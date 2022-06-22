Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня

Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования

4.7
3 отзыва
Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования Рождества Христова. Рождество в Карелии – это возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко. Знакомство страдициями колядования, святочными обрядами на Русском Севере.

Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса по которому Вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.

Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 4 дня
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с удивительной столицей Карелии – городом Петрозаводском;
  • побываем в Резиденцию Талви Укко – настоящего карельского Деда мороза;
  • увидим питомник ездовых собак, самый большой в России;
  • побываем в уникальной шунгитовой пещере;
  • отправимся в средневековую Карелию и узнаем, как отмечали праздник Йоля;
  • побываем в карельской избе конца 19 века и познакомимся со старинными рождественскими обрядами;
  • съездим на первый российский курорт – Марциальные Воды;
  • увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопада Кивач;
  • отведаем традиционную карельскую кухню.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона(для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).

Завтракв ресторане.

Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

 Размещение в гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;
2 день
Резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, шунгитовая пещера

Завтрак«шведский стол» в ресторане отеля.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак;
  • прогулка по оленьей ферме;
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;
  • посещение подворья с домашними животными;
  • управление финскими санями;
  • новогодний флешмоб;
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
  • знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь".

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. 

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.

Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Трансфер в отель.

Резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, шунгитовая пещераРезиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, шунгитовая пещера
3 день
Питомник Хаски, оленья ферма, мастер-класс

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоитпознакомитьсяс породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. 

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.

Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.

 Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с калитками.

Трансфер в гостиницу.

Отдых.

Питомник Хаски, оленья ферма, мастер-классПитомник Хаски, оленья ферма, мастер-классПитомник Хаски, оленья ферма, мастер-классПитомник Хаски, оленья ферма, мастер-класс
4 день
Национальный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Посещение Национального музея Карелии.

Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ёлки.

Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. 

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Национальный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад КивачНациональный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад КивачНациональный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад КивачНациональный музей Карелии, курорт Марциальные Воды, водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.: 
Гостиница «Фрегат» Взрослые Дети до 16,99 лет
Стандартный номер,
2-местное размещение		 30 800 30 600
Дополнительное место стандартный номер 24 000 23 700
Дети до 5-х лет без спального места – 14 170

Отель «Piter inn»

Взрослые

Дети до 16,99 лет

Стандартный номер,
2-местное размещение

 27 500 27 200
Стандартный номер,
1-местное размещение		 34 700

Улучшенный номер,
2-местное размещение

 29 300 29 000

Дополнительное место, стандартный номер

 21 700 21 500

Дети до 5-х лет без спального места – 14 200 
Гостиница «Karelia&SPA» Взрослые Дети
Стандартный номер,
1-местное размещение		 27 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна): взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел
  • Дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
И
17 июня 2022
Организацию по переправе с материка на остров и обратно надо доработать

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