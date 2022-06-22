Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования Рождества Христова. Рождество в Карелии – это возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко. Знакомство страдициями колядования, святочными обрядами на Русском Севере. Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса по которому Вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Петрозаводску, "Дом куклы"

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018. Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона(для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18). Завтракв ресторане. Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску. Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад. Обед в ресторане. Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память. Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день Резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, шунгитовая пещера

Завтрак«шведский стол» в ресторане отеля. Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично! В программе: посещение питомника ездовых собак;

прогулка по оленьей ферме;

посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;

посещение подворья с домашними животными;

управление финскими санями;

новогодний флешмоб;

интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);

чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;

знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь". Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения. Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя. Трансфер в отель.

3 день Питомник Хаски, оленья ферма, мастер-класс

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду). Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоитпознакомитьсяс породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание. Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук. Чаепитие у костра с печеньем. Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста. Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками. Трансфер в гостиницу. Отдых.

4 день Национальный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад Кивач