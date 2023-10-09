Вдохновение Карелии
Вы прогуляетесь с приветливыми хаски, посетите несколько музеев, попробуете приготовить традиционное карельское угощение и создать картину на спиле дерева. И, конечно, насладитесь красотами Карелии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Комариная тропа, Ботанический сад, Чертов стул, мастер-класс
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. На вокзале Вас встречает гид.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00-09:00 Завтрак в кафе города.
09:00-14:00 Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа», поездкой в Ботанический сад, на урочище Чёртов стул и легким походом к самой большой ели Фенноскандии.
Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
После активного и энергичного города вас примет спокойная и размеренная флора Карелии в Ботаническом саду.
Неспешно прогуливаясь вдоль удивительных природных красот, вы дойдёте до Чёртова стула - геологического природного памятника, притягивающего любителей умиротворённого отдыха.
После удивительной легенды появления каменного массива и созерцания здешних красот, вы познакомитесь и обнимитесь с объектом всероссийского значения - самой большой елью в Фенноскандии.
14:30-15:30 Обед с блюдами национальной кухни в ресторане города.
16:00-17:00 Размещение в гостинице «Piter Inn» 4* в двухместных номерах категории стандарт.
17:00-19:00 Мастер-класс по рисованию картины на спиле дерева. В уютной мастерской по созданию произведений художественного искусства вы сможете почувствовать себя настоящим творцом!
Вас ждёт мастер-класс по созданию картины на карельскую тематику, которую вы будете рисовать на спиле дерева.
Питомник хаски, треккинг, мастер-класс, деревня Кинерма
07:00-10:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Выезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30 км). Здесь вас ждет необычная атмосфера – загадочная, природная и притягательная.
10:30-12:00 В «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.
А после Вы отправитесь на треккинг (прогулку) с хаски по красивейшему сосновому бору вдоль реки Шуя (3 км). Задор и энергия собак зарядят вас позитивным настроем на весь оставшийся день.
Ограничение по возрасту на треккинг с хаски - 6 лет.
12:30-13:30 Мастер-класс по приготовлению калитокпод руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки. Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.
Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.
13:30-14:30 Обед в этническом чуме с чаепитием.
14:30-15:30 Переезд в деревню Кинерма – настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом.
15:30-17:00 Кинерма вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России. Здесь всего 17 жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке. Люди до сих пор живут в этих домах, поддерживая и оберегая исторический облик!
Вы осмотрите дома - памятники архитектуры, ухоженные дворики, погрузитесь в деревенский быт, прогуляетесь по красивой деревне вокруг старинной часовни. После прогулки вас ожидает чаепитие в уютной аутентичной карельской избе.
19:00 Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер в гостиницу.
Этнографический музей, народный хор, карьер Малинового кварцита
07:00-08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
08:00 В нашей программе на сегодня - знакомство с историей самого малочисленного коренного народа Карелии. Вепсы - обладатели поистине впечатляющей, особой культуры.
Для близкого знакомства с интересной смесью язычества и христианства, мы отправимся в Шелтозерский вепсский этнографический музей. Он находится в доме, построенном два столетия назад, и является живым памятником деревянного зодчества.
Для полного погружения в историю уникального народа и аутентичной атмосферы, после экскурсии для вас будет выступать вепсский народный хор.
13:30-14:30 Обед в кафе.
14:30-16:00 Наша финальная остановка - карьер Малинового кварцита - единственное месторождение уникального камня.
Именно отсюда взят камень для создания деталей таких именитых Петербургских достопримечательностей как Исаакиевский собор и памятник Николаю I. Буквы «Ленин» на мавзолее, аллея городов- героев у кремлёвской стены и даже саркофаг Наполеона произведены из этого редкого камня.
К 18:00 Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал. Окончание программы, отъезд вечерними поездами:
Проживание
Отель Piter Inn 4* расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Размещение в двухместном номере
|44 400
|Размещение в одноместном номере
|51 400
|Размещение на дополнительном месте
|42 000
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Варианты проживания
Гостиница «PiterInn»
Размещение в гостинице “Piter Inn” в центре города Петрозаводска в двухместных номерах категории стандарт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории в отеле 4* (2 ночи)
- Питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной, Ботанического сада и «Чёртова стула»
- Мастер-класс по рисованию картины акрилом на спиле дерева
- Треккинг хаски
- Кулинарный мастер-класс по калиткам
- Экскурсионная программа и чаепитие в деревни Кинерма
- Интерактивная программа в селе Шелтозеро
- Экскурсия на карьер Малинового кварцита
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- Страхование здоровья и жизни туриста
- Подарки от фирмы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 14 лет - 1500 рублей, предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
- Есть ли возможность раннего размещения и трансфер для тех, кто приехал заранее?
- Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.