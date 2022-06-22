Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона(для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).
Завтракв ресторане.
Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак«шведский стол» в ресторане отеля.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.
В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.
Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Трансфер в отель.
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».
Вам предстоитпознакомитьсяс породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Трансфер в гостиницу.
Отдых.
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Посещение Национального музея Карелии.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ёлки.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница «Фрегат»
|Взрослые
|Дети до 16,99 лет
|Стандартный номер,
2-местное размещение
|30 800
|30 600
|Дополнительное место стандартный номер
|24 000
|23 700
|Дети до 5-х лет без спального места – 14 170
|
Отель «Piter inn»
|
Взрослые
|
Дети до 16,99 лет
|
Стандартный номер,
|27 500
|27 200
|Стандартный номер,
1-местное размещение
|34 700
|–
|
Улучшенный номер,
|29 300
|29 000
|
Дополнительное место, стандартный номер
|21 700
|21 500
|
Дети до 5-х лет без спального места – 14 200
|Гостиница «Karelia&SPA»
|Взрослые
|Дети
|Стандартный номер,
1-местное размещение
|27 000
|–
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.