Великолепный тур на новогодние праздники: настоящая сказка для Вас и Ваших близких. Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по-полной!

Программа тура по дням

1 день Встреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00. Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30. В нем можно будет оставить вещи. Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур! Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30. Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску. В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск. Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы». Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами. В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется. Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой. Обед в кафе. Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. 17:00 Заселение в гостиницу. Свободное время, отдых.

2 день Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам

Поздний завтрак в гостинице. Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко! Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов. В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым. У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду). Мы посетим с Вами Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями. Для всех желающих, за дополнительную плату, катание на собачьих упряжках и/или на оленях! Обратный трансфер в Петрозаводск. Поздний обед. Вечерний мастер-класс по калиткам. Калитки – национальное карельское блюдо. Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.

3 день Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу

Завтрак в гостинице. 8:00 Отправление на экскурсию в Рускеала. Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья – мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора. В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение! Рускеальский каньон красив в любое время года. Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске.

4 день Водопад Кивач и органный концерт

Завтрак. 10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад. Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии. После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы. После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств. Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России. Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия. 17:00 Возвращение в Петрозаводск.

5 день Заонежье, Кижи