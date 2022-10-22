На ноябрьские праздники в Карелию

Экскурсионный тур «На ноябрьские праздники в Карелию» на 3 дня

5
3 отзыва
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

Неповторимая красота Севера
Неповторимая красота Севера
Нас ждет Мраморный каньон Рускеала, бурный и шумный в это время года водопад Кивач, тишина и спокойствие первого российского курорта Марциальные воды
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Увидим самые интересные, красивые и популярные объекты, наполненной осенними красками Карелии
Семейный отдых
Семейный отдых
Осеннее путешествие будет интересно и взрослым, и детям

Описание

Трехдневный тур в осеннюю Карелию — это возможность провести ноябрьские праздники, окунувшись в сказку и побывав в самом красивом городе на Севере России.

Экскурсионная программа тура — Петрозаводск, Рускеал, Кивач. Мы отправимся в гости к Талви Укко, взойдем на гору Сампо, погуляем по кратеру вулкана Гирвас. А еще попробуем чай из местных трав, рассмотрим каньон Рускеала, попробуем на вкус воды из целебных источников, пройдёмся по набережной Петрозаводска — и всё это за 3 дня.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

8:00 Встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска.

8:05 Завтрак.

8:30 Экскурсия по Петрозаводску.

11:00 Экскурсия к хаскам и оленям на вотчине.

14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Город Петрозаводск — столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга.

Мы будем ждать вас на Ж/Д вокзале к 7:30.

Вы можете выбрать поезд для приезда до 8:00.

Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.

с 8:05 до 8:30 завтрак нашей группы.

После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе “Путешествие через века”.

Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: “Край, возбужденный Петром”, “Эпоха Екатерины Великой”, и православному Петрозаводску.

Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе.

Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.

В 11:00 мы отправимся в вотчину Талви Укко.

Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.

В начале вотчины живут северные олени с оленятами.

Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.

А еще вы сможете потискать милых щенков - будущих спортсменов.

После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу - целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.

По возвращении в Петрозаводск — заселение в гостиницу.

Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленями
2 день

Мраморный каньон Рускеала

Впереди нас ждет Северное Приладожье.

8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Время в пути от 3,5 до 4 часов.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала - 260 километров.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории Карелии.

Вы увидите из окна автобуса старинные карельские деревни и красивейшие озера.

Перед горным парком Рускеала мы остановимся у водопадов: здесь снимался фильм: «А зори здесь тихие…».

Можно пофотографироваться, погулять и обсудить местную достопримечательность.

За дополнительную плату доступно посещение «эко-тропы».

Пройтись по деревянным навесным мостикам прямо над водопадами — развлечение для самых смелых.

14:00 Прибытие на территорию горного парка Рускеала.

Послушаем часовую экскурсию на прогулке по мраморному каньону.

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью около 1,5 километров, она имеет множество панорамных площадок, с которых открываются неповторимые виды на парк.

Рядом с каньоном есть залежи мрамора.

Вы можете посетить их самостоятельно или с группой и сделать несколько эффектных фото на память.

На каньоне также доступны другие развлечения:

  • Прокат лодок (с 15 мая по 15 октября);
  • Перелёт через каньон по канатной дороге;
  • Экскурсия в “Подземный маршрут”.

Все дополнительные услуги вы покупаете на месте, в кассах горного парка. Предварительно забронировать билеты нельзя.

Также вы можете поужинать в кафе на территории рускеальского парка и приобрести сувениры на память.

21:00. Прибытие в Петрозаводск.

Отдохните, прогуляйтесь по городу или поужинайте в ресторане карельской национальной кухни.

Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление на экскурсию.

Свободное время для обеда перед водопадом Кивач.

17:00 Прибытие в Петрозаводск.

Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:

  • гора Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды»;
  • древний вулкан Гирвас;
  • водопад Кивач.

Мы посетим с вами водопад и пешеходные тропы с тенистыми беседками.

Также доступны сувенирные лавки, дендрарий и музей Природы.

Общая высота водопада Кивач - 10,7 м.

Высота отвесного падения воды - 8 м.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет поесть и отдохнуть.

17:00 Прибытие в Петрозаводск.

Золотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо Карелии

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения2-хместное 1-номестное Скидка на доп. место при 2-хместном размещении
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
отель 4* с завтраком149001465013650 1790017650166501500

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница "Северная" располагается в самом центре города Петрозаводск (проспект Ленина, дом 21). Гостиница находится в историческом здании, является символом Петрозаводска и соответствует всем современным гостиничным стандартам, присвоена официальная категория 4 звезды.

В гостинице есть ресторан, летнее кафе. очень красивый внутренний дворик и панорамный балкон с видом на центр Петрозаводска. Преимуществом является расположении - в шаговой доступности Национальный музей Карелии, знаменитый ресторан Карельская Горница, торговый центр для шоппинга, огромное количество кафе, ресторанов и столовых на любой вкус.

Завтраки проходят в собственном ресторане гостиницы в формате "Шведский стол".

Расстояние до набережной Петрозаводска - 9 минут пешком (900 метров). До ЖД вокзала Петрозаводска - 13 минут пешком (1050 метров).

Гостей мы заселяем в номера категории Стандарт. Это однокомнатный номер с двумя отдельными кроватями (или одной двуспальной, по запросу) и санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi.

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРА ДВУХМЕСТНЫЙ ТВИН: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, цветной телевизор, кондиционер, мини-холодильник, приветственная бутылка минеральной воды, чайная станция: чайник, чашки, графин и стаканы, телефон, рабочий стол, сейф, настольная лампа, стулья, шкаф для одежды, санузел с ванной или душем, фен, комплект полотенец, халаты, тапочки, набор туалетных принадлежностей: мыло, шампунь, гель, зубной набор, туалетная бумага, шапочка для душа, салфетки и рожок для обуви

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка в размере 250 рублей.

Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Скидка за раннее бронирование:

  • бронь за 6 месяцев и более до начала тура – 10%;
  • бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура – 5%.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 окт 2022
Отличная организация всего тура - всегда приходят сообщения с напоминанием, все четко и своевременно.
Е
17 окт 2022
Большое спасибо ребятам.
Все организовано очень четко, ни одной накладки.
Гостиница очень на уровне.
Экскурсии интересные и познавательные, все по программе.
Обязательно вернемся еще =)
А
14 окт 2022
Спасибо организаторам за их непростую работу! Мы всем довольны! Ничто не омрачило наш отдых! Всё продумано до мелочей, всё организовано на самом высоком уровне! Спасибо ещё раз!

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