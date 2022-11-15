На ноябрьские праздники в Карелию

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Скидка 10% при бронировании до 01.05.24.Трехдневный тур в осеннюю Карелию — это возможность провести ноябрьские праздники, окунувшись в сказку и побывав в красивом городе на Севере России. Мы отправимся в гости к Талвиукко, взойдем на гору Сампо, погуляем по кратеру вулкана Гирвас.

А еще отведаем чай из местных трав, рассмотрим каньон Рускеала, попробуем на вкус воды из целебных источников и пройдемся по набережной Петрозаводска.
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
На ноябрьские праздники в Карелию
Ближайшие даты:
2
ноя

Что вас ожидает:

Насыщенная программа
Насыщенная программа
Увидим визитные карточки Карелии в осеннем убранстве
Очарование Севера
Очарование Севера
Насладимся панорамами северной природы и забудем о городской суете
Семейный отдых
Семейный отдых
Путешествие будет интересно и взрослым, и детям!

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Мы будем ждать вас на ж/д вокзале к 07:30. Вы можете выбрать поезд для приезда до 08:00. Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.

08:05 Завтрак.

08:30 Экскурсия по Петрозаводску — столице Карелии, ровеснику Санкт-Петербурга.

После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе «Путешествие через века».

Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: «Край, возбужденный Петром», «Эпоха Екатерины Великой», и православному Петрозаводску.

Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе. Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.

11:00 Отправление в вотчину Талвиукко.

Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.

В начале вотчины живут северные олени с оленятами.

Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.

А еще вы сможете потискать милых щенков — будущих спортсменов.

После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу — целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.

14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленями
2 день

Мраморный каньон Рускеала

Впереди нас ждет Северное Приладожье.

08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 километров. Время в пути от 3,5 до 4 часов.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории Карелии.

Вы увидите из окна автобуса старинные карельские деревни и красивейшие озера.

Перед горным парком Рускеала мы остановимся у водопадов: здесь снимался фильм: «А зори здесь тихие…».

Можно пофотографироваться, погулять и обсудить местную достопримечательность.

За дополнительную плату доступно посещение «экотропы». Пройтись по деревянным навесным мостикам прямо над водопадами — развлечение для самых смелых.

14:00 Прибытие на территорию горного парка Рускеала.

Послушаем часовую экскурсию на прогулке по мраморному каньону.

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью около 1,5 километров, она имеет множество панорамных площадок, с которых открываются неповторимые виды на парк.

Рядом с каньоном есть залежи мрамора.

Вы можете посетить их самостоятельно или с группой и сделать несколько эффектных фото на память.

На каньоне также доступны другие развлечения:

  • перелет через каньон по канатной дороге;
  • экскурсия в «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги вы покупаете на месте, в кассах горного парка. Предварительно забронировать билеты нельзя.

Также вы можете поужинать в кафе на территории рускеальского парка и приобрести сувениры на память.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Отдохните, прогуляйтесь по городу или поужинайте в ресторане карельской национальной кухни. Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на экскурсию.

Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:

  • гора Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды»;
  • древний вулкан Гирвас;
  • водопад Кивач.

Мы посетим с вами водопад и пешеходные тропы с тенистыми беседками. Также доступны сувенирные лавки, дендрарий и музей Природы.

Общая высота водопада Кивач — 10,7 м. Высота отвесного падения воды — 8 м.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет поесть и отдохнуть.

17:00 Прибытие в Петрозаводск.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Скидка по акции раннего бронирования:

  • при бронировании до 01.05.24 — 10%;
  • при бронировании до 01.08.24 — 5%.

Стоимость тура (без учета скидки по акции раннего бронирования):

  • взрослый — 21 400 руб. /чел.;
  • ребенок 4–14 лет — 20 400 руб. /чел.;
  • льготник — 20 900 руб. /чел.

Льготные категории граждан — пенсионеры, инвалиды и ветераны БД.

Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.

Скидка при размещении на доп. месте — 1 600 руб.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский

Онежский замок

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos

Бутик-отель 13 стульев

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев

Питер ИНН

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИННПитер ИННПитер ИННПитер ИНН

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
15 ноя 2022
Замечательный тур! Разнообразный, насыщенный, красивый! Огромное спасибо хочется сказать гидам. Каждый день гиды были разные, но все безумно интересно рассказывали о Карелии - захватывающе и с любовью.
К
16 апр 2024
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Н
9 апр 2024
Организация на высшем уровне!
Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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