1 день

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Мы будем ждать вас на ж/д вокзале к 07:30. Вы можете выбрать поезд для приезда до 08:00. Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.

08:05 Завтрак.

08:30 Экскурсия по Петрозаводску — столице Карелии, ровеснику Санкт-Петербурга.

После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе «Путешествие через века».

Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: «Край, возбужденный Петром», «Эпоха Екатерины Великой», и православному Петрозаводску.

Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе. Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.

11:00 Отправление в вотчину Талвиукко.

Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.

В начале вотчины живут северные олени с оленятами.

Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.

А еще вы сможете потискать милых щенков — будущих спортсменов.

После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу — целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.

14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!