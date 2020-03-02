Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне Киндасово
~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Размещение в выбранной гостинице (по расчетному часу с 15:00).
Экскурсии за дополнительную плату:
Вариант 1: Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП — судно на воздушной подушке).
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).
Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой.
Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера
Стоимость (оплата при бронировании):
- взрослый — 6 900 руб. /чел.;
- ребенок 6–17 лет — 6 700 руб. /чел.;
- дети до 5 лет — бесплатно.
Включено: проезд по маршруту «Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск» (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.
Вариант 2: Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (продолжительность программы: около 5 часов).
Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).
Вас ждет программа «Деревенские забавы»!
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.
Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски. Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
Стоимость (бронирование заранее, оплата на месте):
- взрослый — 3 500 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет включительно — 3 300 руб. /чел.;
- ребенок до 5 лет — 2 500 руб. /чел.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Обед в кафе (на маршруте).
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Экскурсия по горному парку «Рускеала» (наземная, пешеходная).
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно:
- посетить экскурсию «Подземная Рускеала»
- прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);
- покушать в кафе горного парка;
- приобрести сувениры.
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «Северная» 4*
(завтрак — «шведский стол»)
|11 900 руб. /чел. —в 2-местном номере;
13 800 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 900 руб. /чел. — на дополнительном месте
Гостиница «Питер Инн» 4*
|11 900 руб. /чел. —в 2-местном номере;
14 200 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 900 руб. /чел. — на дополнительном месте
|Гостиница «Саквояж» 4*
(завтрак — «шведский стол»)
|цены уточняются
Скидки
|500 руб. /чел. — школьники до 16 лет
300 руб. /чел — пенсионеры от 60 лет
Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Питер Инн» 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Гостиница «Саквояж» 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
- Питание: 2 завтрака, 1 обед
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (оплата при бронирвоании тура):взрослый - 6 900 руб. /чел. ребенок 6-17 лет - 6 700 руб. /чел. дети до 5 лет - бесплатно
- Взрослый - 6 900 руб. /чел
- Ребенок 6-17 лет - 6 700 руб. /чел
- Дети до 5 лет - бесплатно
- Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте): взрослый - 3 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 3 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
- Вход на экотропу с навесными мостиками: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Взрослый - 400 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
- теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
- предметы личной гигиены, маски;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- праздничный вариант одежды;
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Что такое «суднo на воздушной подушке»?
Суднo на воздушной подушке (СВП) – может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка – это слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее время года. Пассажировместимость — 7–10 человек.
Страховка
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Кто будет сопровождать в туре?
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на ж/д вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь, обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Как организовано питание в туре?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
Переезды на автобусах
В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.
Правила поведения
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» — что это?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. В 2020 году в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень понравился водопад Кивач. В целом, природа Карелии завораживающая. Тур подойдёт для туристов любого возраста, так как нет нужды в сильной физической нагрузки и преодоления каких-либо трудностей. Автобусы были тёплые и удобные. Главное, взять с собой хорошее настроение!