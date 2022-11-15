А еще отведаем чай из местных трав, рассмотрим каньон Рускеала, попробуем на вкус воды из целебных источников и пройдемся по набережной Петрозаводска.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями
08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.
Мы будем ждать вас на ж/д вокзале к 07:30. Вы можете выбрать поезд для приезда до 08:00. Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.
08:05 Завтрак.
08:30 Экскурсия по Петрозаводску — столице Карелии, ровеснику Санкт-Петербурга.
После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе «Путешествие через века».
Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: «Край, возбужденный Петром», «Эпоха Екатерины Великой», и православному Петрозаводску.
Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе. Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.
11:00 Отправление в вотчину Талвиукко.
Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.
В начале вотчины живут северные олени с оленятами.
Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.
А еще вы сможете потискать милых щенков — будущих спортсменов.
После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу — целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.
14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.
Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!
Мраморный каньон Рускеала
Впереди нас ждет Северное Приладожье.
08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 километров. Время в пути от 3,5 до 4 часов.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории Карелии.
Вы увидите из окна автобуса старинные карельские деревни и красивейшие озера.
Перед горным парком Рускеала мы остановимся у водопадов: здесь снимался фильм: «А зори здесь тихие…».
Можно пофотографироваться, погулять и обсудить местную достопримечательность.
За дополнительную плату доступно посещение «экотропы». Пройтись по деревянным навесным мостикам прямо над водопадами — развлечение для самых смелых.
14:00 Прибытие на территорию горного парка Рускеала.
Послушаем часовую экскурсию на прогулке по мраморному каньону.
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью около 1,5 километров, она имеет множество панорамных площадок, с которых открываются неповторимые виды на парк.
Рядом с каньоном есть залежи мрамора.
Вы можете посетить их самостоятельно или с группой и сделать несколько эффектных фото на память.
На каньоне также доступны другие развлечения:
- перелет через каньон по канатной дороге;
- экскурсия в «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги вы покупаете на месте, в кассах горного парка. Предварительно забронировать билеты нельзя.
Также вы можете поужинать в кафе на территории рускеальского парка и приобрести сувениры на память.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Отдохните, прогуляйтесь по городу или поужинайте в ресторане карельской национальной кухни. Наберитесь сил, нас ждет насыщенный день!
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию.
Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:
- гора Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды»;
- древний вулкан Гирвас;
- водопад Кивач.
Мы посетим с вами водопад и пешеходные тропы с тенистыми беседками. Также доступны сувенирные лавки, дендрарий и музей Природы.
Общая высота водопада Кивач — 10,7 м. Высота отвесного падения воды — 8 м.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет поесть и отдохнуть.
17:00 Прибытие в Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка по акции раннего бронирования:
- при бронировании до 01.05.24 — 10%;
- при бронировании до 01.08.24 — 5%.
Стоимость тура (без учета скидки по акции раннего бронирования):
- взрослый — 21 400 руб. /чел.;
- ребенок 4–14 лет — 20 400 руб. /чел.;
- льготник — 20 900 руб. /чел.
Льготные категории граждан — пенсионеры, инвалиды и ветераны БД.
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Скидка при размещении на доп. месте — 1 600 руб.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер ИНН
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Проживание в гостинице
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.