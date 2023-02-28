VIP-тур. Пролетая над Карелией

В этом путешествии вы откроете для себя красоту северной природы сразу

5
2 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом путешествии вы откроете для себя красоту северной природы сразу с трех ракурсов – с воздуха, воды и земли. Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета. Вы отправитесь на индивидуальные экскурсии на катерах и моторных лодках по Ладоге.

А жить вы будете в уютном купольном глэмпинге, который находится в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер. Этот тур проводится для готовых групп и индивидуальных туристов от 2 человек. Вы можете оставить заявку и узнать сколько человек уже забронировали поездку.
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Полет мечты
Полет мечты
Пролетите над Санкт-Петербургом, Онежским озером, с высоты полюбуетесь пейзажами русского севера
История острова Валаам
История острова Валаам
Отправитесь на катере по Валаамскому архипелагу и проведете интересный день на острове
Побег в карельскую тайгу
Побег в карельскую тайгу
Поживете в комфортном купольном шатре на берегу Ладожского озера
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Прогуляетесь по острову Кижи и увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья
Северная национальная кухня
Северная национальная кухня
Попробуете карельские блюда: красную рыбу, лохикейтто, калитки, настойки и варенье из северных ягод
На моторных лодках по Ладожским шхерам
На моторных лодках по Ладожским шхерам
Исследуете живописный архипелаг, который находится на севере Ладожского озера

Программа тура по дням

1 день

На вертолете к острову Кижи

Путешествие начинается со встречи в аэропорту Санкт-Петербурга, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы до 9:00.

Утром вы встретитесь с гидом в аэропорту Пулково и позавтракаете в ресторане.

После этого вас ждет трансфер на вертолетную площадку и перелет до ближайшего острова к Кижи.

В пути вы будете пролетать над Санкт-Петербургом, Онежским озером, с высоты любуясь пейзажами русского севера.

После приземления уже на катере (время в пути 5-10 минут) отправитесь на сам остров Кижи.

Остров Кижи.

Для вас проведут индивидуальную экскурсию по острову.

В центральной части вы увидите знаменитую церковь Преображения Господня (посещение не включено в стоимость) и побываете в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Эти сооружения входят в архитектурный ансамбль Кижского погоста – памятник деревянного зодчества и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы увидите историко-архитектурные объекты, привезенные из различных уголков Заонежья: жилые дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, старинные часовни и предметы быта.

Затем вы пересядете в автомобиль, чтобы исследовать дальнюю часть острова с заброшенными деревнями и старинными церквями.

Перелет в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы пообедаете в кафе и на вертолете отправитесь в Северное Приладожье на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Здесь находится глэмпинг Lago Ladoga. Общее время полета составит около 3,5 часов.

Вас ждет размещение в уютных купольных шатрах в окружении соснового леса, приветственный напиток и ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в панорамном шатре-ресторане.

На вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову КижиНа вертолете к острову Кижи
2 день

На катере по Валаамскому архипелагу

Вы позавтракаете в глэмпинге, после чего на скоростных катерах выйдете в Ладожское озеро.

Вас ждет знакомство с Валаамским архипелагом.

Экскурсия по острову Валаам.

Гид проведет для вас индивидуальную экскурсию по острову Валаам.

От причала Монастырской бухты вы пройдете под Святыми вратами и попадете в центральную усадьбу Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Вы посетите главный действующий храм острова – Спасо-Преображенский собор, увидите Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери.

Осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки, полюбуетесь недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.

Обед пройдет в трапезной монастыря.

Маршрут в Большую Никоновскую бухту.

Во второй половине дня на катерах вы проедете по красивейшим местам Валаамского архипелага: вдоль западного побережья, из бухты Монастырской в бухту Большую Никоновскую.

Маршрут пройдет мимо небольших островков, живописных проливов и уединенных островных скитов – Никольского и Предтеченского.

Вы увидите недавно отреставрированный храм Никольского скита – один из шедевров русского зодчества второй половины ХIХ века. Предтеченский скит, обладающий самым строгим уставом, закрыт для посещения: увидеть его колокольню и поклонный крест можно только с воды.

Экскурсия завершится в «Новом Иерусалиме», у Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в глэмпинг.

На катерах вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать горячий ужин от шеф-повара.

По желанию и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги.

На катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагуНа катере по Валаамскому архипелагу
3 день

Путешествие по Ладожским шхерам

Утром после завтрака вы сядете в моторные лодки и отправитесь на экскурсию по Ладожским шхерам.

Этот живописный архипелаг находится на севере Ладожского озера и состоит из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Во время водной прогулки вы осмотрите острова, на которых сохранились фундаменты домов, напоминающие ДОТы с бункерами.

Это бывшие финские хутора: они использовались как долговременные огневые точки и входили в линию обороны в годы советско-финской войны 1939-1940 годов.

Ладожские шхеры особенно интересны так называемыми «рифовыми горами».

Это горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами высотой до 80 метров.

Вы подниметесь на самую высокую точку Ладожских шхер – гору Айно.

С нее открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.

Днем вы вернетесь в глэмпинг и пообедаете.

После обеда на вертолетах вы вылетите обратно в Санкт-Петербург (ориентировочное время прибытия в город – 17:00).

Путешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерам

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Стоимость программы на 1 человека зависит от выбора вертолёта, руб:

Вертолет Bell 407
(для группы из 6 человек)		Вертолет Bell 206
(для группы из 4 человек)		Вертолет Robinson 44
(для группы из 3 человек)
366 500379 500385 500

Другие варианты вертолетов рассчитываются по запросу.

Тур возможно провести в удобные для вас даты(для групп от 2 до 6 человек).

Этот тур мы проводим только для готовых групп и индивидуальных туристов.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Фрахт вертолета
  • Все трансферы по программе
  • Индивидуальные экскурсионные программы
  • Переезды на скоростных катерах
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
Что не входит
  • Ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.) (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
  • Посещение Преображенской церкви на Кижах (по желанию)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • сменное бельё;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для детей старше 7 лет.

Какая будет погода?

С конца мая до середины июля – период белых ночей, когда вечерние сумерки практически сливаются с утренними.

Конец июня – середина августа – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температуры воды также варьируется в пределах +14-20°С. На Ладожском озере часто бывают сильные ветра, однако благодаря этому летом здесь почти не бывает комаров и мошки.

В начале сезона на островах Ладоги много земляники, а в конце лета берега покрываются ягодными полями брусники, черники, голубики, морошки и клюквы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Можно с детьми
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Многодневные туры
3-дневные туры
Природа и пейзажи
Карелия
Выездные

Похожие туры из Петрозаводска

Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
3 дня
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы
г. Петрозаводск
от 53 300 за человека
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии
г. Петрозаводск
от 16 950 за человека
В Карелию на ноябрьские праздники
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
В Карелию на ноябрьские праздники
Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию
г. Петрозаводск
21 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Петрозаводске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ