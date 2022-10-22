Трехдневный тур в осеннюю Карелию — это возможность провести ноябрьские праздники, окунувшись в сказку и побывав в самом красивом городе на Севере России.
Экскурсионная программа тура — Петрозаводск, Рускеал, Кивач. Мы отправимся в гости к Талви Укко, взойдем на гору Сампо, погуляем по кратеру вулкана Гирвас. А еще попробуем чай из местных трав, рассмотрим каньон Рускеала, попробуем на вкус воды из целебных источников, пройдёмся по набережной Петрозаводска — и всё это за 3 дня.
8:00 Встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска.
8:05 Завтрак.
8:30 Экскурсия по Петрозаводску.
11:00 Экскурсия к хаскам и оленям на вотчине.
14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.
Город Петрозаводск — столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга.
Мы будем ждать вас на Ж/Д вокзале к 7:30.
Вы можете выбрать поезд для приезда до 8:00.
Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.
с 8:05 до 8:30 завтрак нашей группы.
После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе “Путешествие через века”.
Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: “Край, возбужденный Петром”, “Эпоха Екатерины Великой”, и православному Петрозаводску.
Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе.
Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.
В 11:00 мы отправимся в вотчину Талви Укко.
Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.
В начале вотчины живут северные олени с оленятами.
Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.
А еще вы сможете потискать милых щенков - будущих спортсменов.
После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу - целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.
По возвращении в Петрозаводск — заселение в гостиницу.
Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!
Впереди нас ждет Северное Приладожье.
8:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
9:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Время в пути от 3,5 до 4 часов.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала - 260 километров.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории Карелии.
Вы увидите из окна автобуса старинные карельские деревни и красивейшие озера.
Перед горным парком Рускеала мы остановимся у водопадов: здесь снимался фильм: «А зори здесь тихие…».
Можно пофотографироваться, погулять и обсудить местную достопримечательность.
За дополнительную плату доступно посещение «эко-тропы».
Пройтись по деревянным навесным мостикам прямо над водопадами — развлечение для самых смелых.
14:00 Прибытие на территорию горного парка Рускеала.
Послушаем часовую экскурсию на прогулке по мраморному каньону.
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью около 1,5 километров, она имеет множество панорамных площадок, с которых открываются неповторимые виды на парк.
Рядом с каньоном есть залежи мрамора.
Вы можете посетить их самостоятельно или с группой и сделать несколько эффектных фото на память.
На каньоне также доступны другие развлечения:
Все дополнительные услуги вы покупаете на месте, в кассах горного парка. Предварительно забронировать билеты нельзя.
Также вы можете поужинать в кафе на территории рускеальского парка и приобрести сувениры на память.
21:00. Прибытие в Петрозаводск.
Отдохните, прогуляйтесь по городу или поужинайте в ресторане карельской национальной кухни.
Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление на экскурсию.
Свободное время для обеда перед водопадом Кивач.
17:00 Прибытие в Петрозаводск.
Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:
Мы посетим с вами водопад и пешеходные тропы с тенистыми беседками.
Также доступны сувенирные лавки, дендрарий и музей Природы.
Общая высота водопада Кивач - 10,7 м.
Высота отвесного падения воды - 8 м.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет поесть и отдохнуть.
17:00 Прибытие в Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп. место при 2-хместном размещении
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|отель 4* с завтраком
|14900
|14650
|13650
|17900
|17650
|16650
|1500
Гостиница "Северная" располагается в самом центре города Петрозаводск (проспект Ленина, дом 21). Гостиница находится в историческом здании, является символом Петрозаводска и соответствует всем современным гостиничным стандартам, присвоена официальная категория 4 звезды.
В гостинице есть ресторан, летнее кафе. очень красивый внутренний дворик и панорамный балкон с видом на центр Петрозаводска. Преимуществом является расположении - в шаговой доступности Национальный музей Карелии, знаменитый ресторан Карельская Горница, торговый центр для шоппинга, огромное количество кафе, ресторанов и столовых на любой вкус.
Завтраки проходят в собственном ресторане гостиницы в формате "Шведский стол".
Расстояние до набережной Петрозаводска - 9 минут пешком (900 метров). До ЖД вокзала Петрозаводска - 13 минут пешком (1050 метров).
Гостей мы заселяем в номера категории Стандарт. Это однокомнатный номер с двумя отдельными кроватями (или одной двуспальной, по запросу) и санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi.
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРА ДВУХМЕСТНЫЙ ТВИН: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, цветной телевизор, кондиционер, мини-холодильник, приветственная бутылка минеральной воды, чайная станция: чайник, чашки, графин и стаканы, телефон, рабочий стол, сейф, настольная лампа, стулья, шкаф для одежды, санузел с ванной или душем, фен, комплект полотенец, халаты, тапочки, набор туалетных принадлежностей: мыло, шампунь, гель, зубной набор, туалетная бумага, шапочка для душа, салфетки и рожок для обуви
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам предоставляется скидка в размере 250 рублей.
Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.
Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.
Скидка за раннее бронирование:
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”