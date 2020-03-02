Февральские выходные в Карелии

Подарите себе и близким чудесные февральские выходные в Карелии! За два дня вы при желании увидите памятник ЮНЕСКО на острове Кижи, прокатитесь по озеру на воздушной подушке или поучаствуете в праздничной программе на свежем воздухе в деревне Киндасово. А также мы обязательно посетим самое посещаемое место Карелии — мраморный каньон Рускеала.
4.67
3 отзыва
Февральские выходные в Карелии
Февральские выходные в Карелии
Февральские выходные в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Снежный о. Кижи
Снежный о. Кижи
По желанию сможем прогуляться по знаменитому музею-заповеднику под открытым небом
Пейзажи Северной столицы
Пейзажи Северной столицы
Отправимся на экскурсию по горному парку «Рускеала» и посетим Мраморное озеро
Классное настроение
Классное настроение
Ощутим подъем энергии и отдохнем на свежем воздухе с чистейшим сверкающим снегом

Программа тура по дням

1 день

Дополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне Киндасово

~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Размещение в выбранной гостинице (по расчетному часу с 15:00).

Экскурсии за дополнительную плату:

Вариант 1: Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП — судно на воздушной подушке).

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).

Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой.

Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).

Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

16:00 Прибытие на набережную Онежского озера

Стоимость (оплата при бронировании):

  • взрослый — 6 900 руб. /чел.;
  • ребенок 6–17 лет — 6 700 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет — бесплатно.

Включено: проезд по маршруту «Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск» (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Вариант 2: Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (продолжительность программы: около 5 часов).

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.

Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски. Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

Стоимость (бронирование заранее, оплата на месте):

  • взрослый — 3 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет включительно — 3 300 руб. /чел.;
  • ребенок до 5 лет — 2 500 руб. /чел.
Дополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне КиндасовоДополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне КиндасовоДополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне КиндасовоДополнительная экскурсия: путешествие на остров Кижи или праздничная программа в деревне Киндасово
2 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Обед в кафе (на маршруте).

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Экскурсия по горному парку «Рускеала» (наземная, пешеходная).

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно:

  • посетить экскурсию «Подземная Рускеала»
  • прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);
  • покушать в кафе горного парка;
  • приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Северная» 4*
(завтрак — «шведский стол»)		11 900 руб. /чел. —в 2-местном номере;
13 800 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 900 руб. /чел. — на дополнительном месте

Гостиница «Питер Инн» 4*
(завтрак — «шведский стол»)

11 900 руб. /чел. —в 2-местном номере;
14 200 руб. /чел. —в 1-местном номере;
10 900 руб. /чел. — на дополнительном месте
Гостиница «Саквояж» 4*
(завтрак — «шведский стол»)		цены уточняются

Скидки

500 руб. /чел. — школьники до 16 лет
300 руб. /чел — пенсионеры от 60 лет

Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

1 ночь

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Гостиница «Питер Инн» 4

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Гостиница «Питер Инн» 4Гостиница «Питер Инн» 4Гостиница «Питер Инн» 4Гостиница «Питер Инн» 4

Гостиница «Саквояж» 4

1 ночь

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
  • Питание: 2 завтрака, 1 обед
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (оплата при бронирвоании тура):взрослый - 6 900 руб. /чел. ребенок 6-17 лет - 6 700 руб. /чел. дети до 5 лет - бесплатно
  • Взрослый - 6 900 руб. /чел
  • Ребенок 6-17 лет - 6 700 руб. /чел
  • Дети до 5 лет - бесплатно
  • Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте): взрослый - 3 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослый - 3 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
  • Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
  • Вход на экотропу с навесными мостиками: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Взрослый - 400 руб. /чел
  • Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Что такое «суднo на воздушной подушке»?

Суднo на воздушной подушке (СВП) – может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка – это слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее время года. Пассажировместимость — 7–10 человек.

Страховка

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на ж/д вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь, обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» — что это?

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. В 2020 году в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
2 мар 2020
Программа, подача и т. д. на достойном уровне. Единственный момент: как то мимо нас прошла обзорная экскурсия по Петрозаводску (видимо из-за того, что часть людей в группе была на 3 дня, а мы на 2 дня).
А
25 фев 2020
Тур был достаточно насыщен.
Очень понравился водопад Кивач. В целом, природа Карелии завораживающая. Тур подойдёт для туристов любого возраста, так как нет нужды в сильной физической нагрузки и преодоления каких-либо трудностей. Автобусы были тёплые и удобные. Главное, взять с собой хорошее настроение!
А
15 мая 2024
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе турыКарелияВыездные

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