.

Питомник хаски, треккинг, мастер-класс, деревня КинермаПитомник хаски, треккинг, мастер-класс, деревня КинермаПитомник хаски, треккинг, мастер-класс, деревня Кинерма
3 день

Этнографический музей, народный хор, карьер Малинового кварцита

07:00-08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения отеля.

08:00 В нашей программе на сегодня - знакомство с историей самого малочисленного коренного народа Карелии. Вепсы - обладатели поистине впечатляющей, особой культуры.

Для близкого знакомства с интересной смесью язычества и христианства, мы отправимся в Шелтозерский вепсский этнографический музей. Он находится в доме, построенном два столетия назад, и является живым памятником деревянного зодчества.

Для полного погружения в историю уникального народа и аутентичной атмосферы, после экскурсии для вас будет выступать вепсский народный хор.

13:30-14:30 Обед в кафе.

14:30-16:00 Наша финальная остановка - карьер Малинового кварцита - единственное месторождение уникального камня.

Именно отсюда взят камень для создания деталей таких именитых Петербургских достопримечательностей как Исаакиевский собор и памятник Николаю I. Буквы «Ленин» на мавзолее, аллея городов- героев у кремлёвской стены и даже саркофаг Наполеона произведены из этого редкого камня.

К 18:00 Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал. Окончание программы, отъезд вечерними поездами:

Петрозаводск - Москва: поезд 091А, отбытие из Петрозаводска в 22:00, прибытие в Москву в 08:50.
Петрозаводск - Санкт-Петербург: поезд 805Ч, отбытие из Петрозаводска в 18:00, прибытие в Санкт-Петербург в 23:32.
Этнографический музей, народный хор, карьер Малинового кварцитаЭтнографический музей, народный хор, карьер Малинового кварцитаЭтнографический музей, народный хор, карьер Малинового кварцита

Проживание

Отель Piter Inn 4* расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Размещение в двухместном номере44 400
Размещение в одноместном номере51 400
Размещение на дополнительном месте42 000

К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «PiterInn»

2 ночи

Размещение в гостинице “Piter Inn” в центре города Петрозаводска в двухместных номерах категории стандарт.

Гостиница «PiterInn»Гостиница «PiterInn»Гостиница «PiterInn»Гостиница «PiterInn»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории в отеле 4* (2 ночи)
  • Питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной, Ботанического сада и «Чёртова стула»
  • Мастер-класс по рисованию картины акрилом на спиле дерева
  • Треккинг хаски
  • Кулинарный мастер-класс по калиткам
  • Экскурсионная программа и чаепитие в деревни Кинерма
  • Интерактивная программа в селе Шелтозеро
  • Экскурсия на карьер Малинового кварцита
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
  • Страхование здоровья и жизни туриста
  • Подарки от фирмы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 14 лет - 1500 рублей, предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Есть ли возможность раннего размещения и трансфер для тех, кто приехал заранее?
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
9 окт 2023
Организация тура была на высоте!
С
31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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