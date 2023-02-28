Путешествие начинается со встречи в аэропорту Санкт-Петербурга, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы до 9:00.
Утром вы встретитесь с гидом в аэропорту Пулково и позавтракаете в ресторане.
После этого вас ждет трансфер на вертолетную площадку и перелет до ближайшего острова к Кижи.
В пути вы будете пролетать над Санкт-Петербургом, Онежским озером, с высоты любуясь пейзажами русского севера.
После приземления уже на катере (время в пути 5-10 минут) отправитесь на сам остров Кижи.
Остров Кижи.
Для вас проведут индивидуальную экскурсию по острову.
В центральной части вы увидите знаменитую церковь Преображения Господня (посещение не включено в стоимость) и побываете в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Эти сооружения входят в архитектурный ансамбль Кижского погоста – памятник деревянного зодчества и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.
Затем вы пересядете в автомобиль, чтобы исследовать дальнюю часть острова с заброшенными деревнями и старинными церквями.
Перелет в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы пообедаете в кафе и на вертолете отправитесь в Северное Приладожье на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Здесь находится глэмпинг Lago Ladoga. Общее время полета составит около 3,5 часов.
Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса, приветственный напиток и ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в панорамном шатре-ресторане.
Вы позавтракаете в глэмпинге, после чего на скоростных катерах выйдете в Ладожское озеро.
Вас ждет знакомство с Валаамским архипелагом.
Экскурсия по острову Валаам.
Гид проведет для вас индивидуальную экскурсию по острову Валаам.
От причала Монастырской бухты вы пройдете под Святыми вратами и попадете в центральную усадьбу Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Вы посетите главный действующий храм острова – Спасо-Преображенский собор, увидите Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки, полюбуетесь недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.
Обед пройдет в трапезной монастыря.
Маршрут в Большую Никоновскую бухту.
Во второй половине дня на катерах вы проедете по красивейшим местам Валаамского архипелага: вдоль западного побережья, из бухты Монастырской в бухту Большую Никоновскую.
Маршрут пройдет мимо небольших островков, живописных проливов и уединенных островных скитов – Никольского и Предтеченского.
Вы увидите недавно отреставрированный храм Никольского скита – один из шедевров русского зодчества второй половины ХIХ века. Предтеченский скит, обладающий самым строгим уставом, закрыт для посещения: увидеть его колокольню и поклонный крест можно только с воды.
Экскурсия завершится в «Новом Иерусалиме», у Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в глэмпинг.
На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.
По желанию и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги.
Утром после завтрака вы сядете в моторные лодки и отправитесь на экскурсию по Ладожским шхерам.
Этот живописный архипелаг находится на севере Ладожского озера и состоит из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Во время водной прогулки вы осмотрите острова, на которых сохранились фундаменты домов, напоминающие ДОТы с бункерами.
Это бывшие финские хутора: они использовались как долговременные огневые точки и входили в линию обороны в годы советско-финской войны 1939-1940 годов.
Ладожские шхеры особенно интересны так называемыми «рифовыми горами».
Это горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами высотой до 80 метров.
Вы подниметесь на самую высокую точку Ладожских шхер – гору Айно.
С нее открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Днем вы вернетесь в глэмпинг и пообедаете.
После обеда на вертолетах вы вылетите обратно в Санкт-Петербург (ориентировочное время прибытия в город – 17:00).
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Стоимость программы на 1 человека зависит от выбора вертолёта, руб:
|Вертолет Bell 407
(для группы из 6 человек)
|Вертолет Bell 206
(для группы из 4 человек)
|Вертолет Robinson 44
(для группы из 3 человек)
|366 500
|379 500
|385 500
Другие варианты вертолетов рассчитываются по запросу.
Тур возможно провести в удобные для вас даты(для групп от 2 до 6 человек).
Этот тур мы проводим только для готовых групп и индивидуальных туристов.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Данный тур подходит для детей старше 7 лет.
С конца мая до середины июля – период белых ночей, когда вечерние сумерки практически сливаются с утренними.
Конец июня – середина августа – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температуры воды также варьируется в пределах +14-20°С. На Ладожском озере часто бывают сильные ветра, однако благодаря этому летом здесь почти не бывает комаров и мошки.
В начале сезона на островах Ладоги много земляники, а в конце лета берега покрываются ягодными полями брусники, черники, голубики, морошки и клюквы.