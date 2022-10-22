1 день

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

8:00 Встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска.

8:05 Завтрак.

8:30 Экскурсия по Петрозаводску.

11:00 Экскурсия к хаскам и оленям на вотчине.

14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Город Петрозаводск — столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга.

Мы будем ждать вас на Ж/Д вокзале к 7:30.

Вы можете выбрать поезд для приезда до 8:00.

Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.

с 8:05 до 8:30 завтрак нашей группы.

После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе “Путешествие через века”.

Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: “Край, возбужденный Петром”, “Эпоха Екатерины Великой”, и православному Петрозаводску.

Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе.

Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.

В 11:00 мы отправимся в вотчину Талви Укко.

Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.

В начале вотчины живут северные олени с оленятами.

Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.

А еще вы сможете потискать милых щенков - будущих спортсменов.

После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу - целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.

По возвращении в Петрозаводск — заселение в гостиницу.

Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!